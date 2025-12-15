افغانستان
بیش از ۲۰ هزار تن از آسیب دیده های زلزله در افغانستان کمک دریافت کردند
دفتر هماهنگی امور بشردوستانۀ سازمان ملل متحد (اوچا) میگوید که پس از چند ماه ۲۲۳ هزار نفر از آسیبدیدگان زلزله شدید در شرق افغانستان، کمک دریافت کردهاند.
به گفتۀ اوچا، با توجه به فرا رسیدن زمستان سخت، هنوز بسیاری از آسیب دیدگان زلزله از حمایت کافی محروماند.
اوچا روز یکشنبه ۲۳ قوس در بیانیهای در صفحۀ ایکس خود گفت که تاکنون تنها ۳۴ درصد بودجۀ مورد نیاز برای رساندن کمکها به آسیبدیدگان تأمین شده و بهطور عاجل به کمکهای بیشتری نیاز است.
به گفتۀ اوچا، برای فراهمسازی کمکهای ضروری به آسیبدیدگان، به ۱۱۱.۵ میلیون دالر بودجه نیاز است.
در شرق افغانستان، بهویژه در ولایت کنر، در ۳۱ اگست زلزلهای رخ داد که بیش از ۲۲۰۰ نفر جان باختند، نزدیک به ۴۰۰۰ نفر زخمی شدند و حدود ۷۰۰۰ خانه تخریب شد.
سازمانهای کمکرسان ملی و بینالمللی همواره بر ضرورت کمک فوری به خانوادههای آسیبدیده پیش از شدت گرفتن سرمای زمستان تأکید کردهاند.
وزیر خارجه جرمنی:امیدواریم پروازهای انتقال افغان ها از پاکستان به جرمنی تا پایان سال جاری تکمیل شود
یوهان وادفول، وزیر خارجۀ جرمنی میگوید که بررسی پرونده های پناهندگی افغانهای که در پاکستان هستند و جرمنی پیش از این تعهد پذیرششان را به این کشور داده است برای حکومت این کشور در اولویت قرار دارد.
براساس گزارش روزنامۀ آلمانی «ولت»، آقای وادفول گفته است که امیدوار است پروازهای انتقال این افغانها از پاکستان به جرمنی پیش از پایان سال جاری میلادی تکمیل شود.
او همچنین افزوده است که با حکومت پاکستان دربارۀ افغانهای در معرض خطر گفتوگو کرده و تمدید اقامت آنان را برای شش ماه دیگر در آن کشور تضمین کردهاند.
به گفتۀ وی، بازنگری دوسیههای افغانها مسئولیت وزارت داخلۀ جرمنی است و این وزارت پس از بررسی تمام مسایل حقوقی تصمیم خواهد گرفت که در خواست های چی کسانی را بپذیرد و از چی کسانی را رد کند.
او هشدار داده است که هرگونه تأخیر میتواند با آغاز سال آینده، خطر اخراج این افغانها به افغانستان را افزایش دهد؛ افغانهایی که اکنون در پاکستان در انتظار رفتن به جرمنی بهسر میبرند.
براساس معلومات روزنامهٔ جرمنی «ولت ام زونتاگ»، پس از به قدرت رسیدن طالبان، حدود ۳۵ هزار و ۵۰۰ افغان در معرض خطر از پاکستان به جرمنی منتقل شدهاند.
پیش از این، به تاریخ ۹ دسامبر، بیش از ۲۵۰ نهاد مدافع حقوق بشر و سازمانهای غیردولتی از جمله عفو بینالملل، سازمان نجات کودکان، دیدهبان حقوق بشر و گروههای کلیسا از حکومت جرمنی خواسته بودند که حدود ۱۸۰۰ افغان را پیش از پایان سال جاری میلادی از پاکستان به این کشور منتقل کند.
مسابقات جام آسیایی کریکت زیر ۱۹ سال: افغانستان به سریلانکا هدف ۲۳۶ دوش تعیین کرد
به سلسلۀ مسابقات جام آسیایی کریکت زیر ۱۹ سال، افغانستان امروز ۲۴ قوس با سریلانکا به میدان رفت.
