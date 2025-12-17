جهان
اتاق تجارت قرغیزستان در کابل 'گشایش یافت
مقامات قرغیزستان، روی تطبیق تفاهمنامه های قبلی، به ویژه نقشهراه همکاریهای اقتصادی و تجارتی با افغانستان، تاکید کرده اند.
خبرگزاری پژواک از قول وزارت تجارت و صنایع حکومت طالبان گزارش داده که در جریان سفر هیئت قرغیزستان به افغانستان، اتاق تجارت قرغیزستان در کابل 'گشایش یافت، تحولی که انتظار میرود روابط تجارتی بین دو کشور را تقویت کند.
وزارت تجارت و صنایع حکومت طالبان امروز (چهارشنبه ۱۷ دسمبر) در ویب سایت خود نوشته که در نشست بین نورالدین عزیزی، وزیر این وزارت و بکیت صدیکوف، وزیر اقتصاد و تجارت قرغیزستان در مورد موضوعات مهم از جمله افزایش حجم تجارت، توسعه ترانزیت، جلبوجذب سرمایهگذاریهای خارجی و مشترک، برگزاری نمایشگاهها، نشستهای تجارتی و برگزاری جلسات منظم گروپ کاری مشترک، بحث و تبادلنظر شده است.
تا هنوز حکومت طالبان را هیچ کشور جهان به غیر از روسیه به رسمیت نشناخته، اما قرغیزستان در زمرۀ کشورهایست که در این اواخر روابط تجارتی خودرا با حکومت طالبان بیشتر افزایش داده است.
اتحادیۀ اروپا دو سفینۀ"گالیله" را به فضا پرتاب کرد
یک راکت اروپایی نوع" آریان ۶" دو سفینۀ راهیابی جهانی"گالیله" را به فضا پرتاب کرد.
براساس خبرگزاری فرانسپرس، این راکت صبح امروز( چهارشنبه۱۷ دسمبر) از پایگاه فضایی"کورو" در"گویان" فرانسه به فضا، پرتاب شد.
سفینه های قبلی گالیله عمدتاً توسط راکتهای"آریان ۵" و "سایوز" روسی، از پایگاه فضایی"کورو" در فرانسه پرتاب شده اند، اما پس از تهاجم تمام عیار روسیه بر اوکراین در فبروری ۲۰۲۲ میلادی، اتحادیۀ اروپا همکاری فضایی با مسکو را متوقف کرد.
قبل از آنکه راکت" آریان ۶" در جولای ۲۰۲۴ به بهرهبرداری برسد، اتحادیۀ اروپا با شرکت اسپیسایکس متعلق به ایلان ماسک قرارداد بست تا دو سفینۀ گالیله را در سپتمبر ۲۰۲۴ با راکتهای نوع "فالکون ۹" از مرکز فضایی "کندی" در فلوریدا به فضا پرتاب کند.
سقوط پارچه های یک طیارۀ بی پیلوت اوکراینی، باعث آتش سوزی در جنوب روسیه، شد
سقوط پارچه های یک طیارۀ بی پیلوت سرنگونشدۀ اوکراینی، باعث آتش سوزی در یک پالایشگاه نفت در جنوب روسیه، شده است.
براساس خبرگزاری رویترز، مقامات منطقۀ کراسنودار روز چهارشنبه(۱۷ دسمبر) گفته اند که از هیچ تلفاتی در پالایشگاه نفت"اسلاویانسک" گزارش نشده، پالایشگاهی که کیف از زمان حمله روسیه بر اوکراین در سال ۲۰۲۲ بارها آن را هدف قرار داده است.
مرکز عملیاتی منطقه، اوایل صبح امروز در شبکۀ تلگرام اعلام کرده اند که پس از سقوط پارچه های طیارات بی پیلوت در سایر مناطق مسکونی کراسنودار دو تن زخمی شده اند، چندین خانه شخصی و شبکههای برق آسیب دیده است.
کراسنودار در سواحل بحیرۀ سیاه، یکی از مراکز اصلی انرژی و صادرات روسیه محسوب می شود که از زیربناهای کلیدی نفتی از جمله بندر "نوو روسیسک" و تأسیسات نفتی و صادراتی"تواپسه" میزبانی می کند.
اوکراین گفته که حملات را بر زیربناهای انرژی روسیه به هدف اختلال در تأمین مواد سوخت اردوی روسیه و کاهش عایدات صادرات نفت که به تأمین مالی تلاشهای جنگی مسکو در اوکراین کمک میکند، انجام می دهد.
وزیر دفاع اوکراین: متحدانش اوکراین امسال ۵ میلیارد دالر به این کشور کمک نظامی کردند
دنیس شمیهال وزیر دفاع اوکراین میگوید که متحدان این کشور در سال جاری نزدیک به پنج میلیارد دالر برای تولید سلاح در داخل اوکراین کمک کردهاند.
