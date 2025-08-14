لینک‌های قابل دسترسی

خبر ها

"۱۹۰ مورد نقض آزادی رسانه ها و خبرنگاران" در یک سال زمدامداری طالبان

گوینده زن یکی از تلویزیونهای افغانستان در ستودیوی خبر - تصویر از آرشیف
گوینده زن یکی از تلویزیونهای افغانستان در ستودیوی خبر - تصویر از آرشیف

مرکز خبرنگاران افغانستان می‌گوید که در چهارمین سال زمامداری طالبان ۱۹۰ مورد نقض آزادی رسانه ها و خبرنگاران را در این کشور ثبت کرده است.

این سازمان در خبرنامه که امروز نشر کرد همچنان گفته است که حکومت طالبان در یک سال گذشته "روند سرکوب آزادی های رسانه ها را با شدت بیشتر ادامه داده است".

به گزارش مرکز خبرنگاران افغانستان طالبان " ساختار سرکوب را گسترده تر کرده و آن را با شتاب بیشتر اجرا می‌کنند".

این اداره در کنار دیگر موارد، به توقف فعالیت ۳۲ شبکۀ تلویزیونی و ۴۵ مورد بازداشت کارمندان رسانه‌ای در یک سال گذشته اشاره کرده است.

حکومت طالبان گفته است که در چوکات "منافع ملی، شریعت اسلامی و سنت های افغانی" آزادی رسانه ها و خبرنگاران را تامین کرده است - ادعای که به تکرار، هم از سوی خبرنگاران و هم از سوی سازمانهای مدافع از آزادی بیان و حقوق بشر رد شده است.

ادامه خبر ...

تازه‌ترین خبرهای روز را این‌جا دنبال کنید

سیگار می‌گوید "طالبان با استفاده از زور در روند امداد رسانی مداخهل می‌کنند"

سرباز طالبان در حال محافظت از بسته های امدادی - تصویر از آرشیف
سرباز طالبان در حال محافظت از بسته های امدادی - تصویر از آرشیف

اداره سرمفتش ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان (سیگار) می‌گوید که طالبان "با استفاده از زور" روند امداد رسانی در این کشور را مختل کرده و "جوامع اقلیت‌ها را از دست‌رسی به کمکهای بشری محروم می‌کنند".

سیگار در تازه ترین گزارش خود گفته است که این اطلاعات را به اساس داده های نزدیک به ۹۰ مقام فعلی و پیشین سازمان ملل متحد و دولت ایالات متحدۀ امریکا، به دست آورده است.

در گزارش آمده است که طالبان "با استفاده از هر وسیلۀ ممکن، به شمول زور، تلاش کرده اند تا کمکهای بشری به جای که آنها می‌خواهند برود".

به گزارش سیگار، این اقدام طالبان برخلاف آنچه است که تمویل کننده های خارجی می‌خواهند.

طالبان در گذشته ادعا ها در مورد مداخلۀ شان در روند کمک رسانی را رد کرده ، اما سازمانهای دیگر نیز از مداخلۀ طالبان در این پروسه شکایت کرده اند.

رادیو آزادی نیز با شماری از شهروندان افغانستان صحبت کرده که گفته اند، کمکهای بشری به اساس میل مقامهای محلی طالبان توزیع می‌شوند و به افراد مستحق نمی‌رسند.

ادامه خبر ...

اردوی اسرائیل از رهگیری و انهدام موشک شلیک شده از یمن خبر داد

آرشیف
آرشیف

اردوی اسرائیل روز پنج‌شنبه اعلام کرد یک موشک شلیک‌شده از یمن را رهگیری کرده است؛ جایی که شورشیان حوثی به طور منظم حملاتی را انجام می‌دهند و می‌گویند این حملات پاسخی به عملیات نظامی اسرائیل در غزه است.

هیچ گروهی هنوز مسئولیت این حمله موشکی را بر عهده نگرفت، اما حوثی‌های مورد حمایت ایران از زمان حمله حماس به اسرائیل در اکتوبر ۲۰۲۳ و آغاز جنگ غزه، بارها موشک و پهپاد به سوی اسرائیل پرتاب کرده‌اند. امریکا و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی می‌شناسند.

حوثی‌ها که می‌گویند در حمایت از فلسطینی‌ها اقدام می‌کنند، در دوره آتش‌بس دوماهه در غزه که تا مارچ ادامه داشت، حملات خود را متوقف کردند اما پس از ازسرگیری عملیات گسترده اسرائیل، دوباره آن‌ها را آغاز کردند.

اسرائیل نیز چندین حمله تلافی‌جویانه در یمن انجام داده و بنادر و میدان‌های هوایی صنعا، پایتخت تحت کنترل حوثی‌ها، را هدف قرار داده است.

