مقامات امریکایی می گویند یک قاچاقبر بزرگ مواد مخدر را دستگیر کردهاند
مقامات امریکایی اوجنیو مولینا-لوپز یک قاچاقبر بزرگ مواد مخدر گواتیمالایی را دستگیر کردهاند.
مولینا-لوپز متهم است که رهبری گروه «لاس اویستاس» را بر عهده داشت؛ گروهی که کوکائین را از امریکای جنوبی به کارتلهای مکسیکویی، انتقال میداده است.
براساس خبرگزاری فرانسپرس، اداره سارنوالی جنوب کالیفورنیا در یک اعلامیه گفته که مولینا-لوپز در شهر ساندیگو در این ایالت دستگیر شده است.
اوجنیو مولینا-لوپز ۶۱ ساله که به نام «دون داریو» نیز شناخته میشود، با اتهام توطئه واردات و توزیع کوکائین روبهرو است و ممکن است به حبس ابد محکوم شود. او در یک محکمۀ فدرال خود را بیگناه خوانده است.
گفته میشود بخش بزرگی از کوکائین واردشده به امریکا از مسیر امریکای مرکزی و مکسیکو عبور میکند.
چارلز پادشاه بریتانیا، با رئیس جمهور ترمپ ملاقات کرد
چارلز پادشاه بریتانیا، روز سهشنبه(۸ ثور) با دونالد ترمپ، رئیسجمهور ایالات متحدۀ امریکاملاقات کرد. این دیدار بخشی از سفر دولتی است که هدف آن تأکید بر وحدت میان این دو متحد دیرینه، با وجود اختلافات عمیق درمورد جنگ ایران، خوانده شده است.
در حالی که صدها مهمان در چمن جنوبی قصر سفید ایستاده بودند و توپهای تشریفاتی فیر شد، سرود ملی ایالات متحدۀ امریکا نواخته شد، چارلز و ملکه کامیلا از سوی رئیسجمهور ترمپ و بانوی نخست ملانیا ترمپ، استقبال شدند.
براساس خبرگزاری رویترز، رئیس جمهور ترمپ به جمع حاضران گفت:«این چه روز زیبای بریتانیایی است»، او در سخنان خود، پادشاه بریتانیا را «مردی بسیار شیک و باوقار» توصیف کرد و به شوخی گفت که مادرش به «چارلز علاقهمند بود».
این زوج سلطنتی بریتانیا در یک سفر دولتی چهارروزه در امریکا هستند که هدف آن برجسته ساختن روابطی است که میان بریتانیا و مستعمرۀ سابقاش طی ۲۵۰ سال پس از استقلال امریکا شکل گرفته است؛ رابطهای که در دهههای اخیر به نام «رابطه ویژه» شناخته میشود.
عراقچی از حمایت روسیه از دیپلماسی قدردانی کرد
عباس عراقچی وزیر ایران پس از دیدار با ولادیمیر پوتین رئیسجمهور روسیه در سنپترزبورگ، ضمن استقبال از حمایت مسکو از دیپلماسی، روابط مستحکم دو کشور را ستود.
عراقچی روز دوشنبه (۷ ثور) با پوتین دیدار کرد.
وزیر خارجۀ ایران تأکید کرد که تحولات اخیر، عمق شراکت راهبردی دو کشور را نشان دادهاند.
روسیه برای بازگرداندن آرامش به شرق میانه ، آمادگی اش را برای میانجیگری بین ایران و امریکا اعلام کرده است. مسکو حملات امریکا و اسرائیل به ایران را بهشدت محکوم کرده است.
مسکو در عین حال بارها پیشنهاد داده که برای کاستن از تنشها، یورانیوم غنیسازیشدۀ ایران را دریافت و ذخیره کند؛ پیشنهادی که از سوی امریکا رد شده است.
یک مقام امریکایی: ترمپ از پیشنهاد تازۀ ایران خشنود نیست
یک مقام امریکایی از نارضایتی دونالد ترمپ نسبت به پیشنهاد تازۀ ایران خبر داد.
به گزارش رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی ، این مقام امریکایی که خواست هویتش محفوظ بماند گفته است که دلیل نارضایتی رئیسجمهور ایالات متحده، «نپرداختن طرح پیشنهادی ایران به برنامۀ هستهای این کشور» بوده است.
پیشتر سخنگوی قصر سفید تأیید کرده بود که دونالد ترمپ و مشاورانش، طرح پیشنهادی ایران را بررسی کردهاند.
روز دوشنبه برخی مقامهای ایرانی و منطقهای ادعا کرده بودند که طرح جدید ایران، بازگشایی فوری تنگۀ هرمز، در مقابل تعویق گفتوگوهای هستهای تا پایان جنگ، و برچیدهشدن محاصرۀ دریایی بنادر ایران را شامل میشود.
ترمپ هشدار داده بود که هیچ پیشنهادی که مشخصاً متضمن کنار گذاشتهشدن برنامۀ هستهای ایران نباشد را نخواهد پذیرفت.
