به سلسلۀ مرحله مقدماتی جام ملت‌های آسیا، قرار است که تیم ملی فوتبال افغانستان در سی‌ویکم ماه مارچ به مصاف سوریه برود.

در بازی دیروز پنج‌شنبه، افغانستان با نتیجۀ یک – دو در برابر میانمار شکست خورد.

فدراسیون فوتبال افغانستان دوشنبه، ۲۳ مارچ اعلام کرد که پیش از بازی افغانستان با میانمار و سوریه، ۱۰ تن از اعضای تیم که برای اشتراک در این بازی‌ها دعوت شده بودند، به گفتۀ فدراسیون بنابر دلایلی مثل مشکلات خانوادگی، وضعیت در شرق میانه و مصدومیت از حضور در این تیم انصراف دادند.

ما تلاش کردیم نظر شماری از این بازیکنان از جمله اویس عزیزی را که به عنوان گول‌کیپر یا دروازه‌بان تیم ملی افغانستان در مسابقات اشتراک کرده، نیز بگیریم، اما موافق نشدیم.