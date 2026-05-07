جمعه ۱۸ ثور ۱۴۰۵ کابل ۰۱:۵۸

جهان

امریکا معاون وزیر نفت عراق را به اتهام حمایت از ایران تحریم کرد

تصویر از یک میدان نفتی در شهر بصره عراق

وزارت خزانه‌داری و وزارت امور خارجه ایالات متحده روز پنجشنبه ۱۷ ثور، اعلام کردند که واشنگتن معاون وزیر نفت عراق و چند شبه‌نظامی شیعه را به‌ اتهام حمایت از حکومت ایران تحریم کرده اند.

وزارت خزانه‌داری امریکا، علی معارج البهادلی، معاون وزیر نفت عراق، را متهم کرد که از «موقعیت خود برای تسهیل انتقال نفت به‌منظور فروش به نفع حکومت ایران و شبه‌نظامیان نیابتی آن در عراق» سوءاستفاده کرده است.

این وزارت همچنین اعلام کرد که سه تن از رهبران ارشد شبه‌نظامیان همسو با ایران، «کتائب سید الشهداء» و «عصائب اهل الحق»، را نیز تحریم می‌کند.

این تحریم‌ها هرگونه دارایی این افراد درامریکا را مسدود می‌کند و به‌طور کلی امریکایی‌ها را از معامله با آن‌ها منع می‌کند.

واشنگتن از زمان آغاز جنگ مشترک با اسرائیل علیه ایران، دامنه تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی علیه جمهوری اسلامی را گسترش داده است.

گزارش ان‌بی‌سی نیوز از نقش عربستان در توقف عملیات «پروژه آزادی» در تنگه هرمز

شبکه ان‌بی‌سی نیوز می‌گوید «پروژه آزادی» دونالد ترمپ در تنگه هرمز پس از آن متوقف شد که عربستان سعودی اجازه استفاده از پایگاه هوایی و حریم هوایی این کشور برای پشتیبانی از عملیات را نداد.

ان‌بی‌سی در گزارشی اختصاصی که روز پنجشنبه ۱۷ ثور منتشر شد، به نقل از دو مقام مریکایی نوشت طرح دونالد ترامپ تحت عنوان «پروژه آزادی» برای باز کردن تنگه هرمز، «عربستان سعودی و دیگر متحدان امریکا در خلیج فارس را غافلگیر کرد».

مقام‌های امریکایی به ان‌بی‌سی گفته‌اند پس از اعلام اجرای این طرح، عربستان سعودی به واشینگتن اطلاع داد اجازهٔ‌ استفاده از پایگاه هوایی شاهزاده سلطان در نزدیکی ریاض و یا حریم هوایی این کشور برای پشتیبانی از این عملیات را نمی‌دهد.

بر اساس این گزارش، تماس تلفنی دونالد ترمپ و محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی، نیز نتوانست اختلاف را حل کند و رئیس‌جمهور امریکا «ناچار شد برای بازگرداندن دسترسی نظامی به این حریم هوایی، عملیات را متوقف کند».

این گزارش می‌گوید دیگر متحدان امریکا در منطقه، از جمله قطر، نیز از آغاز این عملیات از پیش مطلع نشده بودند و ترامپ پس از شروع طرح با امیر قطر تماس گرفت. با این حال، یک مقام کاخ سفید به ان‌بی‌سی نیوز گفته است که «متحدان منطقه‌ای از قبل در جریان قرار گرفته بودند.»

رئیس‌جمهور امریکا دوشنبهٔ هفتهٔ جاری «پروژه آزادی» را به‌عنوان اقدامی برای باز کردن تنگه هرمز اعلام کرده بود، اما حدود ۳۶ ساعت بعد آن را متوقف کرد.

او در پیامی نوشت این عملیات «برای مدت کوتاهی متوقف می‌شود» تا مشخص شود آیا توافقی برای پایان جنگ می‌تواند نهایی و امضا شود یا نه.