ادامه خبر ...

بیت‌کوین به بالاترین قیمت خود یعنی ۱۲۴۰۰۰ دالر رسید

آرشیف
آرشیف

بیت‌کوین روز پنج‌شنبه در معاملات اولیه آسیا با عبور از ۱۲۴ هزار دالر رکورد تازه‌ای ثبت کرد؛ افزایشی که ناشی از قوانین جدید امریکا و رشد بازار سهام این کشور بود.

این ارز دیجیتال برای مدتی کوتاه از ۱۲۴ هزار و ۵۰۰ دالر گذشت و سپس اندکی کاهش یافت.

رشد اخیر بیت‌کوین تحت تأثیر حمایت‌های دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور امریکا، از صنعت رمزارز و لغو محدودیت‌هایی بوده که پیش‌تر بانک‌ها را از همکاری با شرکت‌های فعال در این بخش منع می‌کرد.

کارشناسان می‌گویند ورود سرمایه‌گذاران بزرگ و خرید گسترده شرکت‌هایی مانند گروه رسانه‌ای ترامپ و تسلای ایلان ماسک، نیز به افزایش قیمت کمک کرده است.

ادامه خبر ...

کشف یکی از غول‌پیکرترین سیاهچاله‌های جهان؛ ۳۵ میلیارد برابر خورشید

کیهان - سیاه‌چاله بزرگ در مرکز یک کهکشان دورافتاده که بقایای یک ستاره را می‌بلعد
کیهان - سیاه‌چاله بزرگ در مرکز یک کهکشان دورافتاده که بقایای یک ستاره را می‌بلعد

ستاره‌شناسان می‌گویند سیاهچاله‌ای را یافته‌اند که ممکن است در شمار سنگین‌ترین اجرام کاینات باشد؛ توده‌ای به اندازهٔ ۳۵ میلیارد برابر خورشید که در قلب ساختاری به نام «نعل اسب کیهانی» پنهان شده است.

این سیاهچاله آن‌قدر بزرگ است که سنگینی آن به بالاترین مرزی می‌رسد که دانشمندان بر بنیاد قوانین فیزیک برای سیاهچاله‌ها در جهان تصور می‌کنند. وزن سیاهچالهٔ نعل اسب کیهانی حدود ۱۰ هزار برابر سیاهچاله‌ای است که در مرکز کهکشان راه شیری قرار دارد.

سیاهچاله‌ها بخش‌هایی از فضا اند که جاذبه در آن‌جا آن‌قدر قوی است که حتی نور هم نمی‌تواند از آن بگریزد.

«نعل اسب کیهانی» یکی از شگفت‌انگیزترین ساختارهای فضایی است که در سال ۲۰۰۷ با تلسکوپ فضایی هابل دیده شد و حدود ۵٫۶ میلیارد سال نوری از زمین فاصله دارد.

ادامه خبر ...

اردوی اسرائیل از تصویب «طرح اصلی» برای تسلط بر شهر غزه خبر داد

نمایی از شهر غزه پس از یک حمله اسرائیل
نمایی از شهر غزه پس از یک حمله اسرائیل

اردوی اسرائیل از تصویب «طرح اصلی» برای تسلط بر شهر غزه از سوی رئیس ستاد اردو و مقامات ارشد امنیت داخلی این کشور خبر داد.

در این میان، هم‌زمان با انتشار گزارشی در مورد بررسی‌های اسرائیل برای انتقال بخشی از ساکنان باریکهٔ غزه به سودان جنوبی، معاون وزیر خارجهٔ اسرائیل وارد این کشور افریقایی شد.

یسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، گفته بود که حماس موجب ناکامی مذاکرات اخیر در دوحه شده و از آزادی گروگان‌های اسرائیلی خودداری می‌کند و از این‌رو، انجام یک عملیات نظامی قاطع علیه این گروه در شهر غزه ضروری است.

گروه افراطی حماس را علاوه بر اسرائیل، امریکا و اتحادیه اروپا نیز یک سازمان تروریستی می‌دانند.

جامعهٔ جهانی از احتمال بیرون راندن ۸۰۰ هزار نفر از ساکنان شهر غزه و اثرات عملیات جدید اردو بر تشدید گرسنگی در این باریکه ابراز نگرانی کرده است.

ادامه خبر ...

افتتاح رسمی بند آب پاشدان هرات

یکی از بند های آب در افغانستان (آرشیف)
یکی از بند های آب در افغانستان (آرشیف)

 قرار است امروز پنجشنبه بند آب پاشدان در هرات رسماً افتتاح شود. 

