یک شهروند افغان به اتهام طرحریزی حمله بر یهودیان در یک محکمه آلمان به حبس محکوم شد

رئیس‌جمهور ایالات متحده، دونالد ترامپ، روز دوشنبه گفت که اگر ایران توافق هسته‌ای جدید را نپذیرد و به پیشبرد برنامه‌های موشکی و هسته‌ای‌اش ادامه دهد، از حملات بیشتر اسرائیل بر ایران حمایت خواهد کرد.

او در دیدار با بنیامین نتانیاهو، صدر اعظم اسرائیل، در اقامتگاهش «مار-ئه-لاگو» در فلوریدا گفت:

«حالا می‌شنوم که ایران دوباره تلاش می‌کند خود را تقویت کند، و اگر چنین باشد ما مجبور خواهیم شد آن‌ها را سرکوب کنیم.»

ترامپ اشاره کرد که در صورت ناکامی تلاش‌های دیپلماتیک برای متوقف کردن برنامه هسته‌ای ایران، مداخله فوری‌تر صورت خواهد گرفت

علی شمخانی، مشاور ارشد رهبر مذهبی ایران، آیت‌الله علی خامنه‌ای، در پستی در شبکهٔ ایکس گفت که توانایی موشکی و دفاعی ایران «قابل مهار شدن یا وابسته به اجازهٔ کسی نیست.»

او افزود: «هرگونه تجاوز با پاسخ فوری و سختی روبه‌رو خواهد شد که فراتر از تصور طراحان آن است.»

اسرائیل در ماه جون به مدت ۱۲ روز با ایران وارد جنگ شد و همراه با ایالات متحده تأسیسات مهم هسته‌ای ایران را بمباران کرد.