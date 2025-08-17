لینک‌های قابل دسترسی

یکشنبه ۲۶ اسد ۱۴۰۴ کابل ۰۷:۵۰

جهان

ویتکاف: روسیه تضمین‌های امنیتی برای اوکراین را پذیرفته

استیو ویتکاف نماینده ویژه امریکا، عکس از آرشیف
استیو ویتکاف نماینده ویژه امریکا، عکس از آرشیف

استیو ویتکاف نماینده ویژه امریکا روز یک‌شنبه گفت ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهور روسیه در نشست آلاسکا با دونالد ترامپ رئیس‌جمهور امریکا پذیرفته است که امریکا و متحدان اروپایی تضمین‌های امنیتی مشابه ماده پنج ناتو برای اوکراین پیشنهاد کنند.

او به شبکه سی‌ان‌ان گفت این نخستین بار است که پوتین با چنین امری موافقت کرده است.

اورزولا فن‌درلاین، رئیس کمیسیون اروپا نیز در بروکسل در کنار زلنسکی از آمادگی اتحادیه اروپا برای مشارکت در این تضمین‌ها استقبال کرد.

ویتکاف افزود دو طرف بر سر «تضمین‌های امنیتی قوی و سرنوشت‌ساز» بحث کردند و روسیه تعهد داده است به دنبال تصرف سرزمین‌های جدیدی در اوکراین نرود. زلنسکی ضمن قدردانی از امریکا گفت هنوز جزئیات این تضمین‌ها روشن نیست و امنیت باید در عمل همانند ماده پنج ناتو کار کند.

او از اتحادیه اروپا به‌عنوان بخشی از این تضمین‌ها یاد کرد. ویتکاف همچنین از تصمیم ترامپ برای تمرکز بر توافق صلح به‌جای آتش‌بس فوری دفاع کرد و گفت پیشرفت زیادی حاصل شده است.

با این حال، وزیر خارجه امریکا مارکو روبیو تأکید کرد هنوز تا صلح نهایی فاصله زیادی وجود دارد و در صورت شکست مذاکرات، پیامدهای بیشتری برای روسیه در راه خواهد بود.

ادامه خبر ...

تازه‌ترین خبرهای روز را این‌جا دنبال کنید

هزاران اسرائیلی علیه جنگ غزه به جاده‌ها آمدند؛ درگیری و بازداشت هم گزارش شد

عکس از آرشیف
عکس از آرشیف

هزاران اسرائیلی معترض به ادامۀ جنگ، در پی فراخوان خانواده‌های گروگان‌ها، روز یکشنبه به جاده‌ها آمدند که در برخی نقاط به درگیری و بازداشت هم انجامید.

این اعتراض‌ها بیش از یک هفته پس از آن برگزار می‌شود که کابینه امنیتی اسرائیل با طرح‌هایی برای تصرف شهر غزه موافقت کرد؛ جنگی که ۲۲ ماه به طول انجامیده و شرایط انسانی وخیمی را در سرزمین فلسطینی ایجاد کرده است.

این جنگ با حمله گروه افراطی حماس در ۷ اکتوبر ۲۰۲۳ به اسرائیل آغاز شد؛ حمله‌ای که طی آن ۲۵۱ نفر هم گروگان گرفته شدند. در حال حاضر ۴۹ گروگان همچنان در غزه هستند که اردوی اسرائیل می‌گوید ۲۷ نفر از آنان کشته شده‌اند. امریکا و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک گروه تروریستی می‌شناسند.

سازمان‌دهندگان اعتراض‌ها و گروه اصلی کارزار خانواده‌های گروگان‌ها در فراخوان خود خواستار اعتصاب عمومی در روز یکشنبه ـ نخستین روز هفته در اسرائیل ـ شده بودند.

خبرگزاری‌ها گزارش دادند که روز یکشنبه بسیاری از کسب‌وکارها در بیت‌المقدس و تل‌ابیب تعطیل بودند.

ادامه خبر ...

شمار قربانیان سیلاب‌های پاکستان به ۳۴۴ نفر رسیده است

مراسم تشییع‌ جنازه قربانیان سیلاب‌های اخیر در پاکستان
مراسم تشییع‌ جنازه قربانیان سیلاب‌های اخیر در پاکستان

تازه‌ترین آمارها نشان می‌دهد که سیلاب‌های پاکستان تاکنون جان ۳۴۴ نفر را گرفته است.

خبرگزاری فرانس‌پرس شب گذشته به نقل از مقام‌ها گزارش داد که حدود دو هزار عضو تیم‌های نجات هنوز در جست‌وجوی افراد ناپدیدشده و گرفتار در زیر آوار هستند.

