خبر ها

رویارویی دیگر با حاشیه های سیاسی، هند و پاکستان در فاینل مسابقات آسیایی کریکت

جریان بازی هند و پاکستان در جام آسیایی کریکت بیست آوره
جریان بازی هند و پاکستان در جام آسیایی کریکت بیست آوره

تیمهای کریکت هند و پاکستان در اوج تنش های سیاسی بین دو کشور به بازی فاینل جام کریکت بیست آورۀ آسیا راه یافتند.  

تیم پاکستان دیشب بنگله دیش را با تفاوت ۱۱ رنز شکست داد و راهی فاینل شد.

هند قبلاً راه خود را به بازی فاینل باز کرده و قرار است روز یکشنبه برای قهرمانی آسیا در برابر پاکستان به میدان برود.

در دور گروهی و چهار بهترین جام آسیایی امسال، تا به حال هند و پاکستان دو بار باهم مواجه شدند که در هردو بازی هند برنده شد.

پس از پایان هردو بازی، کریکت بازان هند از دست دادن با رقیبان پاکستانی خود خود داری کردند که خیلی بحث برانیگز شد.

اعضای تیم هند نخستین پیروزی شان در این جام مقابل پاکستان را، به قربانیان حملۀ مرگبار ماه اپریل در منطقۀ پهلگام، در کشمیر تحت ادارۀ هند و نیروهای نظامی آن کشور اهدا کردند.

حکومت هند پاکستان را به نقش داشتن در این حمله، که 26 کشته به جاگذاشت، متهم میکند، اما پاکستان این ادعا را رد کرده و گفته است نقشی در این حمله نداشته.

انتظار میرود بازی روز یکشنبه میان تیمهای کریکت دو کشور نیز مملو از حاشیه ها و پیام های سیاسی باشد.

دیدار ترمپ و اردوغان؛ ترکیه خرید نفت از روسیه را متوقف کند

دونالد ترمپ رییس جمهور امریکا (راست) رجب طیب اردوغان رییس جمهور ترکیه (چپ)
دونالد ترمپ رییس جمهور امریکا (راست) رجب طیب اردوغان رییس جمهور ترکیه (چپ)

دونالد ترمپ رییس جمهور ایالات متحدۀ امریکا میگوید باور دارد که ترکیه خرید نفت از روسیه را متوقف خواهد کرد.

ترمپ این سخن را دیروز پس از دیدار با رجب طیب اردوغان رییس جمهور ترکیه گفت.

اردوغان برای سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به ایالات متحدۀ امریکا رفته است.

پیش از این نیز رییس جمهور امریکا از ترکیه خواسته بود تا خرید نفت را از روسیه متوقف کند.

رییس جمهور ترمپ به تکرار گفته است که روسیه جنگ در اوکراین را از پول نفت تمویل می‌کند و اگر کشور ها خریداری نفت از مسکو را متوقف کنند، روسیه نخواهد توانست به جنگ ادامه دهد.

سمیه رشیدی، زندانی سیاسی، در ایران جان باخت

سمیه رشیدی، فعال حقوق بشر و زندانی سیاسی
سمیه رشیدی، فعال حقوق بشر و زندانی سیاسی

خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران امروز پنجشنبه سوم میزان خبر داد که سمیه رشیدی،‌ زندانی سیاسی محبوس در زندان قرچک، «در شفاخانه» جان باخته است.

سمیه رشیدی، ۴۲ ساله و کارگر خیاط‌خانه، پس از چند روز کُما در "بیمارستان مفتح" جان خود را از دست داد.

در پی انتشار این خبر، دو کسی که با خانم رشیدی زندانی بودند به رادیو فردا، بخش ایران رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی گفتند که او "وضعیت خوبی نداشت و وکیل هم نداشت که بتواند پیگیری کند. برایش قرار وثیقه صادر شده بود اما خانواده‌اش توان تامین وثیقه را نداشت".

خبرگزاری هرانا که وابسته به فعالان حقوق بشر ایران است به نقل از منابع در شفاخانه گزارش داده اند که علت مرگ او "دیر رسیدن به شفاخانه و عدم دسترسی به خدمات صحی" بوده است.

وضع محدودیت امنیتی در دو ولسوالی هند

هند - نیروهای مرزی (عکس آرشیف)
هند - نیروهای مرزی (عکس آرشیف)

مقامات هند محدودیت‌های امنیتی را در دو ولسوالی لیه و کارگل اعلام کردند.

