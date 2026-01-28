حکومت برای ما خیمه داده، ولی ما خواهان سرپناه دایمی هستیم
به گفته (FAO) این خانوادهها پیش از این نیز در نتیجهٔ زلزلههای اخیر بهشدت آسیب دیده اند.
این سازمان روز سهشنبه، ۲۷ جنوری، در بیانیهای در صفحهٔ اکس خود هشدار داده که این شرایط نامساعد جوی میتواند بحران ناامنی غذایی و سوءتغذیه را بیش از پیش تشدید کند.
بر بنیاد پیشبینی این سازمان، باران های شدید در بسیاری از مناطق افغانستان برای یک هفتهٔ دیگر نیز ادامه خواهد یافت و بهویژه در ولایتهای شرقی ننگرهار، کنر، لغمان و نورستان و جنوبشرقی خوست، پکتیکا و پکتیا هوا سردتر خواهد شد.
(FAO)افزوده که این وضعیت، خطرات ناشی از دسترسی محدود را افزایش میدهد؛ از جمله قرار گرفتن در معرض سرمای شدید، تأخیر در روند بهبودی، ناامنی غذایی و سوءتغذیه.
پیش از این، برنامهٔ جهانی غذا (دبلیو اف پی) نیز نسبت به افزایش گرسنگی در افغانستان در فصل زمستان هشدار داده است.
در چند روز اخیر، برفباری های سنگین و باران های شدید در شماری از ولایت های افغانستان ادامه دارد که بر اساس آمار نشر شده حکومت طالبان، در نتیجه مشکلات ناشی از آن در سراسر کشور دستکم ۶۱ تن جان باخته و ۱۱۰ تن دیگر زخمی شدهاند.
شماری از شهروندان افغان میگویند، برفباری و بارندگی های اخیر برای آنانی که سرپناه مناسب ندارند، مشکلات زیادی به میان آورده است.
محمدخان، یکی از زلزلهزدگان در مزار دره ولسوالی خاصکنر ولایت کنر، به رادیو آزادی گفت که باران های اخیر آنان را بهشدت متاثر ساخته است: "باران میبارد، هوا بسیار سرد است، خیمههای ما از آب پُر شده؛ نه کودکان میتوانند در آن بخوابند و نه ما، باید برای ما غم خانهها خورده شود."
برف مشکلات زیادی ایجاد کرده، بسیاری در اینجا برای گرم کردن خانههایشان چوب ندارند
همچنان عطاالله، یکی دیگر از زلزلهزدگان ولسوالی چوکی همین ولایت، به رادیو آزادی گفت:
"حکومت برای ما خیمه داده، اما ما خواهان سرپناه دایمی هستیم تا از این زمینهای زراعتی بیرون شویم. در اینجا برف سنگین باریده و زمین را بسیار نمناک ساخته که باعث سردتر شدن هوا شده است؛ به همین دلیل زندگی در خیمهها بسیار دشوار شده است."
در ۳۱ اگست ۲۰۲۵، ولایت های شرقی افغانستان به ویژه کنر شاهد زلزلهای مرگبار بود که باعث کشته و زخمی شدن هزاران تن و تخریب هزاران خانه شد.
در همین حال، شماری از باشندگان ولسوالی علینگار ولایت لغمان میگویند که بهدلیل برفباری و باران، با مشکلات جدی از جمله بیکاری و سرمای شدید روبهرو هستند.
بشیر احمد، یکی از باشندگان قریهٔ اسلامآباد این ولسوالی، به رادیو آزادی گفت:
"برف مشکلات زیادی ایجاد کرده است. بسیاری از مردم در اینجا برای گرم کردن خانههایشان چوب ندارند. همچنان کسانی که روزمزدی میکنند، در این روزها کار ندارند. از سوی دیگر برق وجود ندارد و گاز هم در این فصل، هر کیلو تا ۶۰ افغانی رسیده است."
این در حالی است که پس از بازگشت دوبارهٔ طالبان به قدرت در افغانستان، گزارش های متعددی از فقر و بیکاری گسترده در این کشور منتشر شده است.
صندوق حمایت از کودکان ملل متحد (یونیسف) بهتازهگی، اعلام کرده که افغانستان با یکی از شدیدترین بحرانهای سوءتغذیهٔ کودکان روبرو است و هر سال حدود ۳.۷ میلیون کودک از سوءتغذیهٔ حاد رنج میبرند.
این نهاد روز سهشنبه، ۲۷ جنوری، در صفحهٔ اکس خود افزوده که سوءتغذیهٔ شدید در این کشور میتواند خطر مرگ و میر کودکان را تا ۱۲ برابر افزایش دهد.
یونیسف بر ضرورت تداوم کمکهای بشردوستانه تأکید کرده است.
پیش از این نیز دفتر هماهنگی امور بشردوستانهٔ ملل متحد (اوچا) گفته بود که در سال روان ۲۰۲۶، بیش از ۲۱ میلیون نفر در افغانستان به کمک های بشری نیاز دارند.