بر اساس دعوت‌نامه‌ای که وزارت انرژی و آب طالبان برای رسانه‌ها ارسال کرده، بند آب پاشدان و کارخانه تولید برق آن به مناسبت چهارمین سالگرد بازگشت طالبان به قدرت افتتاح خواهد شد.

بند پاشدان در ۲۵ کیلومتری شرق شهر هرات، در ولسوالی کرخ واقع شده است. این بند ۷۴ متر ارتفاع دارد و ظرفیت ذخیرهٔ ۵۴ میلیون متر مکعب آب را داراست که قادر به تولید دو مگاوات برق است.

کار ساخت بند پاشدان در نظام جمهوری مخلوع در سال ۲۰۱۱ آغاز شد اما به دلیل جنگ‌ها گاهی پیشرفت داشت و گاهی متوقف می‌شد.

ادامه خبر ...

عفو بین‌الملل خواستار آزادی علی وزیر از بازداشت «ناعادلانه» پاکستان شد

آرشیف
آرشیف

عفو بین‌الملل روز چهارشنبه بار دیگر خواستار آزادی علی وزیر، عضو ارشد جنبش « تحفظ پشتون»، شد.

این نهاد در بیانیه‌ای در شبکه اجتماعی ایکس گفت که وزیر از اگست ۲۰۲۴ به‌طور ناعادلانه و بدون محاکمه عادلانه در بازداشت است و پرونده‌های بی‌اساس برای تمدید حبس او تشکیل شده است.

به گفته عفو بین‌الملل، او قبلاً هم از ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۳ بیش از دو سال در بازداشت غیرقانونی بوده است.

علی وزیر، منتقد سرسخت سیاست‌های امنیتی پاکستان، در ۳ اگست ۲۰۲۴ به اتهام تصادف رانندگی و درگیری با پولیس بازداشت شد.

با وجود دریافت قرار وثیقه، او میان زندان‌های اسلام‌آباد، پنجاب و سپس حب در بلوچستان منتقل شد. او اردوی پاکستان را متهم به ایجاد گروه‌های مسلح به‌جای مقابله با تروریزم می‌کند، اتهامی که حکومت و اردوی پاکستان همواره رد کرده و بر فداکاری‌های خود در نبرد با تروریزم تأکید کرده‌اند.

ادامه خبر ...

برنامه جهانی غذا: بیش از ۲۰ درصد نفوس افغانستان با ناامنی حاد غذایی مواجه اند

آرشیف
آرشیف

برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد می‌گوید که بیش از ۲۰ درصد نفوس افغانستان که حدود ۹.۵ میلیون تن می‌شود، با ناامنی حاد غذایی مواجه اند.

این برنامه هشدار داده که اگر بودجه کافی برای کمک به این افراد فقیر دریافت نکند، میلیون‌ها خانواده در افغان آینده نزدیک با کمبود شدید مواد غذایی مواجه خواهند شد.

برنامه جهانی غذا می‌گوید که با داشتن بودجه محدود، تنها می‌تواند هر ماه برای یک میلیون نیازمند افغان غذای کافی تهیه کند.

براساس ارقام برنامه جهانی غذا، منابع حیاتی افغانستان که شامل حواله‌های پولی از خارج، کمک‌های بشری و زراعت، به دلیل خشک‌سالی و سایر مشکلات تحت فشار قرار دارد.

این برنامه سازمان ملل متحد در کنار شماری از سازمان‌ها و نهادهای دیگر از وقوع یک بحران شدید بشری در افغانستان هشدار داده اند و با توقف کمک‌های امریکا بدتر شده است.

ادامه خبر ...

ریچارد بینت: باید تمام جوانان به حقوق اساسی شان بشمول آموزش دسترسی داشته باشند

ریچارد بینت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در افغانستان(آرشیف)
ریچارد بینت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در افغانستان(آرشیف)

ریچارد بینت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در افغانستان در روز جهانی جوانان گفت که بیایید اطمینان حاصل کنیم که جوانان افغان از هر جنسیت و پیشینۀ که اند به طور معنی دار در بحث‌ها و اقدامات در مورد آینده افغانستان شامل و شنیده ‌شوند.

بینت ناوقت روز سه شنبه(12 اگست) در شبکۀ اکس(توییتر سابق) نوشته که باید تمام جوانان به حقوق اساسی شان بشمول آموزش دسترسی داشته باشند.

دیروز ۱۲ اگست روز جهانی جوانان بود.

سازمان ملل متحد می‌گوید که تا سال ۲۰۳۵ میلادی حدود ۵۷ درصد نفوس جهان را جوانان تشکیل خواهند داد.

ادامه خبر ...