پیشتر، شهباز شریف، صدراعظم پاکستان، در پیامی که پس از توقف «پروژه آزادی» منتشر کرد، به تأثیر درخواست پاکستان و «به‌ویژه عربستان سعودی» از دونالد ترامپ برای توقف این طرح اشاره کرده بود.

به‌نوشتهٔ ان‌بی‌سی نیوز، اردوی امریکا برای حفاظت از کشتی‌ها در جریان این عملیات به استفاده از جنگنده‌ها، طیاره‌های سوخت‌رسان و دسترسی به حریم هوایی کشورهای منطقه نیاز داشت.

تیم کریکت استرالیا برای برگزاری سه مسابقه یک‌روزه بین‌المللی به پاکستان سفر می‌کند

کریکت بورد پاکستان روز پنجشنبه اعلام کرد که تیم ملی کریکت استرالیا برای برگزاری یک سلسله مسابقات سه‌روزه یک‌روزه بین‌المللی (ODI) به پاکستان سفر خواهد کرد.

این رقابت‌ها برای آمادگی دو تیم در مسابقات جام جهانی ۲۰۲۷ برگزار می‌شود؛ رقابت‌هایی که قرار است به میزبانی مشترک افریقای جنوبی، زیمبابوی و نامیبیا برگزار شود.

بر اساس اعلام کریکت بورد پاکستان، نخستین بازی یک‌روزه در ۳۰ می در ورزشگاه راولپندی برگزار می‌شود.

دیدار دوم و سوم نیز به ترتیب در تاریخ‌های ۲ و ۴ جون در ورزشگاه قذافی لاهور برگزار خواهد شد.

این نخستین سلسله بازی‌های دوجانبه یک‌روزه استرالیا در پاکستان از سال ۲۰۲۲ به این‌سو خواهد بود.

ترامپ: توافق با ایران «بسیار محتمل» است

دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، شام چهارشنبه گفت که پس از «گفت‌وگوهای بسیار خوب» در ۲۴ ساعت گذشته، دستیابی به توافقی با ایران برای پایان دادن به جنگ «بسیار محتمل» است.

ترمپ در دفتر بیضی قصر سفید به خبرنگاران گفت: «در ۲۴ ساعت گذشته گفت‌وگوهای بسیار خوبی داشته‌ایم و بسیار محتمل است که به یک توافق برسیم.»

این چندمین موضع‌گیری رئیس‌جمهور امریکا درباره روند مذاکرات با ایران در این روز بود. او ساعتی پیش‌تر در سخنرانی خود در قصر سفید گفت: «ما با افرادی (در ایران) سر و کار داریم که بسیار خواهان رسیدن به توافق هستند.»

ترامپ پیش از آن نیز با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی خود تهدید کرد که اگر ایران تن به توافق ندهد، «بمباران آغاز می‌شود و متأسفانه این بار با سطح و شدتی بسیار فراتر از گذشته خواهد بود».

وب‌سایت اکسیوس و خبرگزاری رویترز روز چهارشنبه به شکل جداگانه به نقل از منابع آگاه اعلام کردند واشینگتن و تهران به یک یادداشت تفاهم یک‌صفحه‌ای برای پایان دادن به جنگ نزدیک شده‌اند.

این در حالی است که سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفته است تهران هنوز در حال بررسی پیشنهاد امریکا است.

واکنش سرد ایران به گزارش‌ها درباره توافق احتمالی با امریکا

اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران

پس از انتشار گزارش‌هایی مبنی بر نزدیک شدن یک توافق میان امریکا و ایران برای پایان دادن به جنگ، سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته که تهران هنوز در حال بررسی پیشنهاد امریکا است.

اسماعیل بقایی روز چهارشنبه ۱۶ ثور به خبرگزاری ایسنا گفت که «طرح و پیشنهاد امریکا هنوز از سوی ایران در حال بررسی است و ایران پس از ارزیابی کامل دیدگاه‌های خود، پاسخ را از طریق پاکستان به طرف مقابل ارسال خواهد کرد.»

