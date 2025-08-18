این دیدار می‌تواند نقش مهمی در تعیین آیندۀ اوکراین جنگ‌زده داشته باشد

از سوی دیگر، رهبران اروپایی گفته‌اند که برای حمایت از زلنسکی آنان نیز در واشنگتن حضور خواهند داشت.

مهم‌ترین موضوع اجندای زلنسکی در دیدار با ترامپ در قصر سفید این است که ضمانت‌های امنیتی را برای جلوگیری از تهاجمات بیشتر روسیه به دست آورد. مقام‌های امریکایی پس از مدت‌ها حالا امکان چنین ضمانت‌ها را محتمل می‌دانند.

استیف ویتکاف نماینده ویژه امریکا روز یک‌شنبه گفت ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهور روسیه در نشست آلاسکا با دونالد ترامپ رئیس‌جمهور امریکا پذیرفته است که امریکا و متحدان اروپایی تضمین‌های امنیتی مشابه ماده پنج ناتو برای اوکراین پیشنهاد کنند.

او به شبکۀ CNN گفت که می توانند امتیازی از پوتین بگیرند.

زلنسکی که از مدت‌ها پیش امید خود را به پیوستن به ناتو یا دریافت ضمانت‌های واقعی امنیتی از واشنگتن و متحدان اروپایی ابراز کرده بود، گفته است که در این موضوع با ترامپ گفت‌وگو خواهد کرد.

رئیس‌جمهور اوکراین با اشاره به این‌که امریکا به اوکراین محافظتی مشابه مادۀ پنجم پیمان ناتو خواهد داد، گفت که جزئیاتی دربارۀ این‌که این روند چگونه عملی خواهد شد وجود ندارد؛ ما به امنیتی نیاز داریم که در عمل به اندازۀ مادۀ پنجم ناتو مؤثر باشد.»

مادۀ پنجم پیمان ناتو می‌گوید: حمله به هر عضو، حمله به تمامی اعضا است





مقام‌های امریکایی از مدت‌ها پیش عضویت کی‌یف در ناتو را رد کرده و در گذشته از بحث روی ضمانت‌های مستقیم امنیتی برای اوکراین خودداری کرده بودند. مقام‌های امریکایی گفته‌اند هر نوع تضمین به اوکراین بیرون از چارچوب ناتو خواهد بود.

گروه اوراسیا در یادداشتی نوشته است:

"رهبران اروپایی سه هدف مهم دارند... آشکار ساختن جزئیات بیشتر در مورد ضمانت‌های امنیتی امریکا برای اوکراین، زمینه‌سازی برای یک نشست احتمالی سه‌جانبه میان ولادیمیر پوتین، ولودیمیر زلنسکی و دونالد ترامپ؛ و جلوگیری از نظریۀ "تبادله زمین".

دیدار امروز رؤسای جمهور ایالات متحده و اوکراین در قصر سفید پس از آن انجام می‌شود که ترامپ روز جمعه گذشته در الاسکا با همتای روسی‌اش دیدار کرد.

این دیدار هرچند نتایج اندکی داشت، اما کی‌یف و متحدانش را دربارۀ آن‌چه منتقدان تمایل ترامپ به مواضع پوتین برای پایان جنگ می‌خوانند، نگران ساخت.

برای اوکراین و متحدانش، نگرانی بزرگی آن بود که ترامپ گفت کی‌یف باید به عنوان بخشی از "تبادله زمین" مناطقی را به روسیه واگذار کند؛ چیزی که اوکراین از مدت‌ها پیش آن را رد کرده است.

همچنین، اظهارات ترامپ دربارۀ کنار گذاشتن درخواست آتش‌بس فوری ــ که از مدت‌ها پیش خواست واشنگتن، کی‌یف و متحدان اروپایی بود ــ نگرانی‌ها را بیشتر ساخت.

او به‌جای آن گفت دو طرف باید برای توافقی بر سر صلح کامل گفت‌وگو کنند؛ توافقی که ممکن است زمان‌گیر باشد.

منتقدان می‌گویند روسیه می‌خواهد وقت به دست آورد تا در میدان جنگ، در برابر مدافعان اوکراینی که در مقایسه با نیروهای روسی کمتر سلاح و نیروی انسانی دارند، دست‌آوردهای بیشتری کسب کند.

از سوی دیگر، رهبران اروپایی که بیشترشان روز یک‌شنبه (۱۷ اگست) برای بحث دربارۀ جنگ اوکراین ویدیوکنفرانس برگزار کرده بودند، گفتند که برای حمایت از زلنسکی در هنگام دیدار با ترامپ به واشنگتن سفر خواهند کرد؛ هرچند بلافاصله روشن نشد که آنان در کدام نشست‌ها شرکت خواهند کرد.

اورسولا فون‌درلاین، رئیس کمیسیون اروپا، گفت:

"من فردا در قصر سفید در نشست با رئیس‌جمهور ترامپ و دیگر رهبران اروپایی شرکت خواهم کرد.

پس از این سخنان خانم فون‌درلاین، گروهی از رهبران اروپایی همراه با مارک روته، دبیرکل ناتو، نیز برنامۀ سفر به واشنگتن را اعلام کردند.