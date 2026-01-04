خبر ها
حملات مشترک بریتانیا و فرانسه علیه داعش در سوریه
بریتانیا و فرانسه روز یکشنبه (۱۴جدی) اعلام کردند که حملات مشترک را علیه گروه دولت اسلامی معروف به داعش در سوریه اجرا کردند.
وزارت دفاع بریتانیا گفت که با فرانسه در اجرای حمله به یک مکان زیر زمینی شنبه شب در سوریه همکاری کرد ، محلی که به گفتۀ این وزارت ، احتمالاً توسط گروه دولت اسلامی برای نگهداری اسلحه و مواد انفجاری استفاده می شد.
وزارت دفاع بریتانیا افزوده است که هیچ نشانه ای وجود ندارد که بمباری در شمال ساحه باستانی پالمیرا خطری را برای غیرنظامیان ایجاد کرده باشد.
گروه دولت اسلامی از نظر ارضی در سال ۲۰۱۹ در سوریه شکست خورد ؛ اما حضورش را به خصوص در صحرای وسیع این کشور حفظ کرده است.
قوای مسلح فرانسه در بیانیه ای در ایکس گفتند که به عنوان بخشی از عملیات بین المللی به رهبری ایالات متحده علیه داعش ، دو متحد ناتو حملاتی را بر مواضع گروه «تروریستی» دولت اسلامی انجام دادند.
پیونگیانگ دو راکت بالستیک شلیک کرد
کوریای شمالی دستکم دو راکت بالستیک را روز یکشنبه شلیک کرد.
کوریای شمالی ساعاتی پس از حملۀ ایالات متحده به ونزوئلا و همزمان با سفر رهبر کوریای جنوبی به چین دست به پرتاب این راکت ها زده است.
به گزارش رویترز ، این نخستین شلیک راکت توسط کوریای شمالی در نزدیک به دو ماه گذشته است.
اردوی کوریای جنوبی نیز از این اقدام پیونگیانگ خبر داده ؛ اما کوریای شمالی هنوز در این باره چیزی نگفته است.
نیکلاس مادورو به یک زندان امریکا منتقل شد
نیکلاس مادورو پس از انتقال به نیویارک به یک زندان امریکا منتقل شد.
مادورو و همسرش در جریان یک عملیات نظامی گسترده و سریع ایالات متحده روز شنبه (۱۳ جدی) در کاراکاس پایتخت ونزوئلا بازداشت شدند.
روسیه ، ایران و برخی کشورهای دیگر متحد ونزوئلا این اقدام ایالات متحده را محکوم کرده اند ؛ اما ونزوئلاییهای در تبعید از آن استقبال کردند.
دونالد ترمپ رئیس جمهور ایالات متحده در نشست خبری روز شنبه در فلوریدا گفت که امریکا به گونۀ موقت تا زمانی که یک گذار امن، مناسب و سنجیده در ونزوئلا انجام شود، این کشور را اداره خواهد کرد.
مادورو از سال ۲۰۱۳ بر ونزوئلا حکومت می کرد و در سال ۲۰۲۰ به قاچاق مواد مخدر توسط امریکا متهم شد.
بازداشت ۳۲ مهاجر افغان در ترکیه
رسانههای ترکیه گزارش دادند که پولیس این کشور ۳۲ مهاجر افغان را بازداشت کرده است.
رسانههای مختلف ترکیه روز شنبه گزارش دادند که پولیس شهر دیاربکر روز جمعه در عملیاتی، مهاجران افغان را که در یک تانکر فاضلاب پنهان شده بودند، شناسایی و دستگیر کرد.
به گزارش این رسانهها، پولیس مهاجران بازداشت شده را پس از معاینات صحی به مراکز انتقال اتباع خارجی فرستاده است.
در این گزارش آمده است که علاوه بر مهاجران غیرقانونی افغان، پنج نفر دیگر نیز به اتهام سازماندهی قاچاق انسان دستگیر شدهاند.
ادارۀ مهاجرت ترکیه اخیراً اعلام کرد که سال گذشته ۴۲۰۰۰ مهاجر غیرقانونی افغان در این کشور دستگیر شدهاند که بالاترین تعداد اتباع خارجی دستگیر شده در ترکیه است.
در حملۀ افراد مسلح ناشناس در باجور پاکستان یک غیرنظامی کشته و ۳ تن دیگر زخمی شدند
پولیس باوجور میگوید که این رویداد زمانی رخ داد که افراد مسلح ناشناس روز شنبه، ۱۳ جدی با دو پولیس درگیر شدند.