هم‌زمان، خبرگزاری تسنیم که به سپاه پاسداران نزدیک است، به نقل از یک منبع آگاه نوشته که پیشنهاد اخیر امریکا «برخی بخش‌های غیرقابل قبول» دارد و ایران تاکنون به آن پاسخ نداده است.

خبرگزاری فارس، که آن هم به سپاه نزدیک است، ادعا کرده که «هیچ پیام مکتوب جدیدی میان ایران و امریکا تبادله نشده است» و گزارش‌ها درباره نزدیک شدن دو طرف به توافق را رد کرده است.

ترمپ: اگر ایران توافق را نپذیرد، بمباران بسیار شدید آغاز خواهد شد

دونالد ترمپ رئیس جمهور امریکا

دونالد ترمپ رئیس‌جمهور ایالات متحده امریکا، روز چهارشنبه ۱۶ ثور در شبکه اجتماعی خود تروت سوشال نوشت:

«اگر ایران با آنچه توافق شده است موافقت کند هرچند این شاید یک فرضیه بزرگ باشد عملیات "خشم حماسی" که اکنون بسیار مشهور شده، پایان خواهد یافت و محاصره مؤثر کنونی اجازه خواهد داد که تنگه هرمز برای همه، حتی برای ایران، باز بماند.»

ترمپ افزود «اگر آنان موافقت نکنند، بمباران آغاز خواهد شد و متأسفانه این بار نسبت به گذشته بسیار شدیدتر و سخت‌تر خواهد بود.»

این اظهارات او چند ساعت پس از آن منتشر شد که گزارش‌هایی حاکی از آن است که ایران و امریکا ممکن است برای پایان دادن به جنگ به یک توافق یک‌جانبه نزدیک شده باشند.

پیشتر وب‌سایت اکسیوس به نقل از دو مقام امریکایی و دو منبع آگاه دیگر گزارش داده بود که واشنگتن انتظار دارد طی ۴۸ ساعت آینده پاسخ ایران را درباره چند مسئله کلیدی دریافت کند.

این گزارش با تأکید بر این‌که هنوز توافقی نهایی نشده، افزوده که دو طرف از زمان آغاز جنگ تاکنون هرگز تا این اندازه به توافق نزدیک نبوده‌اند.

صدراعظم پاکستان از رئیس جمهور امریکا، تشکر کرد

شهباز شریف صدراعظم پاکستان(آرشیف)

شهباز شریف صدراعظم پاکستان از دونالد ترمپ، رئیس جمهور امریکا به خاطر آنچه او «رهبری شجاعانه و اعلام به‌موقع توقف «پروژه آزادی در تنگه هرمز» خواند، تشکر کرد.

شهباز شریف روز چهارشنبه(۶ می) در شبکۀ اجتماعی اکس نوشته که «پاسخ سخاوتمندانه رئیس جمهور ترمپ به درخواست پاکستان و سایر کشورهای برادر، به‌ویژه شاهزاده محمد بن سلمان ولیعهد و صدراعظم عربستان سعودی در این دوره حساس، به پیشبرد صلح، ثبات و آشتی منطقه‌ای کمک زیاد خواهد کرد.»

شریف ابراز امیدواری کرده که «روند فعلی به توافقی پایدار منجر شود و صلح و ثبات پایدار را برای منطقه و فراتر از آن تضمین کند.»

این اظهارات پس از آن صورت گرفت که دونالد ترمپ رئیس جمهور ایالات متحدۀ امریکا گفت که عملیات "پروژۀ آزادی" برای تسهیل کشتی رانی در تنگه هرمز به طور موقت متوقف" شده است.

رئیس جمهور ترمپ روز چهارشنبه(۶ می) در شبکۀ اجتماعی تروث سوسیال متعلق به او نوشته که این تصمیم به درخواست پاکستان اتخاذ شده که میانجی در مذاکرات میان امریکا و ایران است.

این اظهارت ترمپ پس از آن صورت گرفت که مارکو روبیو، وزیر خارجۀ امریکا در یک کنفرانس خبری گفت، کمپاین نظامی «خشم حماسی» امریکا علیه ایران، پایان یافته است.

