جهان

دو تانکر تیل در بندر تیمریوک در جنوب روسیه آتش گرفتند

تانکرهای تیل در منطقۀ کراسنودار روسیه (تصویر آرشیف)
تانکرهای تیل در منطقۀ کراسنودار روسیه (تصویر آرشیف)

مقام‌های روسی حملۀ طیاره‌های بی‌سرنشین اوکراین را عامل آتش‌سوزی در این منطقۀ کراسنودار اعلام کردند.

خبرگزاری رویترز گزارش داد که شعله‌های آتش منطقه‌ای به مساحت حدود ۲ هزار متر مربع را فرا گرفته است.

هیچ گزارشی از تلفات احتمالی منتشر نشده است.

این تازه‌ترین تشدید تنش‌ها بین روسیه و اوکراین است، درگیری‌ای که تلاش‌های بین‌المللی برای پایان دادن به آن ادامه دارد.

ادامه خبر ...

تازه‌ترین خبرهای روز را این‌جا دنبال کنید

پاپ لئو چهادهم به مناسبت کریسمس، تولد حضرت عیسی خواستار مهربانی و صلح جهانی شد

پاپ لئو چهاردهم، رهبر عیسوی‌های کاتولیک جهان
پاپ لئو چهاردهم، رهبر عیسوی‌های کاتولیک جهان

او شام روز چهارشنبه در اولین سخنرانی خود در مراسم کریسمس در رم گفت: "کریسمس جشن امید است و ما را به پیام‌آوران صلح تبدیل می‌کند."

با وجود باران شدید، هزاران نفر در میدان سنت پیتر جمع شدند و سخنرانی پاپ را از نزدیک روی بیلبوردهای نصب شده در جاده‌ها تماشا کردند.

جشن‌های کریسمس از بعد از ظهر دیروز در اروپا، ایالات متحده و سایر جوامع مسیحی در سراسر جهان آغاز شد و تا ناوقت جمعه ادامه خواهد داشت.

ادامه خبر ...

بزرگ‌ترین شرکت مشروبات الکلی پاکستان مجوز صادرات به خارج از کشور را دریافت کرد

فایریکه مشروبات الکی پاکستان در شهرک مری، منبع عکس آژانس خبری فرانس‌پرس
فایریکه مشروبات الکی پاکستان در شهرک مری، منبع عکس آژانس خبری فرانس‌پرس

بزرگ‌ترین و قدیمی‌ترین شرکت مشروبات الکلی پاکستان پس از چندین دهه، مجوز صادرات به خارج از کشور را دریافت کرد.

این شرکت تلاش‌هایش را برای گسترش پس از تقریباً پنجاه سال ممنوعیت شروع کرده است.

شرکت مشروبات الکلی در منطقه مری نزدیک اسلام‌آباد برای اولین بار در سال ۱۸۶۰ در زمان استعمار انگلیس آغاز به فعالیت کرده بود.

پاکستان دومین کشور پرجمعیت مسلمان جهان است.

ادامه خبر ...

تایوان امروز شاهد زلزله‌ای به قدرت ۶.۱ درجه ریشتر بود

زلزله‌ای به قدرت ۶.۱ درجه ریشتر امروز، چهارشنبه ۳ جدی، بخش جنوب‌شرقی شهر تایتونگ در تایوان را لرزاند.

هنوز گزارشی از خسارات و تلفات احتمالی این رویداد منتشر نشده است.
این زلزله در تایپه، پایتخت تایوان نیز احساس شد.
در سال ۲۰۱۶، زلزله‌ای در جنوب تایوان جان بیش از صد نفر را گرفت. در سال ۱۹۹۹ نیز در تایوان زلزلۀ نیرومندی رخ داد که جان بیش از ۲۰۰۰ نفر را گرفت.

ادامه خبر ...

یک ایالت استرالیا پس از تیراندازی در ساحل باندی، قوانین سختگیرانه‌تر اسلحه را تصویب کرد

ساحل بوندی استرالیا
ساحل بوندی استرالیا

ایالت نیو ساوت ولز استرالیا روز چهارشنبه، ۳ جدی، قوانین سختگیرانه جدید مالکیت سلاح و ضدتروریسم را تصویب کرد.

