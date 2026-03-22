سقوط هلیکوپتر نظامی در قطر جان هفت تن را گرفت

دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، تهدید کرد اگر ایران ظرف ۴۸ ساعت تنگهٔ هرمز را «به‌طور کامل و بدون تهدید» باز نکند، امریکا نیروگاه‌های ایران را «نابود» خواهد کرد.

آقای ترمپ در شبکهٔ اجتماعی «تروث سوشال» اواخر روز شنبه (اول حمل ) نوشت: «اگر ایران ظرف ۴۸ ساعت از همین لحظه، تنگهٔ هرمز را به‌طور کامل و بدون هیچ‌گونه تهدیدی باز نکند، ایالات متحدهٔ امریکا نیروگاه‌های مختلف آن کشور را هدف قرار داده و نابود خواهد کرد، و این کار را از بزرگ‌ترین نیروگاه آغاز می‌کند.»

در واکنش به این تهدید، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی تهدیدهای خود علیه زیرساخت‌های منطقه را از سر گرفتند.

سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا در بیانیه‌ای که خبرگزاری نزدیک به سپاه پاسداران ایران آن را منتشر کرده، اعلام کرد: «چنانچه دشمن به زیرساخت‌های سوخت و انرژی حمله کند، تمام زیرساخت‌های انرژی، فناوری اطلاعات و آب‌شیرین‌کن متعلق به امریکا و رژیم در منطقه، هدف قرار خواهد گرفت.»

تنگهٔ هرمز از مهم‌ترین مسیرهای انتقال انرژی در جهان که حدود یک‌پنجم صادرات جهانی نفت خام و گاز مایع از آن عبور می‌کند، عملاً از روز آغاز جنگ در نهم حوت مسدود شده و تنش‌ها بر سر کنترل آن افزایش یافته است.

در حال حاضر، صدها کشتی در خلیج فارس گرفتار شده‌اند و این موضوع موجب بالا رفتن شدید قیمت نفت در جهان تا بیش از ۵۰ درصد شده است. قیمت گاز طبیعی هم تا ۹۳ درصد بالا رفته است.