این پس از آنست که در جریان درگیری پولیس و معترضان در منطقه لداک واقع در نزدیکی مرزهای پاکستان و چین، چهار نفر کشته شدند و شماری هم زخم برداشتند.

معترضان روز چهارشنبه در ولسوالی لیه، زمانی که پولیس مانع راهپیمایی آن‌ها شد، با سنگ به پولیس حمله کردند.

معترضان وسایط نیروهای پولیس و ملیشه و همچنان دفاتر حزب حاکم بهاراتیا جاناتا و برخی ساختمان‌های دولتی را به آتش کشیدند.

معترضان خواستار خودمختاری گسترده برای این منطقه‌اند.

حالا مقامات تجمعات با اشتراک بیش از پنج تن را ممنوع اعلام کردند و امروز صدها پولیس و نیروهای ملیشه در جاده‌ها گزمه ‌کردند.

دکان‌ها و بازارهای این مناطق نیز بسته مانده است.

لداک منطقۀ میان هند، پاکستان و چین است که قبلاً بخشی از کشمیر هند به شمار می‌رفت، اما دهلی نو در سال ۲۰۱۹ پس از تغییر وضعیت خودمختاری نیمه‌ویژۀ کشمیر، این منطقه را از آن جدا کرد.

نیکولاس سرکوزی، رییس جمهور پیشین فرانسه، زندانی می‌شود

نیکولاس سرکوزی رییس جمهور پیشین فرانسه
نیکولاس سرکوزی رییس جمهور پیشین فرانسه

محکمه جرایم جنایی پاریس امروز پنجشنبه، ۲۵ سپتمبر، نیکولاس سرکوزی رییس جمهور پیشین فرانسه را به پنج سال زندان محکوم کرد.

سرکوزی ۷۰ ساله به مواردی چون دریافت پول غیر قانونی برای تمویل کمپاین انتخاباتی‌اش از سال ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۷ از حکومت لیبیا مجرم شناخته شد.

در آن زمان معمر قذافی رییس جمهور لیبیا بود.

محکمه امروز گفت که تاریخ انتقال سرکوزی به زندان بعداً اعلام خواهد شد و او حتی در صورت استیناف طلبی نیز راهی زندان می‌شود.

آقای سرکوزی اتهامات وارد شده بر خود را رد کرده و گفته است که انگیزۀ سیاسی دارند.

او گفت که این اتهامات از سوی "دروغگوها" بر وی وارد شده و بی بنیاد است.

وقوع آتش‌سوزی در منطقۀ کمپنی شهر کابل

یک آتش‌سوزی در منطقۀ کمپنی شهر کابل، پایتخت افغانستان رخ داد.

به گزارش رسانه‌های افغانستان، این آتش‌سوزی امروز پنج‌شنبه، ۳ ماه میزان در چوب فروشی در ناحیۀ پنجم کابل به وقوع پیوست.

در ویدیوهای منتشر شده در رسانه‌ها چند دکان در حال سوختن دیده می‌شوند.

تاکنون در مورد تلفات احتمالی و میزان خسارات این آتش‌سوزی معلومات در دست نیست.

سازمان نجات کودکان: هزاران کودک در مناطق زلزله‌زده افغانستان در خیمه‌ها به دنیا خواهند آمد

افغانستان - کودک نوزاد
افغانستان - کودک نوزاد

سازمان «نجات کودکان» خواهان تامین فوری منابع مالی شده تا به گفته‌اش در فصل زمستان بر شمار قربانیان در شرق افغانستان که اکنون هم خیلی بلند است، افزوده نشود.

سازمان «نجات کودکان» در افغانستان چهارشنبه، ۲ میزان در اعلامیه‌ای گفت، تخمین زده می‌شود که حدود ۱۱ هزار زن در مناطق زلزله‌زده حامله هستند.

بر اساس بیانیه، ممکن است کودکان این زنان در ماه‌های آینده در خیمه‌ها به دنیا بیایند، جایی که درجۀ حرارت در زمستان به زیر صفر می‌رسد و سبب افزایش خطرهای صحی برای نوزادان می‌شود.

در اعلامیه به نقل از سمیرا سید رحمان، مدیر توسعه برنامه و حمایت‌ در سازمان «نجات کودکان» در افغانستان آمده است که هیچ نوزادی نباید نخستین نفس خود را در خیمه بکشد.

شرق افغانستان در ۳۱ اگست صحنه زلزله ویرانگر بود. بیشترین زیان به مردم در ولایت کنر رسیده است.

