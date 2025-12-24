وزارت مالیه طالبان: به برخی متقاعدین حقوق بازنشستگی پرداخت شده است

محمد علی احمد الحداد لوی درستیز لیبیا و چهار مقام ارشد نظامی دیگر، شام سه‌شنبه، ۲ جدی در پی سقوط یک جت تجاری اندکی پس از برخاستن از شهر انقره جان باختند.

به گفته علی یرلیکایا، وزیر داخله ترکیه لاشه طیاره توسط نیروهای امنیتی ترکیه در ولسوالی هایمانا در نزدیکی انقره پیدا شده است. در این سانحه، سه خدمه پرواز نیز کشته شده‌اند.

عبدالحمید دبیبه، نخست‌وزیر لیبیا در صفحه فیس‌بوک نیز این موضوع را تایید کردند.

محمد الحداد پیش از این حادثه، روز سه‌شنبه در انقره با یاشار گولر، وزیر دفاع ترکیه، و همتای ترک خود سلجوق بایراکتاراوغلو دیدار کرده بود و در حال بازگشت به طرابلس بود.

مقامای ترکیه گفتند در مورد این حادثه تحقیق می‌کنند.

محمد الحداد از ماه آگست سال ۲۰۲۰ به عنوان لوی درستیز لیبیا فعالیت می‌کرد و از سوی دولت وقت به رهبری فایز السراج منصوب شده بود.

لیبیا در حال حاضر میان دولت به‌رسمیت‌شناخته‌شده از سوی سازمان ملل در طرابلس به رهبری عبدالحمید دبیبه و اداره رقیب در شرق کشور به رهبری خلیفه حفتر تقسیم شده است.

این کشور شمال افریقا از سال ۲۰۱۱، پس از قیام مورد حمایت ناتو که به سرنگونی و کشته شدن معمر قذافی انجامید، دچار چنددستگی شده است.