رئیس ادارۀ انرژی اتمی ایران صدور اجازۀ بازگشت بازرسان ادارۀ بین‌المللی انرژی اتمی را مشروط به اعلام موضع روشن این نهاد در قبال حملۀ تابستان گذشتهٔ اسرائیل و امریکا بر تأسیسات هسته‌ای ایران دانسته است.

براساس رادیو فردا، بخش ایران رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی، رسانه‌های ایران روزجمعه(۲۳ جنوری) از قول محمد اسلامی، رئیس ادارۀ انرژی اتمی ایران گزارش دادند که بازرسان ادارۀ بین‌المللی انرژی اتمی سازمان ملل متحد باید نخست در برابر آن حملات به‌گونهٔ شفاف موضع‌گیری کند و پس از آن، تهران در مورد صدور یا عدم صدور اجازۀ بازدید بازرسان این نهاد نظارتی سازمان ملل متحد از تأسیسات اتمی آسیب‌دیده ایران، تصمیم خواهد گرفت.

در حملۀ تابستان گذشتهٔ اسرائیل و امریکا برخی از تأسیسات هسته‌ای ایران آسیب دیده اند.

رافایل گروسی رئیس ادارۀ بین‌المللی انرژی اتمی سازمان ملل متحد در صحبت با خبرگزاری رویترز، گفته که به‌جز سه سایت آسیب‌دیدهٔ نطنز، فردو و اصفهان، بازرسان این اداره به ۱۳ تأسیسات هسته‌ای دیگر ایران دسترسی دارند.