در تصادم یک بس مسافربری با یک تانکر نفت، ۱۶ تن در اندونیزیا کشته شدند

شهر جاگارتا پایتخت اندونیزیا(آرشیف)

در اثر تصادم یک بس مسافربری با یک تانکر نفت، ۱۶ تن در اندونیزیا کشته و چهار تن دیگر زخمی شدند.

حسبی حسیدی، یک مقام ادارۀ مدیریت بحران اندونیزیا به خبرگزاری فرانسپرس گفته، در این رویداد که امروز(۶ می) رخداد، چهارده مسافر بس و دو تن از سرنشینان تانکر نفت در منطقه شمالی موسی راواس، در جنوب سوماترا کشته شدند.

حسیدی در مورد علت این تصادم معلومات ارائه نکرده، گفته که تحقیقات در مورد ادامه دارد.

صدراعظم پاکستان: حرکت در مذاکرات، منجر به تامین صلح در شرق میانه خواهد شد

شهباز شریف صدراعظم پاکستان(آرشیف)

شهباز شریف صدراعظم پاکستان یک میانجی کلیدی در جنگ بین ایران و ایالات متحدۀ امریکا و اسرائیل  می گوید "امیدوار" است که حرکت فعلی مذاکرات منجر به صلح در شرق میانه خواهد شد.

براساس خبر گزاری فرانسپرس، شهباز شریف روز چهارشنبه(۶ می) در شبکۀ اجتماعی اکس نوشته که"ما بسیار امیدوار هستیم که حرکت فعلی منجر به یک توافق پایدار شود که صلح و ثبات پایدار را برای منطقه و فراتر از آن تضمین کند."

این اظهارات بعد از آن صورت گرفته که دونالد ترمپ رئیس جمهور ایالات متحدۀ امریکا گفت که عملیات "پروژۀ آزادی" برای تسهیل کشتی رانی در تنگه هرمز به طور موقت متوقف" شده است.

رئیس جمهور ترمپ روز چهارشنبه(۶ می) در شبکۀ اجتماعی تروث سوسیال متعلق به او نوشته که این تصمیم به درخواست پاکستان اتخاذ شده که میانجی در مذاکرات میان امریکا و ایران است.

مطیع‌الله ویسا برندۀ جایزه"لیبرته ۲۰۲۶" شناخته شد

مطیع‌الله ویسا(آرشیف)

مطیع‌الله ویسا فعال عرصۀ آموزش دختران در افغانستان، برندۀ جایزه"لیبرته ۲۰۲۶" شناخته شد.

هژده هزار وهفتصدوهشت(۱۸۷۰۸) جوان از ۷۵ کشور برای انتخاب مطیع‌الله ویسا به حیث برندۀ هشتمین دور این جایزه رای دادند.

مطیع‌الله ویسا، فعال آموزش دختران، جایزۀ بخش «خلاقیت و مشارکت» شیخ تمیم بن حمد آل ثانی برای مبارزه با فساد، را نیز دریافت کرده است.

جایزه لیبرته(آزادی) هر ساله توسط جوانان ۱۵ تا ۲۵ ساله به افراد یا سازمان‌هایی که برای آزادی مبارزه می‌کنند، اهدا می‌شود. این جایزه آزادی در سال ۲۰۱۹ از سوی منطقۀ نرماندی و «مؤسسه بین‌المللی حقوق بشر و صلح» ایجاد شد و به افراد، یا نهادهایی داده می‌شود که در دفاع از آزادی‌های بشری نقش برجسته‌ داشته باشند.

مطیع‌الله ویسا در ماه حمل سال ۱۴۰۲ از سوی حکومت طالبان دستگیر شد و ماه ها را در زندان سپری کرد و طالبان او را به «فعالیت‌های ضد دولتی» متهم کردند، او همۀ اتهامات وارده را رد کرده است.

پس از بازگشت طالبان به قدرت در اگست ۲۰۲۱، دختران بالاتر از صنف ششم از ادامۀ آموزش در افغانستان محروم شده‌اند.

