ایران صدور اجازۀ بازگشت بازرسان ادارۀ بینالمللی انرژی اتمی را مشروط دانست
رئیس ادارۀ انرژی اتمی ایران صدور اجازۀ بازگشت بازرسان ادارۀ بینالمللی انرژی اتمی را مشروط به اعلام موضع روشن این نهاد در قبال حملۀ تابستان گذشتهٔ اسرائیل و امریکا بر تأسیسات هستهای ایران دانسته است.
براساس رادیو فردا، بخش ایران رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی، رسانههای ایران روزجمعه(۲۳ جنوری) از قول محمد اسلامی، رئیس ادارۀ انرژی اتمی ایران گزارش دادند که بازرسان ادارۀ بینالمللی انرژی اتمی سازمان ملل متحد باید نخست در برابر آن حملات بهگونهٔ شفاف موضعگیری کند و پس از آن، تهران در مورد صدور یا عدم صدور اجازۀ بازدید بازرسان این نهاد نظارتی سازمان ملل متحد از تأسیسات اتمی آسیبدیده ایران، تصمیم خواهد گرفت.
در حملۀ تابستان گذشتهٔ اسرائیل و امریکا برخی از تأسیسات هستهای ایران آسیب دیده اند.
رافایل گروسی رئیس ادارۀ بینالمللی انرژی اتمی سازمان ملل متحد در صحبت با خبرگزاری رویترز، گفته که بهجز سه سایت آسیبدیدهٔ نطنز، فردو و اصفهان، بازرسان این اداره به ۱۳ تأسیسات هستهای دیگر ایران دسترسی دارند.
مذاکرهکنندگان اوکراینی و روسی با مقامهای ایالات متحدۀ امریکا ملاقات کردند
مذاکرهکنندگان اوکراینی و روسی برای گفتوگوهای حیاتی درمورد جنگ تمام عیار مسکو علیه اوکراین با مقامهای ایالات متحدۀ امریکا ملاقات کردند؛
در حالی که کرملین پس از نشست میان ولادیمیر پوتین رئیسجمهور روسیه، و هیئتی از قصر سفید، هیچ نشانهای از نرمشدن مواضع سختگیرانهاش در مورد مطالبات ارضی نشان نداده است.
براساس مرکز خبر رادیو آزادی، گفتوگوهای روزجمعه(۲۳ جنوری) در ابوظبی برگزار شد و نخستین بار بود که از زمان آغاز تهاجم حدود چهار سال پیش، مقامهای اوکراینی و روسی از نزدیک، همراه با مذاکرهکنندگان امریکایی، دیدار کردند.
این نشستها در حالی دایر میشود که اوکراین در تاریکی و سرمای شدید ناشی از حملات شدید روسیه بر زیربناهای انرژی این کشور، نیروگاهها، استیشنهای برق و مراکز گرمایش شهری دستوپنجه نرم میکند؛ حملاتی که میلیونها تن را در اوج زمستان با دشواریهای جدی روبهرو ساخته است.
روسیه بهآهستگی و با تلفات سنگین انسانی در حال تصرف بخشهای بیشتری از سرزمینهای دونباس است، پوتین و سایر مقامات روسی بارها گفتهاند که اگر مسکو از راه دیپلوماتیک به این اهداف دست نیابد، نیروهایش قلمروهای بیشتری را با زور تصرف خواهند کرد.
بنگلادیش، ادویۀ با کیفیت بلند را به افغانستان صادر خواهد کرد
مقامات صنایع دواسازی بنگلادیش تعهد سپرده اند، ادویهای که به تاریخ"ختم اعتبار" آن کم باقی مانده باشد، نباید به افغانستان صادر شود.
"منا"شبکۀ خبری انلاین شرق میانه با نقل قول از اعلامیه وزارت صحت عامۀ بنگلادیش نوشته که در ملاقات بین حافظ نعمتالله ایوبی، رئیس ادارۀ تنظیم ادویه حکومت طالبان و محمد ذاکر حسین، منشی عمومی اتحادیۀ صنایع دواسازی بنگلادیش، همچنین توافق شده که بنگلادیش، ادویۀ با کیفیت بلند را به قیمتهای مناسب و قابل دسترسی به افغانستان صادر خواهد کرد.
رادیو تلویزیون ملی افغانستان تحت کنترل طالبان، نیز در شبکۀ اکس(تویتر سابق) نوشته که در جریان سفر هیئت طالبان به بنگلادیش، مسئولان شرکتهای تولید دوای بنگلادیش همچنین تشویق شده اند، تا در بخش تولید ادویه در افغانستان، سرمایهگذاری کنند.