ویرانی جاده‌ها و پل‌ها روند عملیات امدادرسانی را با مشکل روبه‌رو کرده، اما مقام‌ها می‌گویند تیم‌های نجات پیاده خود را به مناطق آسیب‌دیده رسانده‌اند.

بیشترین تلفات در مناطق بونیر، باجور، سوات، شنگله، منسیره و بتگرام در ایالت خیبرپختونخوا، در نزدیکی مرز افغانستان، رخ داده است.

این سیلاب‌ها پس از باران‌های شدید موسمی روز جمعه جاری شدند و دست‌کم ۱۲۰ نفر نیز زخمی شدند.

ادامه خبر ...

زلنسکی: رد آتش‌بس از سوی روسیه پایان جنگ اوکراین را دشوارتر کرده است

روسای جمهور روسیه، امریکا و اوکراین
روسای جمهور روسیه، امریکا و اوکراین

ولودیمیر زلنسکی رئیس‌جمهور اوکراین در آستانه سفر به واشنگتن گفته است که امتناع روسیه از پذیرش آتش‌بس، روند پایان جنگ را پیچیده کرده است.

او شب گذشته در پیامی در شبکه‌های اجتماعی نوشت: «ما می‌بینیم که روسیه به طور پی‌درپی درخواست‌های آتش‌بس را رد می‌کند و هنوز مشخص نکرده چه زمانی به کشتار پایان می‌دهد، این وضعیت را دشوارتر می‌سازد.»

این سخنان زلنسکی در حالی مطرح می‌شود که تلاش‌های بین‌المللی برای پایان دادن به جنگ اوکراین شدت گرفته است.

روز جمعه دونالد ترمپ رئیس‌جمهور امریکا و ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهور روسیه در آلاسکا دیدار کردند، اما به توافقی دست نیافتند.

زلنسکی نیز قرار است روز دوشنبه به واشنگتن سفر کند.

ادامه خبر ...

اسراییل فلسطینیان به دلیل گسترش عملیات به جنوب غزه منتقل می‌کند

ساختمان های ویران شده در غزه
ساختمان های ویران شده در غزه

اسراییل اعلام کرده است که فلسطینیان ساکن مناطق جنگی غزه را به جنوب این نوار منتقل خواهد کرد.
این تصمیم روز شنبه پس از هشدار اسرائیل مبنی بر گسترش عملیات علیه مخالفان مسلح در غزه اعلام شد.

نهاد نظامی اسرائیل که مسئول ارسال کمک‌های بشردوستانه به غزه است گفته که از روز یک‌شنبه روند انتقال خیمه ها به جنوب غزه آغاز خواهد شد.

جزئیات بیشتری از این طرح و عملیات اسرائیل مشخص نشده، اما وزیر دفاع اسرائیل، یسراییل کاتز گفته است: «ما اکنون در حال نهایی‌سازی طرحی درباره شکست حماس در غزه هستیم.»

حماس که از سوی امریکا و اتحادیه اروپا به‌عنوان گروه «تروریستی» شناخته می‌شود، نزدیک به دو سال است که در غزه با اردوی اسرائیل درگیر است و گاهی به اسرائیل حمله می‌کند.
با وجود مخالفت سازمان ملل و بسیاری از کشورها و سیاستمداران با گسترش عملیات اسرائیل، کابینه این کشور اعلام کرده است که این طرح را تصویب کرده است.

ادامه خبر ...

مورد جدید پخش اطلاعات شخصی هزاران افغان در انگلستان

افغانهای منتقل شده به بریتانیا - تصویر از آرشیف
افغانهای منتقل شده به بریتانیا - تصویر از آرشیف

یک سازمان وابسته به وزارت دفاع بریتانیا گفته است که  یک بار دیگر، هزاران شهروند افغانستان، نظامیان بریتانیایی و کارمندان سکتور خدمات عامه، ممکن است در معرض پخش اطلاعات شخصی شان قرار گرفته باشند.

سازمان موسوم به جیت سینتر (Jet Center) که خدمات پیش از پرواز را برای مسافران فراهم میکند، گفته است که اواخر دیروز با یک حادثۀ درز اطلاعات دچار شده که در نتیجۀ آن افراد غیر مجاز به " تعداد محدودی از ایمیل های" این شرکت دست یافته اند.

گفته میشود که نزدیک به ۳۷۰۰ تن از پخش این اطلاعات متاثر شده اند.

در میان افراد متاثر شده، شهروندان افغانستان که به بریتانیا منتقل شده اند، سربازانی که برای تمرینات نظامی دورانی به دیگر مناطق فرستاده میشوند و خبرنگارانی که وزیران را سفر های رسمی همراهی میکنند، شامل استند.