این قوانین پس از تیراندازی مرگبار در ساحل بوندی تصویب شده که مالکیت اسلحه را محدود کرده، نمایش عمومی نمادهای تروریستی را ممنوع می‌کند و قدرت پولیس برای کنترل اعتراضات را تقویت می کند.

کریس مینس، صدراعظم نیو ساوت ولز گفته که همه ممکن است از این اصلاحات سخت‌گیرانه حمایت نکنند، اما دولت او هر کاری را برای امنیت مردم انجام می‌دهد.

این قوانین با مخالفت های هم روبرو شده است.

تیراندازی در ساحل بوندی، مرگبارترین تیراندازی استرالیا در نزدیک به سه دهه اخیر بود که جان دست‌کم ۱۲ نفر را گرفت.

ادامه خبر ...

لوی درستیز لیبیا و چهار مقام ارشد نظامی در سقوط جت تجاری نزدیک انقره کشته شدند

محمد علی احمد الحداد لوی درستیز لیبیا
محمد علی احمد الحداد لوی درستیز لیبیا

محمد علی احمد الحداد لوی درستیز لیبیا و چهار مقام ارشد نظامی دیگر، شام سه‌شنبه، ۲ جدی در پی سقوط یک جت تجاری اندکی پس از برخاستن از شهر انقره جان باختند.

به گفته علی یرلیکایا، وزیر داخله ترکیه لاشه طیاره توسط نیروهای امنیتی ترکیه در ولسوالی هایمانا در نزدیکی انقره پیدا شده است. در این سانحه، سه خدمه پرواز نیز کشته شده‌اند.

عبدالحمید دبیبه، نخست‌وزیر لیبیا در صفحه فیس‌بوک نیز این موضوع را تایید کردند.

محمد الحداد پیش از این حادثه، روز سه‌شنبه در انقره با یاشار گولر، وزیر دفاع ترکیه، و همتای ترک خود سلجوق بایراکتاراوغلو دیدار کرده بود و در حال بازگشت به طرابلس بود.

مقامای ترکیه گفتند در مورد این حادثه تحقیق می‌کنند.

محمد الحداد از ماه آگست سال ۲۰۲۰ به عنوان لوی درستیز لیبیا فعالیت می‌کرد و از سوی دولت وقت به رهبری فایز السراج منصوب شده بود.

لیبیا در حال حاضر میان دولت به‌رسمیت‌شناخته‌شده از سوی سازمان ملل در طرابلس به رهبری عبدالحمید دبیبه و اداره رقیب در شرق کشور به رهبری خلیفه حفتر تقسیم شده است.

این کشور شمال افریقا از سال ۲۰۱۱، پس از قیام مورد حمایت ناتو که به سرنگونی و کشته شدن معمر قذافی انجامید، دچار چنددستگی شده است.

ادامه خبر ...

پاکستان شرکت هوایی ملی «پی‌آی‌ای» را به ارزش ۴۸۲ میلیون دالر فروخت

یک طیاره شکرت پی آی ای
یک طیاره شکرت پی آی ای

پاکستان روز سه‌شنبه شرکت هوایی ملی این کشور، «پاکستان اینترنشنل ایرلاینز» (PIA)، را سکتور خصوصی واگذار کرد.

این شرکت هوایی به بهای ۱۳۵ میلیارد روپیه پاکستانی معادل ۴۸۲ میلیون دالر فروخته شد، پس از آن‌که دو شرکت پاکستانی برای اشتراک در لیلام آزاد واجد شرایط شناخته شدند.

این داوطلبی به‌صورت زنده پخش شد و دو طرف برای خرید ۷۵ درصد سهام این شرکت با هم رقابت کردند.

محمد اورنگزیب، وزیر مالیه پاکستان گفت که دولت دیگر نمی‌خواهد هزینه زیان شرکت‌های دولتی را بپردازد و این اقدام بخشی از اصلاحات اقتصادی مرتبط با برنامه صندوق بین‌المللی پول است.

شرکت هوایی PIA سال‌ها با مشکلات مالی، مدیریتی و عملیاتی روبه‌رو بود

در حال حاضر، این شرکت ۱۸ طیاره فعال دارد، به ۷۸ مقصد بین‌المللی پرواز می‌کند و حدود ۶ هزار کارمند در آن مشغول کار هستند.