محمد اسرار، سخنگوی پولیس باجور به رادیو مشال، بخش پاکستان رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی گفت که افراد مسلح ناشناس صبح دیروز به یک ایست بازرسی پولیس در باجور حمله کردند و یک غیرنظامی را کشتند.
اسرار گفت که یک نگهبان مکتب و دو پولیس نیز در این تیراندازی زخمی شدند. وی افزود که تحقیقات به عنوان بخشی از عملیات مبارزه با تروریسم آغاز شده است.
هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است، اما در خیابانهای باریک باجور علیه این حادثه و سایر ناامنیها تظاهرات برگزار شده است و از دولت خواسته شده است که امنیت را تضمین کند.
باجور یکی از مناطقی در خیبر پختونخوا است که شاهد ناامنیهای پی هم است و مردم محلی بارها دولت و سازمانهای امنیتی را به چشمپوشی از فعالیتهای شبهنظامیان متهم کردهاند.
با این حال، مقامات دولتی و امنیتی بارها اعلام کردهاند که به حفظ صلح متعهد هستند و به عملیات هدفمند علیه شبهنظامیان ادامه دادهاند.
ادامۀ اعتراضات در ایران برای هفتمین شب
اعتراضات مردمی در ایران در چندین نقطهٔ تهران و شهرهای دیگر ادامه یافت.
اعتراضات در هفتمین شب متوالی در نقاط گوناگون پایتختایران و برخی شهرهای دیگر با سردادن شعار و در برخی موارد با درگیری بین نیروهای امنیتی و مردم ادامه یافت.
تصاویر و ویدئوهایی که شام شنبه، ۱۳ جدی در شبکههای اجتماعی منتشر شد، نشان میدهد اعتراضات شبانه، علاوه بر نقاطی در تهران، در شهرهای چون مشهد، زنجان، فردیس، شیراز، نیریز، قزوین، همدان و برخی شهرهای دیگر جریان داشت.
ویدئویی که به رادیوفردا، بخش ایران رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی ارسال شده، نشان میدهد که گروهی از معترضان در سهراه خیام شهر قزوین شعارهایی نظیر "مرگ بر خامنهای" سر میدهند.
اعتراضات جاری در ایران که دست کم هفت کشته بر جای گذاشته است، ابتدا در تهران به دلیل کاهش ارزش تومان در برابر ارزهای خارجی آغاز شد و سپس به شهرهای دیگر گسترش یافت.
نیکلاس مادورو پس از بازداشت از سوی نیروهای امریکایی به نیویارک منتقل شد
نیکلاس مادورو که دیروز در جریان حملۀ نظامی امریکا در کاراکاس، پایتخت ونزوئلا دستگیر شد، به نیویارک منتقل شد.
روسیه، ایران و دیگر حامیان ونزوئلا حملۀ امریکا را محکوم کردند، اما ونزوئلاییهای در تبعید از آن استقبال کردند.
ویدئوهایی که در شبکههای امریکایی منتشر شد، طیارههایی را نشان میداد که روز شنبه با اسکورت نیروهای امنیتی به میدان هوایی بینالمللی استوارت، در حدود ۱۰۰ کیلومتری شمال غربی شهر نیویارک، رسید. شبکههای خبری امریکایی گزارش دادند که این طیارهها حامل نیکولاس مادورو بودند.
او از سال ۲۰۱۳ به این سو بر ونزوئلا حکومت میکند، اما در سال ۲۰۲۰ به اتهام قاچاق مواد مخدر توسط امریکا متهم شد.
دونالد ترمپ، رئیس جمهور امریکا و دیگر مقامات امریکایی عملیات دستگیری مادورو را توضیح دادند و افزودند که ایالات متحده به گونۀ موقت ونزوئلا را "تا زمان" انتقال قدرت "امن، منظم و عادلانه" "اداره" خواهد کرد.
ترمپ بدون ارائه جزئیات بیشتر به خبرنگاران گفت که برخی از اعضای کابینه خود را برای تصدی امور ونزوئلا منصوب میکند.
ترمپ گفت: "این عملیات بسیار موفق باید هشداری باشد برای هر کسی که حاکمیت امریکا را تهدید میکند یا جان امریکاییها را به خطر میاندازد."