پیش از این نیز در یک مورد دیگر، اطلاعات شخصی افغانهای که با نیروهای بریتانیایی کار کرده بودند "به طور اشتباهی" از سوی یک کارمند وزارت دفاع بریتانیا نشر شده بود.

از این رویداد که در ماه فبروری سال ۲۰۲۲ رخ داد، بیش از ۱۸ هزار تن متاثر شدند.

پخش اطلاعات شخصی این افراد سبب بحثهای جدی در دولت بریتانیا شد و حکومت این کشور از آغاز تحقیقات در بارۀ عوامل آن خبر داد.

ادامه خبر ...

بیش از ۳۲۰ کشته در سیلابهای پاکستان

تصویر از منگوره، ۱۶ آگست ۲۰۲۵
تصویر از منگوره، ۱۶ آگست ۲۰۲۵

شمار تلفات در اثر باران و سیلاب در پاکستان، در دو شبانه روز گذشته به ۳۲۱ تن افزایش یافت.

به گفته مقام‌ها و امدادگران ایالت خیبرپختونخوا، تنها در بونیر شمار تلفات از دو صد نفر گذشته است.
مقام‌ها می‌گویند یک هلیکوپتر که برای سیل‌زدگان کمک می‌رساند، به دلیل خرابی هوا در مسیر باجور سقوط کرده و پنج سرنشین آن جان باخته‌اند.

در سوات، به دلیل بالا رفتن سطح آب دریا ها، بیش از دو هزار نفر خانه‌های خود را ترک کرده و به مکان‌های امن منتقل شده‌اند.
مقام‌ها ابراز نگرانی کرده‌اند که ممکن است تلفات از این بیشتر شود.

ادامه خبر ...

بیش از دوصد نفر در پاکستان جان باختند

آرشیف
آرشیف

مقام‌های پاکستانی روز جمعه خبر داده اند که در بیست و چهار ساعت گذشته، بر اثر باران‌ها و سیلاب‌ها بیش از دو صد و پنجاه نفر در پاکستان جان خود را از دست داده‌اند.

به گفته مقام‌ها و امدادگران ایالت خیبرپختونخوا، تنها در بونیر شمار تلفات از دو صد نفر گذشته است، ده تن در گلگت بلتستان و نوزده نفر دیگر در کشمیر تحت اداره پاکستان کشته شده‌اند.


مقام‌ها می‌گویند یک هلیکوپتر که برای سیل‌زدگان کمک می‌رساند، به دلیل خرابی هوا در مسیر باجور سقوط کرده و پنج عضو عمله آن نیز در این حادثه جان باخته‌اند.


در سوات، به دلیل بالا رفتن سطح آب رودخانه‌ها، بیش از دو هزار نفر خانه‌های خود را ترک کرده و به مکان‌های امن منتقل شده‌اند.


مقام‌ها ابراز نگرانی کرده‌اند که ممکن است تلفات باز هم افزایش یابد.

ادامه خبر ...

حداقل ۴۹ تن در اثر سیلاب ها در پاکستان کشته شدند

سیلاب - پاکستان(آرشیف)
سیلاب - پاکستان(آرشیف)

مقامات می گویند که در ۲۴ ساعت گذشته حداقل ۴۹ تن در نتیجه سرازیر شدن سیلاب ها در شمال غرب و سایر مناطق پاکستان جان هایشان را از دست داده اند.

براساس گزارش خبرگزاری اسوشیتدپرس، از ۲۶ جون تا کنون بیش از ۳۶۰ تن در اثر جاری شدن سیلاب ها در مناطق مختلف پاکستان کشته شده اند که بیشتر آنها زنان و کودکان هستند.

ادامه خبر ...

مودی: در صورت حمله پاکستان بر هند، اسلام آباد مجازات خواهد شد

نریندرا مودی صدراعظم هند(آرشیف)
نریندرا مودی صدراعظم هند(آرشیف)

نریندرا مودی صدراعظم هند هشدار داده که در صورت حمله پاکستان بر این کشور، اسلام اباد مجازات خواهد شد.

این هشدار نریندرا مودی به مناسبت هفتاد و هشتمین سالگرد استقلال هند از سلطۀ بریتانیا صورت گرفته است.

این اظهارات آقای مودی سه ماه پس از جنگ چهار روزه میان هند و پاکستان مطرح می‌شود.

این جنگ پس از یک حملۀ تروریستی در منطقه پهلگام کشمیر تحت اداره هند مه در نتیجۀ آن ۲۶ توریست کشته شدند، آغاز شد. دهلی نو مسئول این حمله اسلام آباد را دانست و پاکستان این ادعا را رد کرده است.

ادامه خبر ...

