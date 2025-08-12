نشرات رادیو نسیم پس از ۱۳ سال فعالیت در ولایات بامیان  و  دایکندی متوقف شد

متوقف شدن نشرات رادیونسیم پس از ۱۳سال فعالیت، نگرانی نهادهای حامی رسانه ها را برانگیخته

پنج روز پس بازداشت مدیر مسئول و دو خبرنگار رادیو نسیم در دایکندی از سوی استخبارات حکومت طالبان، حالا این رادیو از متوقف شدن نشرات اش پس از ۱۳سال فعالیت در ولایت های دایکندی و بامیان خبر داده است.

در اعلامیه ای که دوشنبه ۱۱ اگست در صفحه فیسبوک این رادیو منتشر شده آمده که «توقف نشرات این رادیو نشانی از زمانه‌ای‌ است که گاهی بی ‌رحم‌تر از آن است که صداها را تاب بیاورد.»

در ادامه ابراز امیدواری شده است که «در صورت بهبود شرایط، ممکن است این رادیو نشرات خود را از سر بگیرد.»

این در حالیست که مرکز خبرنگاران افغانستان هفته خبر داد که مدیر مسئول و دو خبرنگار این رسانه به روز چهارشنبه ۱۵ اسد، از سوی استخبارات حکومت طالبان در ولایت دایکندی بازداشت شده اند.

این مرکز در اعلامیه‌ ای گفت که کارمندان رادیو نسیم به اتهام پوشش گزارش سازمان ملل متحد در مورد داعش و مخالفان مسلح طالبان بازداشت و مورد بازجویی قرار گرفتند و مسئولان استخبارات طالبان وسایل کاری این رادیو را ضبط کردند.

رادیو آزادی تلاش کرد در مورد نظر مسئولان رادیو نسیم را بپرسد، اما موفق نشد.

خبر متوقف شدن نشرات این رادیو پس از ۱۳سال فعالیت در ولایت های دایکندی و بامیان، نگرانی نهادهای حامی رسانه ها و مسئولان برخی از رسانه ها را برانگیخته است.

حامد عبیدی رئیس سازمان حمایت از رسانه های افغانستان می‌ گوید، تصمیم متوقف شدن فعالیت رادیو نسیم تحت فشار های نظام حاکم در افغانستان اتخاذ شده است.

او به رادیو آزادی گفت که ادامه چنین محدودیت ها می تواند در آینده باعث بسته شدن بیشتر رسانه ها شده و فضای آزادی بیان و گردش آزاد اطلاعات در افغانستان را تنگ تر بسازد:

«در این شک نیست که رادیو نسیم به اثر فشارهای نظام حاکم در هایش را بست ،هفته قبل که خبرنگاران رادیو نسیم بازداشت شدند و از آنها به احتمال زیاد استحضاری گرفته شده است که شما رادیو تان را می بندید و ما شما را از بند رها می کنیم، متاسفانه این می‌ تواند پیامدهای بسیار بدی داشته باشد»

سمیه ولی زاده مسئول کمیته ارتباطات و دادخواهی مرکز خبرنگاران افغانستان نیز با اشاره به خبر توقف فعالیت رادیو نسیم می‌ گوید با این پالیسی که طالبان در قبال آزادی بیان و رسانه های افغانستان پیش گرفته اند باعث می‌ شود که وضعیت رسانه های داخل افغانستان از این هم بحرانی تر شود.

از سوی هم ادریس فاروقی رئیس اجرایی تلویزیون مرز در بیرون از افغانستان در این مورد به رادیو آزادی گفت:

«متوقف شدن یکی از رادیو های محلی در ولایت های بامیان و دایکندی کاملا نگران کننده است ما شاهد متوقف شدن فعالیت رسانه های زیادی در سال های اخیر بودیم ، به خصوص رسانه های که به دلیل مشکلات مالی و یا محدودیت ها از سوی طالبان مسدود شده است، ادامه این وضعیت هم برای همکاران رسانه ای در داخل افغانستان و مالکین رسانه ها در افغانستان نگران کننده است.»

یوناما از وضع محدودیت و سرکوب رسانه ها در افغانستان از سوی طالبان ابراز نگرانی کرده

هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان نیز به تازگی از وضع محدودیت و سرکوب رسانه ها در افغانستان از سوی حکومت طالبان ابراز نگرانی کرده گفته که افزایش محدودیت ها بر دسترسی مردم افغانستان به اطلاعات، سبب شده که بحث های عمومی در مورد موضوعات مختلف صورت نگیرد.

«یوناما» در گزارشی در ۱۰ اگست گفت که پالیسی های وضع شده توسط مقامات اداره حاکم در این کشور مناظره معنادار را سرکوب کرده و محتوای رسانه ای را محدود می سازند.

حکومت طالبان تا حال در مورد متوقف شدن فعالیت رادیو نسیم چیزی نگفته است ،اما پیش از این گفته است که به آزادی بیان در چوکات شریعت اسلامی متعهد بوده و هیچ خبرنگاری در پیوند به کار رسانه ‌ای در افغانستان بازداشت نشده است.

این در حالیست که اخیرا برخی از نهادهای حامی خبرنگاران از جمله مرکز خبرنگاران افغانستان از بازداشت بیش از ده خبرنگار در هفته های گذشته خبر داده و وضع محدودیت ها بر رسانه ها از سوی طالبان را محکوم کرده اند.