این بازی ساعت نه و نیم صبح به وقت کابل در میدان کریکت دبی آغاز شد.
تیم افغانستان با برنده شدن قرعه، نخست بتنگ یا توپ زنی را انتخاب کردند.
در دور نخست بازی تیم افغانستان در پنجاه اوور ۲۳۵ دوش به دست آورد و برای سریلانکا هدف ۲۳۶ دوش تعیین کرد.
افغانستان در بازی نخست خود در این رقابتها که روز شنبه برگزار شد با اختلاف سه ویکت در برابر بنگلهدیش شکست خورد.
مطیعالله ویسا، فعال حقوق دختران افغانستان، در دوحه جایزه دریافت کرد
مطیعالله ویسا، فعال آموزش دختران، در مراسم جوایز بینالمللی شیخ تمیم بن حمد آل ثانی برای مبارزه با فساد، جایزه بخش «خلاقیت و مشارکت» را دریافت کرد.
نهمین دور این جوایز بینالمللی، به همکاری دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد (UNODC)، روز یکشنبه ۲۳ قوس در شهر دوحه برگزار شد.
دفتر UNODC با نشر تصاویری در شبکه اجتماعی ایکس (توییتر سابق)، لحظه دریافت این جایزه توسط ویسا از دست امیر قطر را به نمایش گذاشته است.
مطیعالله ویسا در ماه حمل سال ۱۴۰۲ از سوی استخبارات طالبان بازداشت شد و حدود هفت ماه را در زندان سپری کرد. طالبان او را به انجام «فعالیتهای ضد دولتی» متهم کردند، اما خانوادهاش این اتهامات را رد کردهاند.
پس از بازگشت طالبان به قدرت، در بیش از چهار سال گذشته، دختران بالاتر از صنف ششم از ادامه آموزش در افغانستان محروم شدهاند.
آغاز کمپاین جدید تطبیق واکسین ضد فلج کودکان در افغانستان
دور جدید کمپاین تطبیق واکسین پولیو (فلج کودکان) امروز دوشنبه ۲۴ قوس در شماری از ولایتهای افغانستان آغاز میشود.
نهاد "افغانستان عاری از پولیو" در وبسایت خود از آغاز این کمپاین خبر داده و گفته است که قرار است کودکان زیر پنج سال در ولایتهای هلمند، قندهار، زابل، ارزگان، غزنی، پکتیکا، خوست، ننگرهار، لغمان، کنر، نورستان و هرات واکسین پولیو را دریافت کنند.
براساس معلومات سازمان صحی جهان، در سال جاری میلادی دو مورد مثبت پولیو در افغانستان ثبت شده است؛ یکی در ولسوالی بالامرغاب ولایت بادغیس و مورد دیگر در ولایت هلمند.
همچنین تاکنون ۱۸ نمونهٔ محیطی مثبت از ویروس پولیو در ولایتهای قندهار، هلمند، کابل، لغمان، ننگرهار و زابل گزارش شده است.
افغانستان و پاکستان تنها دو کشور جهاناند که ویروس پولیو هنوز بهطور کامل در آنها ریشهکن نشده است.
داکتران میگویند پولیو یک بیماری ویروسی خطرناک است که تداوی ندارد و تنها راه جلوگیری از آن، تطبیق واکسین برای کودکان است.
عراقچی بر ایجاد سازوکارهای منظم و گفتوگو میان کشورهای همسایه افغانستان تأکید کرد
عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران میگوید که امنیت افغانستان "مستقیماً با منافع همۀ کشورهای همسایه گره خورده است."
عراقچی این را امروز یکشنبه ۲۳ قوس، در "نشست نمایندگان ویژه کشور های همسایه افغانستان-روسیه" که در تهران آغاز شد، گفت.
او روی ایجاد سازوکارهای منظم و گفتگو میان کشور های همسایه افغانستان تاکید کرد.