او افزود که شرکای اوکراین همچنین به همین میزان سلاح برای این کشور در ایالات متحده خریداری کردهاند. وزیر دفاع اوکراین این سخنان را روز سهشنبه، ۲۵ قوس پس از نشست آنلاین گروه تماس روابط دفاعی اوکراین بیان کرد.
شمیهال در صفحه تلگرام خود نوشت: «هر دو رقم بیسابقه است و ما میخواهیم این روند را تا سال ۲۰۲۶ ادامه دهیم.»
به گفته او، جرمنی قصد دارد در سال آینده ۱۱ و نیم میلیارد یورو کمک نظامی در اختیار اوکراین قرار دهد و بریتانیا نیز امسال ۶۰۰ میلیون پوند از منابع مختلف برای تقویت سامانههای دفاع هوایی اوکراین جمعآوری کرده است.
این اظهارات در حالی مطرح میشود که تلاشهای واشنگتن برای پایان دادن به جنگ روسیه در اوکراین شدت گرفته است.
هیتهای مذاکرهکننده دو کشور در هفته جاری چند دور گفتوگو در برلین برگزار کردند و دونالد ترمپ، رئیسجمهور آمریکا، گفته است که به نظر میرسد دستیابی به توافق برای پایان دادن به بزرگترین و خونینترین درگیری اروپا از زمان جنگ جهانی دوم، بیش از هر زمان دیگری نزدیک شده است.
ترمپ شهروندان هفت کشور دیگر را به فهرست ممنوعیت سفر به امریکا افزود
دونالد ترمپ رئیسجمهور امریکا روز سهشنبه، ۲۵ قوس، هفت کشور دیگر را به فهرست کشورهایی افزود که ورود شهروندانشان به ایالات متحده ممنوع شده است.
این ممنوعیت شامل شهروندان سوری و فلسطینی نیز میشود که اسناد سفر صادرشده از سوی تشکیلات خودگردان فلسطین را در اختیار دارند.
بر اساس تصمیمی که از سوی قصر سفید منتشر شده، این ممنوعیت همچنین بر شهروندان کشورهای بورکینافاسو، لائوس، مالی، نیجریا، سیرالئون و سودان جنوبی نیز تطبیق میشود.
به گزارش خبرگزاری جرمنی، از ماه جنوری که ترمپ بار دیگر کار خود را بهعنوان رئیسجمهور آغاز کرده، سیاست سختگیرانهای در زمینه مهاجرت و ویزا در پیش گرفته و قوانین موجود را شدیدتر کرده است.
در آغاز سال روان، واشنگتن ورود شهروندان چندین کشور را بهگونه کامل به امریکا ممنوع کرد که بیشتر این محدودیتها هنوز هم پابرجاست.
در میان کشورهای متأثر، افغانستان، میانمار، چاد، جمهوری کانگو، گینه استوایی، اریتریا، هائیتی، ایران، لیبیا، سومالیا، سودان و یمن شامل اند. پیش از این نیز، ایالات متحده بر شماری از کشورهای دیگر نیز محدودیتهایی وضع کرده است.
در استرالیا نزدیک به ۱.۵ میلیون دالر برای احمد الاحمد جمعآوری شده است
او در حملهٔ تروریستی ساحل بوندای سیدنی به مهاجم نزدیک شد، اسلحهٔ او را گرفت.
این کار واکنشهای گستردهای در جهان داشت و دونالد ترمپ، رئیسجمهور امریکا، شجاعت او را ستود.
ویدیوی شجاعتش بیش از ۲۲ میلیون بار دیده شده است.
احمد الاحمد ۴۳ ساله و صاحب یک فروشگاه کوچک است. او در جریان درگیری با چهار گلوله زخمی شد و همچنان در شفاخانه بستری است.
این حمله شام یکشنبه، همزمان با مراسم آغاز جشن یهودی «حنوکا» و در حضور بیش از هزار نفر رخ داد. در جریان حدود ده دقیقه تیراندازی، دستکم ۱۵ نفر کشته و دهها تن دیگر زخمی شدند.
یکی از مهاجمان که مردی ۵۰ ساله بود، در محل رویداد در تیراندازی پولیس کشته شد و پسر ۲۴ سالهاش پس از زخمی شدن بازداشت و به شفاخانه منتقل گردید.
کانادا چهار مقام ارشد قضایی و نظامی ایران تحریم کرد
کانادا چهار مقام ارشد قضایی و نظامی ایران را بهدلیل مشارکت در «نقض حقوق بشر» و هدایت سیاستهای سرکوبگرانه تحریم کرد.
