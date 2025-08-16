نهاد های مدنی و حقوق بشری: از خبرنگاران افغان در بیرون از کشور حمایت کنید

این اعلامیه که روز جمعه ۱۵ اگست منتشر شد، می‌گوید بسیاری از خبرنگاران افغان در ایران، پاکستان و ترکیه با چالش‌های جدی از جمله خطر اخراج اجباری، بازداشت، بی‌سرنوشتی و محرومیت از حقوق اساسی خود روبه‌رو هستند.

اعلامیه با ابراز نگرانی از این وضعیت می‌افزاید که شرایط کنونی خبرنگاران مغایر با تعهدات بین‌المللی دولت‌ها در قبال پناهندگان و در تناقض با اصول بنیادین آزادی بیان، امنیت و حق حیات است.

در ادامه، از تمامی نهادهای بین‌المللی حامی رسانه‌ها خواسته شده برای مستند سازی نقض حقوق خبرنگاران افغان در کشورهای سوم، جلب حمایت سیاسی برای آنان و اعمال فشار دیپلماتیک بر کشورهای میزبان به‌منظور توقف اخراج اجباری و سایر اقدامات ناقض آزادی و امنیت خبرنگاران، اقدامات فوری انجام دهند.

اعلامیه همچنین از کشورهای میزبان خواسته است که تعهدات بین‌المللی خود را رعایت کرده و روند اخراج، بازداشت و آزار و اذیت خبرنگاران افغان را متوقف کنند



در اعلامیه از کشورهای غربی و مهاجر پذیر نیز درخواست شده سهمیه‌های اسکان مجدد خبرنگاران را افزایش داده و روند بررسی پرونده‌ها و انتقال آنان را تسریع بخشند.

شماری از خبرنگاران افغان در این کشورها نیز می‌گویند با خطر جدی اخراج اجباری مواجه‌اند.

یکی از این خبرنگاران که اکنون در پاکستان زندگی می‌کند، و نخواست نامش در گزارش گرفته شود، به رادیو آزادی گفت:

"در این اواخر وضعیت زندگی خبرنگاران در پاکستان بسیار بدتر و وخیم‌تر شده‌است، روند تمدید ویزه‌های اقامتی برای تمام مهاجرین مسدود است و عملیات پولیس نیز همه روزه جریان دارد، گمان میرود که اکثریت خبرنگارانی که بدون شک هیچ کدامش ویزه پاکستان را ندارند توسط پولیس بازداشت و به طور اجباری اخراج شوند که این روند می‌تواند خبرنگاران را با سرنوشت بسیار تلخ و خطرناک مواجه سازد."

پس از افزایش بازداشت‌ها و اخراج اجباری مهاجران افغان از جمله خبرنگاران از ایران، پاکستان و ترکیه، شماری از خبرنگاران افغان با همکاری سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان، به تاریخ ۱۱ اگست کارزار جهانی حفاظت از خبرنگاران افغان در این کشور ها را راه‌اندازی کردند.

حامد عبیدی، رئیس این سازمان، می‌گوید مهم‌ترین اقدام برای حمایت از خبرنگاران افغان در کشورهای سوم، ایجاد هماهنگی میان تمامی خبرنگاران افغان در سراسر جهان برای دادخواهی است.

او در گفت‌وگو با رادیو آزادی افزود:

"به نظر من یک راه حلی که می تواند کمک کند هماهنگی میان خبرنگاران افغان است، این هماهنگی باید ایجاد شود، ما در هر قسمت دنیا که استیم باید صدای خود را بلند نماییم و دادخواهی کنیم."

این نگرانی‌ها در حالی مطرح می‌شود که مرکز خبرنگاران افغانستان به‌تازگی اعلام کرده است که در چهارمین سال زمامداری طالبان، ۱۹۰ مورد نقض آزادی رسانه‌ها و خبرنگاران در کشور ثبت شده است.

چهار سال پیش، پس از بازگشت طالبان به قدرت در ۱۵ اگست ۲۰۲۱، شمار زیادی از خبرنگاران افغان به‌دلیل مشکلات اقتصادی، بیکاری، تهدیدات امنیتی و محدودیت‌های روزافزون طالبان بر فعالیت رسانه‌ای، افغانستان را ترک کردند و به کشورهای همسایه پناه بردند؛ اما اکنون در این کشورها نیز با مشکلات گوناگون و خطر اخراج اجباری مواجه‌اند.