جرمنی: ممنوعیت کشت کوکنار در افغانستان بهای هیروئین را افزایش داده است

مقام‌های جرمنی می‌گویند که به‌دلیل ممنوعیت کشت کوکنار در افغانستان، بهای هیروئین در این کشور افزایش یافته و کیفیت آن کاهش یافته است.

خبرگزاری «دی‌پی‌ای» امروز ۵ حمل به نقل از هولگر مونش، رئیس ادارۀ پولیس جنایی فدرال جرمنی، خبر داده که گفته است: «در حالی‌که تولید کوکاین رو به افزایش است، وضعیت هیروئین برعکس آن بوده، زیرا کشت آن در افغانستان تقریباً متوقف شده است.» او افزوده است که این وضعیت باعث شده هیروئین با مواد مصنوعی مختلف مخلوط شود و خطرات صحی برای مصرف‌کنندگان افزایش یابد.

در همین حال، ادارۀ پولیس جنایی فدرال جرمنی اعلام کرده است که بهای کوکاین کاهش یافته اما کیفیت آن همچنان بالا است و این نشان‌دهنده موجودیت گستردۀ این ماده در بازار می‌باشد.

این اداره همچنین گفته است که قاچاقبران پس از کشف مقادیر زیاد کوکاین در بندرهای اروپا مانند هامبورگ، روتردام و انتورپ، روش‌های خود را تغییر داده‌اند و اکنون، به‌جای حمل محموله‌های بزرگ، مقادیر کوچک کوکاین را به‌طور مکرر و از مسیرهای مختلف وارد بازار می‌کنند.

هولگر مونش اضافه کرده که این تغییر در شیوه قاچاق، چالش‌های جدیدی برای نیروهای امنیتی ایجاد کرده و کنترل جریان مواد مخدر در اروپا را پیچیده‌تر کرده است.