در همین حال منابع پاکستانی اصرار دارند که تلاشها برای میانجیگری بین تهران و واشنگتن بیوقفه ادامه دارد.
از سوی دیگر، از روز شنبه که دونالد ترمپ برنامۀ سفر استیو ویتکاف نمایندۀ ویژهاش و جرد کوشنر دامادش به پاکستان برای دیدار با مقامهای ایرانی را لغو کرد، از میزان امیدواریها نسبت به از سرگرفتهشدن مذاکرات صلح کاسته شده است.
جرمنی میگوید ایران باید برنامۀ هستهای را کنار گذاشته و به میز مذاکرات بازگردد
وزیر خارجۀ جرمنی در شورای امنیت سازمان ملل متحد، نسبت به خطرات ناشی از متوقفماندن گفتوگوهای واشنگتن و تهران برای پایاندادن به جنگ هشدار داد.
یوهان وادهفول گفت این وضعیت ممکن است به آغاز مجدد درگیری با تبعات جهانی منجر شود.
این دیپلمات ارشد جرمنی افزود که تشدید خشونتها از جمله حملات راکتی به اهداف غیر نظامی در کشورهای حوزۀ خلیج، خطر گسترش بیثباتی را افزایش داده است.
یوهان وادهفول با اشاره به اینکه آثار منفی درگیری به مناطقی بسیار دورتر از خلیج گسترش یافته، گفت ایران باید از حمله به سایر کشورها پرهیز کرده و برنامۀ هستهایاش را هم پایان دهد.
او بهعنوان مثال گفت که کمبود کود کیمیایی باعث کاهش برداشت برنج در کشورهای آسیایی شده و در همین حال، قیمت مواد غذایی در کشورهای افریقایی بهدلیل بالا رفتن هزینههای حمل و نقل، بهشدت افزایش یافته است.
وزیر خارجۀ جرمنی همچنان گفت که ایران شبکهای از گروههای شبهنظامی و مسلح را در منطقۀ خلیج سازماندهی کرده که میتوانند به بیثباتی در منطقه دامن بزنند.
رئیس کمیسیون اروپا: رفع تحریمها علیه ایران فعلاً «بسیار زود» است
اورزولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، لغو تحریمهای وضعشده علیه ایران را مشروط به ایجاد «تغییرات اساسی» در آن کشور دانسته و گفته است که در حال حاضر برای لغو این تحریمها «بسیار زود» است.
خانم فون در لاین روز دوشنبه ۷ ثور در نشستی در برلین گفت: «تحریمها علیه ایران به دلیل سرکوب مردم از سوی حکومت وضع شدهاند. »
او تأکید کرد که پیش از لغو این تحریمها، باید ابتدا تغییرات اساسی در ایران مشاهده شود.
رئیس کمیسیون اروپا این اظهارات را در واکنش به سخنان روز جمعه فردریش مرتس، صدراعظم جرمنی، بیان کرده است. آقای مرتس گفته بود که اگر تهران آمادگی مصالحه داشته باشد، اتحادیه اروپا آمادهٔ کاهش تحریمها خواهد بود و به نظر نمیرسد رهبران اروپا با این موضوع مخالفتی داشته باشند.
قرار است دونالد ترمپ رئیسجمهور امریکا یک نشست اضطراری درباره ایران برگزار کند
رادیو فردا بخش ایران رادیواروپای آزاد-رادیو آزادی به نقل از اکسیوس گزارش داده که قرار است دونالد ترمپ رئیسجمهور ایالات متحده امریکا امروز دوشنبه ۷ ثور در دیدار با تیم ارشد امنیت ملی و سیاست خارجی خود، درباره بنبست بهوجودآمده در مذاکرات و گامهای احتمالی آینده گفتگو خواهد کرد.
از سوی دیگر، یک مقام امریکایی و دو منبع آگاه جزئیات پیشنهاد جدید ایران را برای امریکا رسانهای کردهاند.
به گفته این منابع، در این پیشنهاد که با میانجیگری پاکستان ارائه شده، آمده است که ادامه مذاکرات هستهای در مرحله بعد تنها زمانی ممکن است که ابتدا تنگه هرمز باز شود و محاصره بنادر ایران از سوی امریکا پایان یابد.
به باور این منابع، قصر سفید این پیشنهاد را دریافت کرده، اما هنوز مشخص نیست که امریکا تمایلی به بررسی آن دارد یا خیر.
ترامپ روز یکشنبه ۶ ثور در گفتوگو با فاکسنیوز اشاره کرد که میخواهد به محاصره دریایی که به گفتهٔ او راه صادرات نفت ایران را بسته است ادامه دهد، به این امید که تهران در چند هفتۀ آینده تسلیم شود.