براساس آمار رسمی حکومت طالبان، در این زلزله بیش از ۲۲۰۰ نفر کشته و نزدیک به ۴۰۰۰ هزار تن زخمی شدند.

قزاقستان بیش از ۲۷۰ تن کمک بشردوستانه به افغانستان فرستاد

قزاقستان محمولۀ بزرگ کمک‌های بشری را چهارشنبه، ۲ میزان به افغانستان فرستاد.

به گزارش روزنامۀ آستانه تایمز، این کمک با وزن ۲۷۲ اعشاریه ۷ تن شامل خیمه، بوره، کمپل، گوشت کنسرو و آرد می‌شود که به وسیلۀ خط آهن به افغانستان منتقل شد.

در ادامه آمده است که این کمک از سوی وزارت حالات اضطراری قزاقستان با حمایت آژانس توسعه بین‌المللی قزاقستان سازمان دهی شده است.

پیش از این کشورهای دیگر نیز به دنبال وقوع زلزلۀ مرگبار در افغانستان برای رسیدگی به وضعیت زلزله‌زدگان، کمک کرده‌اند.

شرق افغانستان در ۳۱ اگست صحنه زلزله ویرانگر بود. بیشترین زیان به مردم در ولایت کنر رسیده است.

براساس آمار رسمی حکومت طالبان، در این زلزله بیش از ۲۲۰۰ نفر کشته و نزدیک به ۴۰۰۰ هزار تن زخمی شدند.

زلنسکی: روسیه می‌خواهد جنگ را فراتر از مرزهای اوکراین گسترش دهد

ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، در هنگام سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد
ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، در هنگام سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد

ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، همتایی روسی خود ولادیمیر پوتین،  را متهم کرد که تلاش می‌کند تا جنگ در اوکراین را فراتر از مرزهای این کشور گسترش دهد.

او از جامعهٔ جهانی خواست که برای جلوگیری از یک رقابت مخرب تسلیحاتی، جنگ جاری را متوقف کند.

زلنسکی که کشورش از فبروری ۲۰۲۲ با تهاجم تمام‌عیار روسیه مواجه است، روز چهارشنبه، ۲۴ سپتمبر، در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد هشدار داد که استفاده از طیاره‌های بی سرنشین و تکنولوژی‌های نوین وارد مرحلهٔ جدیدی در میدان جنگ شده است.

در هفته‌های اخیر استفاده از طیاره‌های بی‌سرنشین از سوی روسیه و اوکراین علیه یکدیگر به‌گونهٔ چشمگیری افزایش یافته است. به گفتهٔ کارشناسان نظامی، حملات طیاره‌های بی‌سرنشین در حال حاضر حدود دو سوم تلفات در میدان جنگ را تشکیل می‌دهد.

همچنان نگرانی ها در مورد تشدید احتمالی جنگ روسیه فراتر از قلمرو اوکراین پس از آن افزایش یافت که طیاره های بی سرنشین روسیه در حریم هوایی استونیا و پولند ردیابی شدند. اما روسیه این اتهامات را رد کرده است.

فیفا: تیم ملی فوتبال زنان افغانستان در تبعید در کنار سه تیم دیگر در شهر دبی مسابقه می‌دهد

آرشیف، برخی از اعضای تیم ملی فوتبال زنان افغانستان در تبعید
آرشیف، برخی از اعضای تیم ملی فوتبال زنان افغانستان در تبعید

فدراسیون بین‌المللی فوتبال (فیفا) تأیید کرده است که ماه آینده یک تورنمنت چهار تیمی فوتبال زنان در شهر دبی برگزار خواهد شد که تیم ملی فوتبال زنان افغانستان در تبعید نیز در آن شرکت می‌کند.

تیم های امارات متحدهٔ عربی، چاد و لیبیا نیز در این رقابت‌ها حضور خواهند داشت.

این مسابقات از ۲۳ اکتوبر تا ۲۹ اکتوبر ادامه خواهد داشت و هر تیم سه بازی انجام خواهد داد.

فدراسیون بین‌المللی فوتبال (فیفا) در ماه می امسال، تشکیل تیم ملی فوتبال زنان افغانستان در تبعید را تصویب کرد.

فیفا این اقدام را پس از آن روی دست گرفت که طالبان پس از تسلط مجدد بر افغانستان در اگست ۲۰۲۱ محدودیت‌های گسترده‌ای را بر زنان و دختران، از جمله در زمینهٔ کار، تحصیل و ورزش، وضع کردند.

