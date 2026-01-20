تاجران وزیرستان جنوبی خواستار باز شدن گذرگاه انگور اده شدند

مقام‌های اتاق تجارت وزیرستان جنوبی می‌گویند که گذرگاه انگور اده با افغانستان باید به‌روی تاجران باز شود.

عین‌الدین وزیر، منشی عمومی این اتاق روز دوشنبه، ۲۹ جدی در گفت‌وگو با بخش مشال رادیو آزادی این خواست را مطرح کرده و گفته تاجران چندین میلیون خسارات مالی را متحمل شدند.

از سوی دیگر، شماری از مقام‌های ارشد دیگر در وزیرستان جنوبی نیز از حکومت پاکستان خواسته‌اند که راه‌های تجارتی با افغانستان را دوباره بازگشایی کند.

پس از درگیری میان طالبان و نیروهای مرزی پاکستان در ماه اکتوبر سال گذشته، تمامی راه‌های رفت‌وآمد و تجارت میان دو کشور، از جمله دروازه تورخم و چمن، بسته شد.

تاجران افغان که کالاهای‌شان در تورخم، بندر کراچی و دیگر مسیرهای تجارتی با پاکستان متوقف مانده است، می‌گویند که متحمل میلیون‌ها دالر خسارت شده‌اند.

طرف‌های افغان و پاکستانی چندین بار برای بازگشایی این راه‌ها گفت‌وگو کرده‌اند، اما این تلاش‌ها تاکنون به نتیجه نرسیده است.