ادامه خبر ...

ایران دو مرد را در مازندران اعدام کرد

اعدام در ایران
اعدام در ایران

قوه قضاییه ایران روز سه‌شنبه، ۲ جدی از اجرای حکم اعدام بر دو مرد در شمال این کشور خبر داد.

خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه ایران نوشته که این دو مرد در سال ۲۰۲۲ در ولایت مازندران به تجاوز محکوم شده بودند.

هویت این افراد فاش نشده است.

ماه گذشته نیز ایران یک مرد را که به تجاوز جنسی بر دو زن در ولایت شمالی سمنان محکوم شده بود، به‌گونه علنی اعدام کرد.

بر اساس گزارش نهادهای حقوق بشری از جمله سازمان عفو بین‌الملل، ایران پس از چین دومین کشور جهان از نظر بیشترین اجرای مجازات اعدام به شمار می‌رود.

ادامه خبر ...

حملات روسیه بر اوکراین سه کشته بر جا گذاشته و برق هزاران نفر قطع شده است

حملات روسیه بر اوکراین
حملات روسیه بر اوکراین

مقام‌های اوکراینی اعلام کردند که حملات روسیه در روز سه‌شنبه دست‌کم سه کشته برجا گذاشت و در سرمای شدید زمستان، برق هزاران نفر را در سراسر اوکراین قطع کرد.

ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، گفت حملات پیش از کریسمس نشان می‌دهد که کرملین هیچ قصدی برای پایان دادن به تهاجمی که در فبروری ۲۰۲۲ آغاز کرده، ندارد.

به گفته نیروی هوایی اوکراین، روسیه در این حملات از ۶۳۵ پهپاد و ۳۸ موشک استفاده کرده است.

این حملات یک روز پس از کشته شدن یک جنرال روس در انفجار موتر در مسکو و هم‌زمان با برگزاری گفت‌وگوهای جداگانه دو طرف با مقام‌های امریکایی در میامی انجام شد؛ گفت‌وگوهایی که تاکنون نشانه‌ای از پیشرفت چشم‌گیر در آن دیده نشده است.

زلنسکی گفت یک کودک چهار ساله در منطقه ژیتومیر در مرکز اوکراین کشته شده است؛ جایی که یک طیاره بی‌پیلوت روسی به یک ساختمان مسکونی اصابت کرد.

او افزود کارگران به‌سرعت در تلاش ترمیم زیرساخت‌های انرژی آسیب‌دیده هستند؛ حملاتی که باعث قطع اضطراری برق در چندین منطقه، آن هم در سرمای شدید زمستان، شده است.

ادامه خبر ...

نهاد «افغانستان عاری از پولیو»: تمام کودکان در مرز افغانستان و پاکستان باید واکسین شوند

کودکان در حال واکسین
کودکان در حال واکسین

نهاد «افغانستان عاری از پولیو» می گوید که باید تمام کودکان که از مرز میان افغانستان و پاکستان رفت و آمد می‌کنند، باید واکسین شوند.

این نهاد روز سه‌شنبه ، ۲ جدی این موضوع را صفحه ایکس خود نوشته است.

پیش از این نیز این نهاد تأکید کرده بود که کودکانی که از پاکستان به افغانستان بازمی‌گردند، باید واکسین پولیو دریافت کنند تا از گسترش ویروس پولیو جلوگیری شود.

بر اساس گزارش‌ها، شمار موارد مثبت پولیو در سال جاری در پاکستان افزایش یافته است؛ موضوعی که نگرانی‌ها را درباره انتقال ویروس در دو سوی مرز و تهدیدهای احتمالی برای سلامت عمومی بیشتر کرده است.

افغانستان نیز در سال جاری دو مورد مثبت پولیو را ثبت کرده است؛ یکی در ولایت بادغیس و دیگری در ولایت هلمند. این موضوع نشان می‌دهد که با وجود ادامه کارزارهای گسترده واکسیناسیون، این بیماری هنوز به‌طور کامل ریشه‌کن نشده است.

ادامه خبر ...

