طالبان: حملات تازۀ پاکستان در کنر یک کشته و شانزده زخمی برجای گذاشته است

از احتمال باران شدید و جاری شدن سیلاب در ۲۴ ولایت افغانستان هشدار داده شده است.

پیش‌بینی ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان نشان می‌دهد که نورستان، کنر، لغمان، ننگرهار، کاپیسا، پنجشیر، پروان، بغلان، سمنگان، بلخ، تخار، بدخشان، کندز، کابل، میدان وردک، لوگر، پکتیا، خوست، پکتیکا، غزنی، ارزگان، دایکندی،بامیان و غور امروز دوشنبه (۱۰حمل) شاهد باران شدید و سیلاب‌های آنی خواهند بود.

مقدار باران در نقاط مختلف بین ۱۰ الی ۴۵ ملی‌متر پیش‌بینی شده است.

این در حالی است که به گزارش خبرگزاری باختر در کنترل طالبان در نتیجۀ باران و سرازیر شدن سیلاب در چندین ولایت در بیش از یک‌شبانه روز گذشته نزدیک به ۲۰ نفر جان باخته اند و بیش از ۳۰ نفر دیگر زخمی شده‌اند.