در این نشست نمایندگان ویژه روسیه، چین، پاکستان، ازبکستان، تاجیکستان و ترکمنستان در امور افغانستان اشتراک کرده اند.
نماینده حکومت طالبان در افغانستان در نشست امروز تهران حضور ندارد.
پیش از این، ضیا احمد تکل، معاون سخنگوی وزارت خارجه طالبان تایید کرد که از نمایندگان طالبان هم در این نشست دعوت شده اما آنان قصد اشتراک در آن را ندارند.
به سلسلۀ مسابقات جام آسیایی کریکت زیر ۱۹ سال، افغانستان و سریلانکا به میدان میروند
به سلسلۀ مسابقات جام آسیایی کریکت زیر ۱۹ سال، افغانستان فردا با سریلانکا به میدان میروند.
این بازی ساعت نه و نیم صبح به وقت کابل در میدان کریکت دبی آغاز میشود.
در مسابقات جام آسیایی جاری در امارات متحدهٔ عربی افغانستان در گروه «B» با بنگلهدیش، نیپال و سریلانکا همگروه است.
تیمهای هند، پاکستان، امارات متحدهٔ عربی و مالیزیا در گروه «A» قرار دارند.
افغانستان در این رقابتها بازی نخست خود را دیروز با اختلاف سه ویکت به بنگلهدیش واگذار کرد.
۱۶ ولایت افغانستان امروز شاهد ریزش باران و برفباری خواهند بود
۱۶ ولایت افغانستان امروز شاهد ریزش باران و برفباری خواهند بود.
ادارهٔ هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان در یک اعلامیه گفته است که در ولایتهای بدخشان، بلخ، بامیان، غزنی، میدانوردک، دایکندی، ارزگان، زابل، کندهار، سرپل، جوزجان، فاریاب، فراه، غور و بادغیس برف و باران خواهد بارید.
پیش از این، وزارت آب و انرژی حکومت طالبان در اعلامیهای گفته بود که در روزهای ۲۳ و ۲۴ ماه قوس، احتمال بلند رفتن سطح آب و سرازیر شدن سیلابها در حوزههای دریایی هریرود، مرغاب، هلمند و حوزههای شمالی وجود دارد.
بنگلادش تیم کریکت زیر ۱۹ سال افغانستان را با تفاوت سه ویکت شکست داد
تیم کریکت زیر ۱۹ سال بنگلادش امروز در رقابتهای قهرمانی آسیا، تیم زیر ۱۹ سال افغانستان را با تفاوت سه ویکت شکست داد.
این مسابقه در شهر ابوظبی برگزار شد.
افغانستان بازی را آغاز کرد و تیم افغانستان با درخشش فیصل شینوزاده که ۱۰۳ دوش بهدست آورد، در ۵۰ اوور تعیینشده با از دست دادن ۷ بازیکن، مجموعاً ۲۸۳ دوش ثبت کرد.
رقابتهای جام آسیایی کریکت زیر ۱۹ سال در امارات متحدهٔ عربی در جریان است.
افغانستان در رقابتهای جام آسیایی در گروه «ب» با تیمهای بنگلادش، نیپال و سریلانکا همگروه است و در گروه «الف» تیمهای پاکستان، هند، امارات متحدهٔ عربی و مالیزیا قرار دارند.
وزارت خارجه طالبان می گوید که در نشست تهران در باره افغانستان اشتراک نمی کند
وزارت خارجه طالبان می گوید که در نشست تهران در باره افغانستان اشتراک نمی کند.
ضیا احمد تکل سخنگوی وزارت خارجه به رسانه های داخلی افغانستان تایید کرده که از نمایندگان طالبان هم در این نشست دعوت شده اما آنان قصد ندارد در این نشست اشتراک کنند.
این درحالیست که وزارت خارجۀ ایران از برگزاری نشست نمایندههای ویژه کشور ها برای افغانستان درهفتۀ اینده خبرداده است.
قرار است نمایندگان ویژه پاکستان، تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان، چین و روسیه برای افغانستان در این نشست اشتراک کنند و درباره مسایل افغانستان بحث کنند.