حملات مشترک بریتانیا و فرانسه علیه داعش در سوریه

اعتراضات مردمی در ایران در چندین نقطهٔ تهران و شهرهای دیگر ادامه یافت.

اعتراضات در هفتمین شب متوالی در نقاط گوناگون پایتختایران و برخی شهرهای دیگر با سردادن شعار و در برخی موارد با درگیری بین نیروهای امنیتی و مردم ادامه یافت.

تصاویر و ویدئوهایی که شام شنبه، ۱۳ جدی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، نشان می‌دهد اعتراضات شبانه، علاوه بر نقاطی در تهران، در شهرهای چون مشهد، زنجان، فردیس، شیراز، نی‌ریز، قزوین، همدان و برخی شهرهای دیگر جریان داشت.

ویدئویی که به رادیوفردا، بخش ایران رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی ارسال شده، نشان می‌دهد که گروهی از معترضان در سه‌راه خیام شهر قزوین شعارهایی نظیر "مرگ بر خامنه‌ای" سر می‌دهند.

اعتراضات جاری در ایران که دست کم هفت کشته بر جای گذاشته است، ابتدا در تهران به دلیل کاهش ارزش تومان در برابر ارزهای خارجی آغاز شد و سپس به شهرهای دیگر گسترش یافت.