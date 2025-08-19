مصر و قطر برای از سرگیری مذاکرات در مورد طرح آتشبس در غزه تلاش میکنند
مصر و قطر برای از سرگیری مذاکرات غیرمستقیم بین اسرائیل و حماس در مورد طرح آتشبس مورد حمایت امریکا تلاش میکنند.
حماس از سوی ایالات متحدۀ امریکا و اتحادیۀ اروپا به حیث یک سازمان تروریستی شناخته شده است.
براساس خبرگزاری رویترز، دو مقام اسرائیلی گفتند که انتظار میرود بنیامین نتانیاهو، صدراعظم این کشور، به زودی مذاکراتی را در مورد پیشنهاد آتشبس دایر کند، اما با فشار شرکای راست افراطی خود در حکومت که با آتشبس با حماس مخالفند، روبرو است.
این دو مقام که از افشای نامشان خودداری شده، سهشنبه(18 اگست) از احتمال توافق آتشبس ۶۰ روزه و آزادی نصف گروگانهای اسرائیلی که تا هنوز در این منطقه محاصرهشده اسیر اند، خبر داده اند.
به گفتۀ یک مقام حماس، این پیشنهاد شامل آزادی ۲۰۰ فلسطینی زندانی در اسرائیل و تعداد نامشخصی از زنان و کودکان زندانی در بدل آزادی ۱۰ گروگان زنده و اجساد ۱۸ گروگان فوتشده است.
دو منبع امنیتی مصری نیز این جزئیات را تأیید کرده اند
این پیشنهاد شامل عقبنشینی نیروهای اسرائیلی نیز می شود که در حال حاضر ۷۵ درصد نوار غزه را کنترل میکنند و ورود کمکهای بشری بیشتر به این منطقه در حال محاصره، جایی که حدود ۲.۲ میلیون باشندۀ آن به طور فزایندهای با قحطی مواجه اند.
آخرین دور مذاکرات غیرمستقیم بین حماس و اسرائیل در ماه جولای سالجاری به بنبست رسید و طرفین یکدیگر را به خاطر فروپاشی آن مقصر دانستند. اسرائیل با طرح پیشنهادی استیو ویتکوف، فرستاده ویژه ایالات متحدۀ امریکا به شرق میانه، موافقت کرده بود، ولی مذاکرات روی برخی از جزئیات آن با مشکل مواجه شد.
از آن زمان تا اکنون برنامههای اسرائیل برای تصرف شهر غزه در قلب این منطقۀ محاصره شده فلسطینی، نگرانیهایی را در خارج و در بین حدود یک میلیون تنی که در حال حاضر در آنجا زندگی میکنند، برانگیخته است.
به گفته مقامات صحی غزه، در عمل هیچ نشانهای از نزدیک شدن به آتشبس دیده نمی شود، زیرا در نتیجۀ تیراندازی، گلولهباری تانکها و حملات هوایی اسرائیل، روز سهشنبه(18 اگست) نیز حداقل 20 فلسطینی کشته شدند. تخمین میشود که هزاران تن در چند روز گذشته از این منطقه فرار کردهاند.