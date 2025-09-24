هراس از لزلۀ دیگر؛ باشنده های دره نور شب را بیرون از خانه های خود سپری کردند

این اداره در صفحه ایکس خود نوشته که زخمی ‌ها به شفاخانه حوزوی انتقال یافته و وضعیت صحی‌ شان قناعت ‌بخش است.

قریشی بدلون، رئیس بخش رسانه ‌های ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبان در ننگرهار، نیز تأیید کرده که در این زلزله تعدادی از خانه ‌ها در ولسوالی دره‌ نور تخریب شده‌ اند.

شماری از باشندگان ولسوالی دره نور ولایت ننگرهار می‌گویند که در حال حاضر صد ها خانواده از ترس فروریختن خانه ‌ها و ادامه تکان‌ های زلزله، شب را در فضای باز سپری می‌کنند و در انتظار کمک ‌های فوری اند.

عبدالوهاب، یکی از باشندگان قریه ستن در این ولسوالی، ناوقت شب سه شنبه اول میزان در گفتگو با رادیو آزادی گفت که وضعیت مردم در ساحه بحرانی است.

تمام خانه های که در این ساحه اند قابل سکونت نیستند

او افزود «تمام خانه های که در این ساحه اند قابل سکونت نیستند؛ زیرا به گونه ای قسمی تخریب شده و در آستانه فرو ریختن قرار دارند به همین دلیل در حال حاضر مردم بیرون از خانه های شان در محلات سبز و هموار برخی ها خیمه زده و برخی ها از ترپال ها به این منظور استفاده کرده اند، ما خود نیز از ترس زلزله یقیناً که نمی‌توانیم در داخل خانه یا در حویلی خود زندگی کنیم، زیرا هر لحظه تکان های زلزله حس می‌شود.»

یک باشنده دیگر این قریه که نخواست نامش گرفته شود، به رادیو آزادی گفت که کمک‌ های رسیده کافی نیست: «ما در ساحه دره نور که زلزله شده هستیم و از این که هنوز هم تکان های آن ادامه دارد ، ما در بیرون از خانه ها بسر می بریم برای کسی خیمه رسیده ، برای کسی نرسیده است ما هر لحظه در ترس بسر می‌بریم، اما به دلیل مشکلات اقتصادی نمی‌توانیم از این ساحه بیرون برویم.»

زلزله ‌ای به شدت ۴.۹ درجه ریشتر سه شنبه اول میزان برابر با ۲۳ سپتمبر شرق افغانستان را تکان داد که براساس گزارش مرکز زلزله شناسی اروپا و مدیترانه، این زلزله در ۲۳ کیلومتری شهر جلال آباد مرکز ننگرهار و در ۳۰ کیلومتری عمق زمین رخ داده است.

سردار نوری، یک باشنده دیگر قریه ستن دره نور ننگرهار و رضا کار در محل، به رادیو آزادی گفت که چندین قریه در اثر زلزله آسیب دیده ‌اند و کمک ‌های رسیده از سوی حکومت طالبان کافی نیست، به گفته او، نیاز مردم به کمک ‌های فوری بسیار جدی است.

او از حکومت طالبان خواست تا به گونه فوری در ولسوالی دره نور ننگرهار برای زلزله زدگان یک کمپ موقت ایجاد کند.

«فعلاً هم مردم بخاطر تکان های زلزله در خیمه ها و سر زمین های زراعتی زندگی خود را می‌گذرانند و سردی هوا زندگی مردم را تهدید می کند، از دولت می خواهیم که برای زلزله زدگان دره نور یک کمپ موقتی بسازد که امکانات زندگی را داشته باشد و مردم بدون بدون ترس در آن بسر ببرند.»

تا کنون حکومت طالبان و نهاد های امداد رسان رسماً از ارائه کمک به آسیب‌ دیدگان ولسوالی دره‌ نور ولایت ننگرهار اطلاع نداده ‌اند.

باشندگان آسیب ‌دیده از زلزله دره‌ نور ولایت ننگرهار در حالی خواستار کمک ‌های فوری ‌اند که زلزله ‌زدگان کنر می‌ گویند کمک ‌های دریافت‌ شده برای نیازهای‌ شان بسنده نیست.

۲۳ روز قبل ، در ۳۱ اگست شرق افغانستان به ویژه ولایت کنر شاهد زلزله مرگبار و ویرانگر بود که براساس آمار رسمی حکومت طالبان بیش از ۲۲۰۰ کشته و نزدیک به ۴۰۰۰ هزار زخمی برجا گذاشت و حدود ۷ هزار خانه در نتیجه آن ویران شد.