"شبیه یک رباتی باشی که فقط شب و روز خود را بگذرانی تا شارژ/چارچ تو خلاص شود".



ربات سازی که زندگی‌اش را به ربات‌های دست ساخته تشبیه می‌کند.



یلدا امینی، عضو تیم رباتیک دختران افغانستان و محصل رشتۀ حقوق و علو سیاسی است.



او به رادیو آزادی گفت، دروس تیم رباتیکش تا هنوز جریان دارد.



به گفتۀ یلدا، آنان مشترکاً با دختران تیم رباتیک قطر روی ساخت رباتی کار می‌کنند که قرار است چند ماه آینده در امریکا به نمایش گذاشته شود.



یلدا در کنار تیم رباتیک فعالیت‌های اجتماعی نیز داشته است.



او از بنیان‌گذاران بنیاد نسل تغییر هم بوده که برای حقوق اطفال خیابانی کار می‌کرده است.



او همچنان می‌گوید، پیش از سقوط افغانستان به هکتان‌ها مختلفی اشتراک کرده که در هکتان برگزار شده از سوی UNDP تیم آنان به پنج بهترین راه یافته و برنده شده بود.

یلدا گفت که تیم آنان در هکتان CODE4 PEACE به میزبانی UNWOMEN برنده گردید و طرحی را که ارایه کرده بودند، عنوان ایدۀ مبتکرانه را به خود گرفت.



اما یلدا می‌گوید با حاکمیت دوبارۀ طالبان همه تلاش‌های شان فروریخت:

"وقتی این است که ما فعالیت، کار و درس داشته باشیم ولی! حالا درست است که ما در درس خود در قسمت رباتیک پیش می‌بریم و او بحث جدای است یک چیز دوامداری است که همیشه به او هستیم ولی علاوه بر او ما فعالیت‌های دیگری داشتیم هر کدام از دختران به یک رشته درس می‌خواندند که فعلاً هیچ کدام‌شان به سر درس و مشق خود نیستند، این چیزها واقعاً آزار دهنده است دوری از فامیل، دوری از پدر و مادر، تک و تنها در یک کشوری که برای بار اول است آمدی و حتی زمینۀ کار و زمینۀ فعالیت هم به تو مساعد نباشد".



یلدا در پی سقوط افغانستان قرار بود با برخی دیگر از اعضای تیم رباتیک در روند تخلیه به کشورهای پناهنده پذیر برود اما در آن زمان موفق به خروج از کشور نشد و بعداً راهی پاکستان شد.



یلدا می‌گوید که با این وجود امید نباخته و در کنار درس‌های ربات سازی‌اش شعر هم می‌نویسد.

به گفتۀ او، یکی از اشعارش از سوی یک نهاد امریکایی به زبان انگلیسی ترجمه و نشر شده که برای او این تجربه دلگرم کننده بوده است:

"فعلاً تنها کاری که می‌کنم علاوه بر درس‌های که از طریق تیمز فرا می‌گیریم، خودم شخصاً گاهی می‌نویسم، کتاب می‌خوانم که یکی از شعرهایم به زبان انگلیسی ترجمه شده از طریق she is the first یک بنیاد امریکایی است، خیلی بازدید شد، خیلی تشویق شد فعلاً تنها دلخوشی من همان قلم و همان واژه‌ها است که حس امید، امیدواری، انگیزۀ ماندن و صبر را می‌دهد".



یلدا کیس P1 امریکا را دارد اما از کندی روند طی مراحل کیسش گلایه دارد.



با این همه یلدا امینی یکی از هزاران دختر افغان است که میان خوف و بیم به آیندۀ دور می‌اندیشد.