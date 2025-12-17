شماری از آسیب دیدگان زلزله ۳۱ اگست در ولایت های کنر و ننگرهار میگویند که بیشتر خانوادهها در خیمهها بسر می برند و با سردی هوا، بارندگی و کمبود غذا، مواد سوخت و لباس زمستانی روبهرو هستند.
آنان از حکومت طالبان و نهاد های بینالمللی می خواهند برای ساخت سرپناه و تأمین نیازهای اولیه به مردم کمک کنند.
یکی از آسیب دیدگان زلزله در ولسوالی نورگل ولایت کنر در این مورد به رادیو آزادی گفت:
این خانه ها از سابق بود حالا فعلا کسی نمی توانند چنین خانه ای آباد کند درصورت که حکومت یا کدام موسسه کمک نکند بسیار مشکل است، وقتی باران می شود آب داخل خیمه می رود.یکی از آسیب دیدگان زلزله در ولسوالی نورگل
« این خانه ها از سابق بود حالا فعلا کسی نمی توانند چنین خانه ای آباد کند درصورت که حکومت یا کدام موسسه کمک نکند بسیار مشکل است، وقتی باران می شود آب داخل خیمه می رود، دیروز که باران شد، سیلاب داخل خیمه شد و تمام آرد های که کمک شده بود تر شد، بخدا باور کنید همه آن را سیلاب برد؛ اما اینجا کسی نیست که آن را بیبیند و دوباره چیزی بدهد.»
سردار نوری باشنده ولسوالی دره نور ولایت ننگرهار و آسیب دیده از زلزله نیز می گوید:
«هوا سرد شده است و ما با مشکلات روبهرو هستیم، بسیاری خانوادههای نیازمند با کمبود مواد خوراکی، سوختی و لباس زمستانی روبهرو اند، با آنکه کمکهای صورتگرفته اما نیازمندیهای ما را برآورده نساخته است، مشکل سرپناه نیز است، خانههای حدود ۸۰ تا ۹۰ درصد مردم تخریب شده است، از حکومت و موسسات بینالمللی میخواهیم که در بخش ساخت سرپناه هم با مردم دره نور کمک کنند.»
این درحالیست که بر اساس یک ارزیابی تازه، برای بازسازی و بهبود وضعیت مناطق آسیبدیده از زلزله های شرق افغانستان،۱۲۸.۸ میلیون دالر امریکایی بودجه نیاز است.
این ارزیابی که با عنوان گزارش مشترک ارزیابی فوری نیازهای بازسازی و بهبود Rapid Recovery Needs Assessment (RRNA) روز سهشنبه ۱۶ دسمبر، در چارچوب سازمان ملل متحد و با رهبری برنامهٔ توسعهٔ سازمان ملل متحد (UNDP)، با همکاری اتحادیهٔ اروپا، بانک جهانی، بانک توسعهٔ آسیایی و ۱۴ نهاد همکار دیگر نشر شده ،اعلام کرده که مجموع خسارات و زیانهای مالی ناشی از این زلزلهها بیش از ۸۶.۸ میلیون دالر امریکایی تخمین زده شده است.
در این گزارش تأکید شده است که روند بازسازی باید با تکیه بر رهبری محلی، مشارکت جوامع، توجه به زنان و افراد دارای معلولیت و با رویکرد «بازسازی بهتر از گذشته» انجام شود تا مناطق آسیب دیده در برابر رویدادهای مشابه آینده مقاومتر شوند.
زلزلههایی به مقیاس ۶ ریشتر به تاریخ ۳۱ اگست ۲۰۲۵ ولایتهای کنر، ننگرهار و لغمان را لرزاند که بر بنیاد این ارزیابی، در نتیجهٔ آن ۱۹۹۲ نفر جانباختهاند، ۳۶۳۱ نفر زخمی شده و بیش از ۸۳۰۰ خانه بهگونهٔ کامل یا جزئی تخریب شده است که هزاران خانواده را بیجا ساخته است.
پیش از این دفتر هماهنگی امور بشردوستانهٔ سازمان ملل متحد (اوچا) در ماه سپتمبر، طرح واکنش اضطراری چهارماههای به ارزش ۱۳۹.۶ میلیون دالر برای این زلزله زدگان معرفی و تاکید کرد که در صورت تأمین بودجه از منابع جامعه جهانی خدماتی مانند سرپناه، آب، غذا، حفاظت و آموزش را برای ۴۵۷ هزار آسیبدیدهٔ زلزله تا پایان سال میلادی فراهم خواهد شد.
«اوچا» گفته که حدود ۹۴ درصد خانواده های آسیب دیده از زلزله شرق افغانستان در فضای باز یا سرپناه موقت بسر می برند و با فرارسیدن زمستان، نیاز فوری به سرپناه و حمایت زمستانی در مناطق بلند ارتفاع وجود دارد.
صندوق نجات کودکان پیش از این هشدار داده است که ادامهٔ زندگی هزاران خانوادهٔ زلزلهزدهٔ کنر در خیمهها، با فرا رسیدن سرمای زمستان، بهویژه جان کودکان و نوزادان را بهطور جدی تهدید میکند.
سازمان ملل متحد و نهاد های همکار آن در حالی بر حمایت از زلزله زدگان ۳۱ اگست در شرق افغانستان تاکید می کنند که دو ماه پس از این رویداد زلزله ای مرگبار دیگر در ۳ نوامبر در شمال افغانستان رخ داد که نتایج ارزیابی از خسارات این زلزله نشان میدهد که در شش ولایت شمالی افغانستان، ۲۶ تن جان باخته، ۱۱۷۲ تن زخمی و ۳۰۲۷ خانواده آسیبدیدهاند.
صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) گفته که هزاران نفر آسیب دیده از این زلزله با سرمای شدید روبهرو اند، در سرپناههای موقت و یا خانه های اقارب شان زندگی میکنند و وضعیت بهداشت در این مناطق بهسرعت رو به وخامت رفته است.