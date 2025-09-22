شبکهٔ مشارکت سیاسی زنان افغان: طالبان ۶۰۰ کتاب، عمدتاً نوشتهٔ زنان، را ممنوع کردند

شبکهٔ مشارکت سیاسی زنان افغان، اقدام اخیر طالبان مبنی بر ممنوعیت کتاب‌های نوشته‌شده توسط زنان همچنان بستن مکاتب بالاتر از صنف ششم و پوهنتون‌ها به‌روی دختران و زنان را به‌شدت محکوم کرده است.

این شبکه روز یک‌شنبه، ۲۱ سپتمبر، در اعلامیه‌ای هشدار داد که این اقدامات، آیندهٔ نسل جوان افغانستان را به‌طور جدی تهدید می‌کند.

به‌گفتهٔ این شبکه، بیش از ۶۰۰ کتاب که بسیاری از آن‌ها توسط زنان نوشته شده، از سوی طالبان «در تضاد با شریعت اسلامی» پنداشته شده و به‌طور رسمی ممنوع اعلام شده اند.

طالبان همچنان دروس آموزش‌های جنسیتی و حقوق بشر را در افغانستان متوقف کرده‌اند و به‌دلیل اختلال در آموزش آنلاین ناشی از قطع خدمات اینترنتی در چندین ولایت، هزاران دانش‌آموز دختر نیز از آموزش محروم شده‌اند.

شبکهٔ مشارکت سیاسی زنان افغان، از جامعهٔ بین‌المللی می‌خواهد تا به این نقض حقوق بشر توجه جدی نموده و اقدامات فوری را برای فراهم‌سازی راه‌های بدیل آموزشی برای دختران و زنان در افغانستان روی دست گیرد.