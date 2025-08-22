اسرائیل: اگر حماس با ختم جنگ موافقت نکند، شهر غزه را از بین خواهد برد

نتانیاهو، دستور مذاکرات فوری به هدف آزادی همۀ گروگان‌های باقی‌مانده را صادر کرد

براساس خبرگزاری فرانسپرس، آقای کاتز امروز(جمعه 22 اگست) در رسانه های اجتماعی نوشته که"به زودی، دروازه های جهنم بر سر قاتلین و متجاوزین حماس در غزه باز خواهد شد، تا زمانیکه آنها با شرایط اسرائیل برای پایان دادن به جنگ، در درجه اول آزادی همۀ گروگان ها و خلع سلاح این گروه موافقت کنند."

وزیر دفاع اسرائیل با اشاره به دو شهر غزه که در جریان عملیات قبلی اسرائیل تا حدی زیاد تخریب شده، افزود"اگر آنها موافقت نکنند، غزه، پایتخت حماس، به شهرهای رفح و بیت هانون تبدیل خواهد شد."

این اظهارات یسرائیل کاتز وزیر دفاع اسرائیل پس از آن صورت گرفت که بنیامین نتانیاهو، صدراعظم این کشور ناوقت دیروز(روز پنجشنبه 21 اگست) اعلام کرد که دستور مذاکرات فوری به هدف آزادی همۀ گروگان‌های باقی‌مانده در نوار غزه را صادر کرده است.

نتانیاهو روز پنجشنبه در یک بیانیه ویدیویی بدون ارائه جزئیات بیشتر در مورد اینکه مرحله بعدی مذاکرات چه محتوایی خواهد داشت، گفت"دو موضوع، یعنی شکست دادن حماس و رهایی همۀ گروگان ها دست به دست هم می دهند."

این در حالیست که وزارت دفاع اسرائیل در اوایل این هفتۀ جاری، جلب حدود 60 هزار نیروهای ریزرف(احتیاط) را برای کمک به تصرف شهر غزه اجازه داد.

ادارۀ بشردوستانه سازمان ملل متحد هشدار داده که طرح اسرائیل برای گسترش عملیات نظامی در شهر غزه "تأثیرات هولناک بشری" روی جمعیتی که از قبل خسته شده اند، خواهد داشت.

برنامه اسرائیل برای تصرف شهر غزه باعث اعتراضات بین المللی و مخالفت های داخلی شده است

روزها است که میانجی‌گران منتظر پاسخ رسمی اسرائیل به آخرین پیشنهاد آتش‌بس خود بودند که حماس اوایل در این هفته آن را پذیرفت.

منابع فلسطینی گفته اند که توافق جدید شامل آزادی مرحلۀ ای گروگان ها است، در حالیکه اسرائیل تاکید کرده که هر توافق، باید شامل آزادی یکباره همۀ اسراء باشد.

برنامه های اسرائیل برای گسترش جنگ و تصرف شهر غزه باعث اعتراضات بین المللی و همچنان مخالفت های داخلی شده است.

بر اساس آمار خبرگزاری فرانسپرس، حمله حماس در اکتوبر 2023 بر اسرائیل که باعث آغاز جنگ شد منجر به کشته شدن 1,219 تن شد که اکثراً افراد ملکی بودند و از جمله 251 گروگانی اسیر شده، 49 تن آنها تا هنوز در غزه هستند که از جمله 27 تن آنها به گفتۀ اردوی اسرائیل، کشته شده اند.

بر اساس آمار وزارت صحت در نوار غزه تحت ادارۀ حماس که سازمان ملل متحد آن را قابل اعتماد می داند، در نتیجۀ حمله تهاجمی اسرائیل حداقل 62,192 فلسطینی که بیشتر آنها افراد ملکی بودند، کشته شده اند.