سازمان ملل متحد روز پنج‌شنبه اعلام کرد که این پول در بخش تأمین امنیت غذایی در افغانستان به مصرف خواهد رسید.

به گفته سازمان ملل متحد، با اخراج دسته‌جمعی مهاجران افغان از کشورهای همسایه و کاهش کمک‌های خارجی، مشکلات اقتصادی در افغانستان، افزایش یافته است.

کشورهای دنیا زیاد تر در قسمت کمک های بشردوستانه علاقمند هستند که افغانستان را کمک کنند

این پروژه یک‌صد میلیون دالری که علاوه بر سازمان ملل متحد، از سوی بانک انکشاف آسیایی نیز حمایت می‌شود، در جریان دو سال به بیش از یک‌ونیم‌صد هزار خانواده افغان کمک خواهد کرد.

بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، این کمک‌ها بیشتر به مهاجرانی اختصاص خواهد یافت که از پاکستان و ایران به افغانستان بازگشته‌اند و همچنان از آسیب‌دیدگان زلزله‌ها و سیلاب‌های اخیر نیز حمایت خواهد شد.

به گفته برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد، در سال ۲۰۲۵ میلادی بیش از دو و نیم میلیون افغان از ایران و پاکستان اخراج شده‌اند که نفوس افغانستان را حدود ده درصد افزایش داده است.

کو دونگیو رئیس سازمان غذا و زراعت ملل متحد (اف ای او) گفته که این پروژه نیازهای عاجل امنیت غذایی را در افغانستان برآورده می‌کند و هدف آن پر ساختن خلای ایجادشده در تأمین مواد غذایی در افغانستان است.

به گفته آقای دونگیو، هم‌زمان سازمان ملل متحد می‌خواهد که از طریق این کمک‌ها تا اندازه‌ای بخش خصوصی را در افغانستان، احیا کند.

در این حال، اتحادیه اروپا روز پنج‌شنبه اعلام کرد که شانزده میلیون و سه‌صد هزار دالر امریکایی با افغانستان کمک خواهد کرد تا از تشبثات کوچک و متوسط اقتصادی حمایت شود.

افغانستان از درک آفات اقلیمی زیاد متضرر شده است

از سوی دیگر، استرالیا نیز کمک پنجاه میلیون دالری با افغانستان را اعلام کرد. آن الی وزیر انکشاف بین‌المللی استرالیا، روز پنج‌شنبه گفت که این کمک‌ها بر اساس نیازهای فوری مردم افغانستان اختصاص یافته است.

جاپان نیز روز پنج‌شنبه تعهد کرد که نه میلیون و سه‌صد هزار دالر امریکایی با افغانستان کمک می کند، تا مشکل کمبود آب در کابل تا حدی حل شود.

کمک‌های سازمان ملل متحد، استرالیا، اتحادیه اروپا و جاپان در مجموع به حدود یک‌صد و هفتاد میلیون دالر امریکایی می‌رسد.

محمد اسحق اتمر، استاد پوهنتون در جرمنی و کارشناس امور سیاسی می‌گوید که این کمک‌ها نشان می‌دهد که جامعۀ جهانی مردم افغانستان را فراموش نکرده است:

"کشورهای دنیا زیاد تر در قسمت کمک های بشردوستانه علاقمند هستند که افغانستان را کمک کنند، زیرا در افغانستان فقر بیداد می کند؛ تعداد افراد نیازمند به این کمک ها به میلیون ها تن می رسد و از جانب دیگر افغانستان از درک آفات اقلیمی زیاد متضرر شده است. کشورهای جهان همه علاقمند اند که مساعدت های بشردوستانه به مردم افغانستان رسانده شود، چون مردم افغانستان محتاج این کمک ها اند".

پیش از این کمک‌ها، ادارۀ غذا و زراعت سازمان ملل متحد در گزارشی هشدار داده بود که پیش‌بینی می‌شود که در جریان سال ۲۰۲۶ میلادی، هفده اعشاریه چهار میلیون تن در افغانستان با کمبود شدید مواد غذایی روبه‌رو شوند که چهار اعشاریه هفت میلیون تن از آنها دچار سوءتغذی خواهند شد.