امریکا معاون وزیر نفت عراق را به اتهام حمایت از ایران تحریم کرد

شبکه ان‌بی‌سی نیوز می‌گوید «پروژه آزادی» دونالد ترمپ در تنگه هرمز پس از آن متوقف شد که عربستان سعودی اجازه استفاده از پایگاه هوایی و حریم هوایی این کشور برای پشتیبانی از عملیات را نداد.

ان‌بی‌سی در گزارشی اختصاصی که روز پنجشنبه ۱۷ ثور منتشر شد، به نقل از دو مقام مریکایی نوشت طرح دونالد ترامپ تحت عنوان «پروژه آزادی» برای باز کردن تنگه هرمز، «عربستان سعودی و دیگر متحدان امریکا در خلیج فارس را غافلگیر کرد».

مقام‌های امریکایی به ان‌بی‌سی گفته‌اند پس از اعلام اجرای این طرح، عربستان سعودی به واشینگتن اطلاع داد اجازهٔ‌ استفاده از پایگاه هوایی شاهزاده سلطان در نزدیکی ریاض و یا حریم هوایی این کشور برای پشتیبانی از این عملیات را نمی‌دهد.

بر اساس این گزارش، تماس تلفنی دونالد ترمپ و محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی، نیز نتوانست اختلاف را حل کند و رئیس‌جمهور امریکا «ناچار شد برای بازگرداندن دسترسی نظامی به این حریم هوایی، عملیات را متوقف کند».

این گزارش می‌گوید دیگر متحدان امریکا در منطقه، از جمله قطر، نیز از آغاز این عملیات از پیش مطلع نشده بودند و ترامپ پس از شروع طرح با امیر قطر تماس گرفت. با این حال، یک مقام کاخ سفید به ان‌بی‌سی نیوز گفته است که «متحدان منطقه‌ای از قبل در جریان قرار گرفته بودند.»

رئیس‌جمهور امریکا دوشنبهٔ هفتهٔ جاری «پروژه آزادی» را به‌عنوان اقدامی برای باز کردن تنگه هرمز اعلام کرده بود، اما حدود ۳۶ ساعت بعد آن را متوقف کرد.

او در پیامی نوشت این عملیات «برای مدت کوتاهی متوقف می‌شود» تا مشخص شود آیا توافقی برای پایان جنگ می‌تواند نهایی و امضا شود یا نه.

پیشتر، شهباز شریف، صدراعظم پاکستان، در پیامی که پس از توقف «پروژه آزادی» منتشر کرد، به تأثیر درخواست پاکستان و «به‌ویژه عربستان سعودی» از دونالد ترامپ برای توقف این طرح اشاره کرده بود.

به‌نوشتهٔ ان‌بی‌سی نیوز، اردوی امریکا برای حفاظت از کشتی‌ها در جریان این عملیات به استفاده از جنگنده‌ها، طیاره‌های سوخت‌رسان و دسترسی به حریم هوایی کشورهای منطقه نیاز داشت.