وزارت فوائد عامه حکومت طالبان روز جمعه گفت که برخی از شاهراه ها و سرک‌های بزرگ افغانستان، از جمله سالنگ ها، به دلیل برفباری‌های اخیر و طوفان‌های شدید بطور موقت مسدود شده‌است.

محمد اشرف حق‌شناس، سخنگوی این وزارت، در صفحه فیسبوک خود نوشته که شاهراه سالنگ، از روز چهارشنبه تا شب گذشته به دلیل برفباری‌های شدید به روی ترافیک مسدود بوده است.

به گفته حق‌شناس، روز پنج‌شنبه در منطقه دوشاخ سالنگ به دنبال برفباری‌ شدید، در اثر طوفان و برفکوچ، یک هوتل و چند مغازه زیر برف شده‌اند.

وی افزوده که در ولایات بامیان، دایکندی، غور، بدخشان، هرات و غزنی نیز برخی سرک‌ها به دلیل برفباری‌های شدید و طوفان به طور موقت مسدود شده‌اند.

به گفتۀ حق‌شناس، با بهبود وضعیت هوا، عملیات پاک‌سازی برف از سرک‌ها آغاز شده و راه‌ها دوباره برای ترافیک باز خواهد شد.

سخنگوی وزارت فوائد عامه حکومت طالبان همچنین از مرگ دو تن و زخمی شدن ۱۲ تن دیگر به دلیل برفباری‌ در سالنگ ها خبر داده است.

پیش‌ از این رسانه‌های داخلی افغانستان از قول منابع ادارۀمبارزه با حوادث حکومت طالبان اعلام کرده بودند که در اثر برفباری‌های شدید اخیر در ولایات مختلف افغانستان بیش از ۴۰ تن جان هایشان را از دست داده اند و بیش از ۳۰۰ خانه تخریب شده است.

در این حال، شرکت برق افغانستان تحت کنترل طالبان، اعلام کرده که یک خط وارداتی برق ازبکستان در مسیر پلخمری - کابل به دلیل برفباری‌های شدید و طوفان آسیب دیده و در ۱۲ ولایت افغانستان جریان برق قطع است.

شرکت برق در شبکۀ اکس(تویتر سابق) نوشته که تیم‌های تخنیکی این اداره منتظر عادی شدن وضعیت شاهراه سالنگ ها هستند، تا این مشکل را هرچه سریع‌تر حل کنند.

مردم کابل و ولایات مختلف افغانستان از کمبود و قطع برق شکایت داشته، می‌گویند که مجبور شده‌اند خانه‌هایشان را با چوب، ذغال سنگ، دیزل و سایر مواد سوخت گرم کنند.

وحیدالله صادقی، متخصص حفظ محیط زیست، می‌گوید که مردم باید به جای مواد سوخت مضر، باید از چوب و یا ذغال سنگ استفاده کنند. اما آقای صادقی توصیه می‌کند که حتی ذغال سنگ نیز باید فیلتر شده باشد:

"مردم باید تلاش کنند که مواد سوخت‌ مضر برای هوا را نسوزانند، اگر به جای آن از چوب بلوط که مواد مضر آن کمتر است استفاده شود، مفید خواهد بود. نوعی ذغال نیز وجود دارد که مواد مضر آن از طریق پروسس کیمیایی کاهش یافته، سپس سوختانده می‌شود. اگر امکانات مالی باشد، می‌توان آن را فیلتر کرد. فیلترها بسیار قیمت نیستند، کمی آب مصرف می‌کنند و باید برق داشته باشند. اگر مردم بتوانند، دود خروجی از خانه‌هایشان را ابتدا تصفیه کنند، این هم یک اقدام مفید خواهد بود."

آقای صادقی به مردم توصیه می‌کند که از سوختاندن رابر و مواد پلاستیکی خودداری کنند.

کارشناسان و فعالان محیط زیست می‌گویند، برفباری ها و باران های اخیر در افغانستان، امیدواری ها برای پاک شدن هوا و محیط زیست را افزایش داده، اما هشدار می‌دهند که استفاده از مواد سوخت‌ مضر دوباره محیط زیست را آلوده، خواهد کرد.