این افراد عبارتند از محسن کریمی فرمانده منطقهای قرارگاه نجف اشرف در کرمانشاه، احمد خادم سیدالشهدا فرمانده قرارگاه منطقهای کربلای نیروی زمینی سپاه، مصطفی محبی رئيس برکنار شده سازمان زندانهای تهران و حسن آخریان رئيس سابق بند یک زندان رجاییشهر.
وزارت خارجه کانادا در بیانیهای اعلام کرد که این چهار نفر در نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر نقش داشتهاند و تأکید کرده که ایران باید دربارهٔ همه موارد نقض حقوق بشر تحقیق کند و عدالت را برای قربانیان تضمین کند.
وزارت خارجه کانادا تأکید کرده که این کشور در برجسته کردن بیتوجهی مداوم حکومت ایران به حقوق بشر مردم خود و درخواست تغییر تردید نخواهد کرد.
با اعمال این تحریمها، کانادا تاکنون بیش از ۲۱۰ فرد و ۲۵۴ نهاد ایرانی را تحت تحریم قرار داده است.
رهبران اروپایی: تصمیمگیری دربارهٔ هرگونه واگذاری خاک اوکراین تنها حق مردم این کشور است
رهبران اروپایی پس از مذاکرات صلح برلین در یک بیانیهٔ مشترک اعلام کردند که تصمیمگیری دربارهٔ هرگونه واگذاری خاک اوکراین تنها حق مردم این کشور است و تنها پس از آن میتوان چنین تصمیمی گرفت که تضمینهای امنیتی قوی ارائه شود.
به گفتهٔ این بیانیه یکی از این تضمینهای امنیتی که روز دوشنبه (۲۴ قوس) مورد توافق قرار گرفت، ایجاد نیرویی به رهبری اروپا است که با مشارکت کشورهای داوطلب تشکیل میشود و «در تأمین امنیت فضای اوکراین و حفاظت از مسیرهای دریایی نقش خواهد داشت».
این بیانیه از سوی ده رهبر اروپایی، از جمله اورزولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپایی، منتشر شده است.
در این بیانیه دربارهٔ آنچه که «تضمینهای امنیتی لازم» خوانده شده، توضیح داده شده که اوکراین باید بتواند حدود ۸۰۰ هزار سرباز را حفظ کند تا توان دفاعی در برابر هرگونه تهدید احتمالی را داشته باشد.
همچنین تأکید شده است که اروپا باید نیروی چندملیتی هماهنگی برای اوکراین ایجاد کند که شامل نیروهای کشورهای داوطلب باشد و از حمایت ایالات متحده نیز برخوردار باشد.
یک مقام وزارت داخله ایران: شمار مهاجران افغان در ایران به چهار و نیم میلیون نفر رسیده
نادر یاراحمدی رئیس مرکز امور اتباع خارجی و مهاجران وزارت داخلهٔ ایران گفته است که پس از اخراجها شمار مهاجران افغان در ایران به حدود چهار میلیون و ۵۰۰ هزار نفر میرسد، هرچند این رقم ثابت نیست.
او روز گذشته به خبرگزاری ایسنا گفته است که از زمان اجرای «طرح بازگرداندن اتباع غیرقانونی» تاکنون یک میلیون و ۶۰۰ هزار مهاجر افغان فاقد اسناد از ایران اخراج شدهاند.
ایران روزانه حدود چهار هزار مهاجر افغان را اخراج میکند و پس از جنگ دوازدهروزه با اسرائیل، این روند سرعت بیشتری گرفته است.
مقامهای استرالیا: حمله در ساحل بوندای شهر سیدنی با الهام از «داعش» انجام شده
مقامهای استرالیا میگویند شواهد اولیه نشان میدهد که عاملان حمله در ساحل بوندای شهر سیدنی از ایدئولوژی گروه موسوم به «داعش» الهام گرفته بودند.
انتونی آلبانیزی صدراعظم استرالیا روز سهشنبه، ۲۵ قوس، در گفتوگو با شبکهٔ «ایبیسی سیدنی» گفت: «بهنظر میرسد انگیزهٔ این حمله ایدئولوژی دولت اسلامی بوده است»؛ ایدئولوژیای که به گفتهٔ او «بر نفرت استوار است و در این مورد برای انجام کشتار جمعی آمادگی گرفته بود.»
او تأکید کرد که دولت استرالیا هدف روشنی برای مبارزه با یهودستیزی دارد و «هر کاری که در توانش باشد» انجام خواهد داد تا این پدیده را از میان ببرد.
پولیس هر دو مهاجم را که به گفتهٔ رسانههای استرالیایی پاکستانیالاصل هستند ساجد اکرم ۵۰ ساله و پسرش نوید اکرم ۲۴ ساله معرفی کرده است. ساجد اکرم که توسط پولیس کشته شد، در سال ۱۹۹۸ با ویزای تحصیلی به استرالیا آمده بود و مجوز قانونی حمل سلاح را در اختیار داشت.