این در حالیست که افغانستان بیشتر ادویۀ مورد نیاز خودرا از خارج وارد می کند و وزارت مالیۀ حکومت طالبان اخیراً اعلام کرده که ممنوعیت واردات ادویه از پاکستان، سر از ۲۰ دلو اجرایی خواهد شد.
وزرای داخلهٔ اتحادیهٔ اروپا در مورد بازگرداندن مهاجران، به سوریه و افغانستان، گفتوگو کرده اند
وزرای داخلهٔ اتحادیهٔ اروپا در مورد بازگرداندن مهاجران، بهویژه به کشورهای سوریه و افغانستان، گفتوگو کرده اند.
خبرگزاری ای پی ای، روزجمعه(۲۳ جنوری) از قول گرهارد کارنر وزیر داخلهٔ اتریش گفته که"بسیار مهم است، موضوع اخراجها در سطح اروپا نیز پیش برده شود."
کارنر همچنین گفته"بسیاری از کشورهای عضو اتحادیۀ اروپا علاقهٔ دارند بدانند که اتریش چگونه توانسته که اخراجهای مستقیم به افغانستان و سوریه را انجام دهد".
او افزوده که در سال گذشته، حدود یکهزار شهروند سوریایی، بطور داوطلبانه، یا از طریق اخراج به سوریه و یا سایر کشورهای اروپایی رفته اند.
وزیر داخلهٔ اتریش از ارائۀ رقم دقیق افرادی که بطور مستقیم به افغانستان اخراج شده اند، خودداری کرده است.
مگنوس برونر، کمیشنر امور مهاجرت اتحادیهٔ اروپا، در این نشست غیررسمی که در نیکوزیا در قبرس بروز پنجشنبه دایر شد گفته، کشورهای عضو اتحادیۀ اروپا در سطح تخنیکی با مقامات حکومت طالبان برای تسهیل بازگشت پناهجویان افغان، در حال گفتوگو قرار دارد.
گرمای سوزان سبب تغییر وقت بازی های تینس در آسترالیا شد
بازیها در مسابقات تنیس اوپن استرالیا روز شنبه به دلیل پیشبینی گرمای شدید، زودتر از زمان تعیینشده آغاز خواهد شد.
دیدارهای دور سوم تورنمنت ملبورن پارک در زمینهای اصلی نمایشی از ساعت ۱۰:۳۰ پیش از چاشت (۲۳:۳۰ به وقت گرینویچ) آغاز میشود که یک ساعت زودتر از زمان معمول است، و بازیها در زمینهای بیرونی از ساعت ۱۰ صبح شروع خواهد شد.
پیشبینی میشود که دما در طول روز بهطور قابل توجهی افزایش یابد و حدود ساعت ۵ عصر به ۴۰ درجهٔ سانتیگراد برسد.
روسیه تائید کرد که نماینده گانش در مذاکرات با اوکرائین در ابوظبی اشتراک می کنند
روسیه صبح امروز جمعه برای نخستینبار تأیید کرد که در مذاکرات با اوکراین که قرار است در دوام روز در ابوظبی برگزار شود، شرکت خواهد کرد. این اعلام پس از گفتوگوهایی در مسکو میان ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه، و استیو ویتکاف، نماینده ویژه ایالات متحده، صورت گرفت.
به گزارش خبرگزاریها در مسکو، هیأت روسی به رهبری ایگور کوستیوکوف، رئیس اداره اطلاعات نظامی روسیه (GRU)، اعزام خواهد شد. این موضوع را یوری اوشاکوف، مشاور سیاست خارجی پوتین، اعلام کرد.
ولودیمیر زلنسکی، رئیسجمهور اوکراین، پیشتر اعضای تیم خود را برای این مذاکرات در امارات متحده عربی معرفی کرده بود.
ایالات متحده در این مذاکرات نقش میانجی را دارد.
به گفته اوشاکوف، پوتین تأکید کرده است که به یک راهحل دیپلماتیک برای حل مناقشه اوکراین صادقانه علاقهمند است.
با این حال، او افزود که تحقق این امر مستلزم آن است که رهبری کشور همسایه با امتیازات ارضی مورد مطالبه روسیه موافقت کند.
رئیس جمهور امریکا: سربازان ناتو در جنگ افغانستان در خط اول قرار نداشتند
دونالد ترمپ رئیسجمهور ایالات متحدهٔ امریکا، گفته است که نیروهای ناتو در افغانستان در خط مقدم حضور نداشتند.