حکومت طالبان میگوید روز جمعه نزدیک به یک هزار ۷۰۰ مهاجر افغان از ایران و پاکستان اخراج شدند
حمدالله فطرت، معاون سخنگوی حکومت طالبان روز شنبه در صفحۀ ایکس خود نوشته که از این میان ۱۴۴۷ تن از طریق گذرگاههای تورخم و اسپینبولدک از پاکستان اخراج شدند و ۲۴۲ تن دیگرشان از طریق گذرگاههای نیمروز و اسلامقلعه از ایران اخراج شدند.
او همچنان از ارائۀ کمک به برخی خانوادههای مهاجر برگشته از ایران و پاکستان نیز خبر داده است.
این درحالیست که سازمان بینالمللی مهاجرت (آی او ام) اخیراً گزارش داده که تنها در یک هفته ۲۰۶۳ مهاجر افغان در پاکستان بازداشت و زندانی شدهاند.
اخراج مهاجرین افغان از ایران و پاکستان در سال ۲۰۲۵ هم به گونۀ شدید ادامه داشت و بر اساس آمار کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان، آمار مهاجرین اخراج شده از پاکستان در این سال از مرز یک میلیون گذشته است.
نگرانی ابوظبی از پیشروی سریع نیروهای تحت حمایت عربستان سعودی در مناطق جنوبی یمن
امارات متحدۀ عربی روز شنبه پس از پیشروی سریع نیروهای دولتی تحت حمایت عربستان سعودی در مناطقی که ماه گذشته توسط جداییطلبان جنوبی تحت حمایت امارات تصرف شده بود، عمیقاً نگرانی کرد.
در بیانیه ابوظبی آمده است که یمنیها باید خویشتنداری کنند و مذاکرات را برای حفظ امنیت و ثبات در اولویت قرار دهند.
ساعاتی پیش از آن، شورای انتقالی جنوب (STC) تحت حمایت امارات متحدۀ عربی اعلام کرد که ظرف دو سال همهپرسی استقلال برگزار خواهد کرد.
نیروهای شورای انتقالی جنوب از مناطق کلیدی که ماه گذشته تصرف کرده بودند، عقبنشینی کردهاند.
نیروهای تحت حمایت عربستان سعودی روز جمعه کنترل مناطق کلیدی ولایت حضرموت، هممرز با عربستان سعودی را به دست گرفتند.
شاهدان روز شنبه گفتند که این نیروها وارد بخشهایی از مکلا، پایتخت منطقهای، شدهاند.
شورای انتقالی جنوب سالهاست که با دولت یمن که از سوی جامعۀ بینالمللی به رسمیت شناخته شده و بخش زیادی از جنوب و شرق کشور را کنترل میکند، علیه شورشیان حوثی میجنگد.
شورای حوثی که صنعا، پایتخت و مناطق پرجمعیت شمالی و غربی را کنترل میکنند، مورد حمایت تهران هستند. عربستان سعودی و امارات متحده عربی که در ائتلاف علیۀ حوثیها شریک بودند، اکنون بر سر آینده سیاسی و امنیتی یمن اختلاف نظر دارند.
داکتران بدون مرز: سردی هوا بیماری و مرگومیر در میان کودکان دچار سوءتغذیه را افزایش میدهد
سازمان داکتران بدون مرز (اماساف) میگوید بدون دسترسی به خدمات ابتدایی، زمستان برای افغانان بازگشته از پاکستان بهمثابهٔ یک قاتل خاموش است.
این سازمان در گزارش تازهٔ خود افزوده است که این مهاجران با موانع جدی در دسترسی به خدمات صحی مواجهاند؛ وضعیتی که زندگی آنان را با تهدید جدی روبهرو ساخته است.
این سازمان هشدار داده است که سردی هوا میزان بیماری و مرگومیر را بهویژه در میان کودکان دچار سوءتغذیه بهشدت افزایش میدهد؛ کودکانی که به دلیل نداشتن ذخایر کافی برای گرم نگهداشتن بدن، بهسرعت دچار وخامت وضعیت صحی، ضعف سیستم ایمنی و ابتلا به بیماریهای تنفسی میشوند و حتی به گفتهی این سازمان بیماریهای ساده نیز میتواند برای آنان مرگبار باشد.
سازمانهای بینالمللی بارها هشدار دادهاند که بازگشت گستردهٔ مهاجران به افغانستان، در شرایط بحران اقتصادی و سرمای زمستان، میتواند فشار بیسابقهای بر خدمات اولیه وارد کند و بدون حمایت فوری، وضعیت انسانی مهاجران برگشته بهگونهٔ جدی وخیمتر خواهد شد.