ترمپ میگوید ایران توان ذخیرهسازی نفت ندارد و زیرساختش حدود سه روز دیگر «منفجر خواهد شد»
دونالد ترمپ، رئیسجمهور ایالات متحده میگوید که ایران بر اثر محاصره دریایی ایالات متحده در حال از دست دادن توانایی ذخیرهسازی نفت خود است.
او در یک گفتوگوی تلفنی با شبکه فاکس نیوز روز یکشنبه (۶ ثور) گفت که جریان نفت در خط لولۀ ایران نمیتواند به دلیل محاصره دریایی در نفتکشها ذخیره شود و طی حدود «سه روز» زیرساختهای نفتی ایران «از درون منفجر خواهد شد.»
ترمپ افزود : وقتی چنین اتفاقی رخ دهد، «دیگر هیچوقت نمیتوان آن را بازسازی کرد» و اگر بازسازی شود با ۵۰ درصد ظرفیت فعالیت خواهد کرد.
رئیسجمهور ایالات متحده به رغم تمدید آتشبس با ایران، محاصرۀ تنگه هرمز را ادامه داده و اردوی ایالات متحده میگوید اجازه رفت و آمد نفتکشها و دیگر کشتیها به بنادر ایران را نمیدهد.
با این حال گزارشهایی درباره ورود و خروج کشتیهای مرتبط با ایران در روزهای اخیر منتشر شده است.
دونالد ترمپ در مصاحبه با فاکس نیوز بار دیگر گفت که اگر ایران بخواهد برای پایان دادن به جنگ میان دو کشور مذاکره کند، میتواند با امریکا تماس بگیرد.
ترمپ در ادامه گفت :«آنها میدانند چه چیزهایی باید در توافق باشد. موضوع بسیار ساده است ، آنها نباید سلاح هستهای داشته باشند؛ در غیر این صورت، دلیلی برای دیدار وجود ندارد.»
او روز شنبه سفر نمایندگان خود، استیو ویتکاف و جرد کوشنر را به پاکستان لغو کرد. این اقدام پس از آن انجام شد که عباس عراقچی، وزیر خارجۀ ایران، پس از دیدار با مقامهای پاکستانی اسلامآباد را ترک کرد.
عراقچی عصر روز یکشنبه پس از سفر به عمان دوباره وارد اسلامآباد شد و پس از چند ساعت از آنجا به روسیه رفت.
سفیر ایران در مسکو گفته است که قرار است عباس عراقچی روز دوشنبه با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دیدار کند.
اسرائیل پس از دستور تخلیه هفت شهر لبنان، حملات خود را «آغاز کرد»
به گزارش رسانههای رسمی لبنان ، اردوی اسرائیل روز یکشنبه (۶ثور) پس از صدور هشدار تخلیۀ هفت شهر، حملات خود را به جنوب لبنان آغاز کرد.
خبرگزاری دولتی این کشور گزارش داد که جت های جنگی اسرائیلی حملهای را به شهرک کفر تبنیت، انجام دادند و گزارشهایی از تلفات نیز منتشر شده است.
ساعاتی پیشتر ، اردوی اسرائیل دستورهای جدیدی برای تخلیه در جنوب لبنان صادر کرد.
سخنگوی اردوی اسرائیل در بیانیهای در ایکس اعلام کرد که گروه حزبالله لبنان آتشبس را نقض کرده و اسرائیل علیه آن اقدام خواهد کرد.
حزبالله یک گروه جنگجو و حزب سیاسی است که بخش های وسیعی از جنوب لبنان را در کنترل خود دارد.
حزبالله از سوی ایالات متحده به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته می شود. اتحادیۀ اروپا فقط شاخۀ نظامی حزبالله را در فهرست سیاه اش شامل کرده است.
ترمپ: رویداد تیراندازی اخیر در واشنگتن مرا از پیروزی در جنگ ایران باز نخواهد داشت
دونالد ترمپ، رئیس جمهور ایالات متحده در سخنرانی خود که پس از رویداد تیراندازی در ضیافت سالانه خبرنگاران انجام داد در پاسخ به پرسشی در مورد وضعیت جنگ ایران گفت که درگیری با ایران برای جلوگیری از برنامه هستهای جمهوری اسلامی لازم بود.
او گفت که "آنها (ایران) اگر به سلاح هستهای میرسیدند صد در صد از آن استفاده میکردند."
رئیس جمهوری امریکا افزود که این تیراندازی "بر اساس آنچه میدانم ربطی به جنگ با ایران نداشت، اما هنوز معلوم نیست." او افزود که در هرحال چنین رویدادی "مرا از پیروزی در جنگ ایران باز نخواهد داشت."
رئیس جمهور ایالات متحده در ساعات نخست روز شنبه، سفر فرستادگان خود به پاکستان برای انجام گفتوگوهای صلح با ایران را لغو کرد.
این تصمیم پس از آن گرفته شد که وی از مواضع مذاکراتی تهران پس از گذشت نزدیک به دو ماه از جنگ، رضایت نداشت و گفت که پیشنهادهای تهران نظرش را جلب نکرده است.