آقای ترامپ این اظهارات را در یک مصاحبه با شبکهٔ فاکس نیوز مطرح کرده است.
او گفته است: «همهٔ آنها گفتند که شمار زیادی سرباز به افغانستان فرستادهاند. این کار را انجام دادند، اما آنها در عقب بودند، کمی دورتر از خط اول.»
این سخنان رئیسجمهور ترامپ واکنشها و انتقادهای سیاستمداران بریتانیایی را برانگیخته است.
منتقدان به کشته شدن ۴۵۷ سرباز بریتانیایی در افغانستان اشاره کردهاند.
یکی از اعضای پارلمان بریتانیا و نظامی پیشین که در افغانستان همراه با نیروهای ویژهٔ امریکا خدمت مشترک داشته، گفته است: «ادعای آقای ترامپ با واقعیتی که مردم در جریان خدمت در افغانستان تجربه کردهاند، همخوانی ندارد.»
نیروهای ناتو به رهبری ایالات متحدهٔ امریکا حدود بیست سال در افغانستان حضور داشتند.
افغانستان ۲۰ کیلو گرام طلای خام را برای تصفیه به ازبکستان فرستاده
افغانستان ۲۰ کیلوگرام طلای خام، به ارزش ۲،۹ میلیون دالر را برای تصفیه و پروسس به ولایت سرخان دریای ازبکستان ارسال کرده است.
خبرگزاری ایشا نیوز در شماره امروز جمعه خود نوشته که شرکت «ترمیز گُلد پروداکشن»، یک شرکت تولید جواهرات که در مرکز تجارت بینالمللی ترمیز در منطقه اقتصادی آزاد فعالیت دارد، پروسس طلای وارداتی را آغاز کرده است.
انتظار میرود این پروژه ظرفیت صنعتی منطقه را افزایش دهد، صنعت جواهرات را توسعه بخشد و حجم صادرات را افزایش دهد.
زلینسکی: سند تضمینهای امنیتی ایالات متحده برای اوکراین نهایی شده است
ولودیمیر زلینسکی رئیسجمهور اوکراین، روز پنجشنبه ۲ دلو در جریان نشست اقتصادی جهانی در شهر داووس سوئیس گفت که این سند آمادهٔ است تا از سوی پارلمان اوکراین و کانگرس ایالات متحدهٔ امریکا تصویب شود، اما اختلافات ارضی با روسیه برای رسیدن به صلح همچنان پابرجاست.
اما آقای زلینسکی توضیح نداد که این تضمینهای امنیتی شامل چه مواردی میشود.
روسیه که حدود بیست درصد از خاک اوکراین را در تصرف خود دارد، در بدل صلح خواهان واگذاری منطقهٔ دونباس در شرق اوکراین به این کشور است.
اما کییف با این خواست بهشدت مخالفت است و میگوید که در برابر هیچگونه توافق صلحی حاضر نیست از بخشی از خاک خود چشمپوشی کند.
این در حالیست که حملات روسیه به اوکراین همزمان با موج سرمای شدید همچنان ادامه داشته است و باعث شده است که هزاران ساختمان مسکونی با قطع آب، برق و سیستمهای گرمایش مواجه شوند.
به گفتهٔ مقامات اوکراین در حالی که دمای هوا در کییف به منفی پانزده درجه رسیده است، سیستم گرمایش نزدیک به شش هزار ساختمان مسکونی از کار افتاده است.
وزارت دفاع روسیه با نشر اعلامیهای گفته است که این حملات واکنشی به حملات اوکراین بر اهداف غیرنظامی در خاک روسیه است.
اما اوکراین همواره هدف قرار دادن غیرنظامیان روسی را رد کرده است.
تیم ملی کریکت افغانستان در مقابل ویستاندیز شکست خورد
تیم ملی کریکت افغانستان، شام گذشته در بازی سوم و نهایی سلسلهٔ از بازیهای بیستآوره در برابر ویستاندیز با تفاوت ۱۵ دوش شکست خورد.
افغانستان پیش از این در دو بازی ویست اندیز را شکست داده بود.
این مسابقات به هدف آمادگی برای جام جهانی، در امارات متحدهٔ عربی برگزار شده بود.
قرار است جام جهانی کریکت بیستآوره به میزبانی مشترک هند و سریلانکا، از هفتم ماه فبروری آغاز شود و نزدیک به یک ماه ادامه یابد.
در این جام جهانی، افغانستان در گروه دی با تیمهای افریقای جنوبی، نیوزیلند، کانادا و امارات متحدهٔ عربی همگروه است.