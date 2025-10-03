خبر ها
پنج افسر پولیس سویس در ژینو زخمی شدند
پولیس سویس امروز گفت در این درگیریها پولیس بر معترضانی که در حمایت از کاروان بحری غزه راهپیمایی میکردند، گاز اشکآور و آبپاش شلیک کرد.
این کاروان از سوی اسرائیل متوقف شده است.
به گزارش رویترز، تظاهرات در آغاز بهگونۀ مسالمتآمیز با حضور حدود سه هزار نفر آغاز شد.
اما تظاهرات در حالی که رفتوآمد را در مرکز شهر ژینو متوقف ساخته بود، شام پنجشنبه هنگام نزدیک شدن معترضان به یک پل، به خشونت گرایید.
پولیس روز جمعه در بیانیهای گفت که برای مهار تظاهرات به گاز اشکآور و آبپاش نیاز بود، زیرا تظاهرکنندگان اشیا پرتاب میکردند و به ملکیتها آسیب میرساندند.
نیروهای اسرائیل در این هفته حدود ۴۰ کشتی را که هدفش شکستن محاصره غزه و ارسال کمکها به آنجا بود، را متوقف کردند.
بیش از ۴۵۰ فعال خارجی بشمول شهروندان سویس و گرتا تونبرگ، فعال سویدنی توسط این کشتیها منتقل میشدند.
حملۀ گستردهای روسیه بر زیربناهای انرژی اوکراین
روسیه حملۀ گستردهای را بر زیربناهای انرژی در بخشهای مختلف اوکراین در طول شب انجام داد.
به گزارش خبرگزاری رویترز، وزارت انرژی اوکراین امروز گفت که روسیه برای هدف قرار دادن تاسیسات انرژی در مناطق خارکیف و پولتاوا ۳۸۱ طیارۀ بیسرنشین و ۳۵ راکت پرتاب کرد.
در این مناطق واقع در شرق اوکراین مراکز اصلی تولید گاز اوکراین موقعیت دارد.
مقامات در بارۀ این حمله یا میزان خسارات وارد شده هیچ جزئیاتی ارائه نکردهاند.
اوکراین بخاطر ترس از اختلال در تدارکات داخلی، پیشاپیش واردات گاز را افزایش داده است.
حکومت اوکراین تصمیم دارد تا نیمۀ ماه اکتوبر ۱۳.۲ میلیارد متر مکعب گاز را ذخیره کند.
همزمان با نزدیک شدن زمستان مسکو حملاتش را بر بخش انرژی اوکراین افزایش داده است.
فرید بشارت، ورزشکار شکست نخورده مبارزات آزاد افغانستان، برای مبارزۀ یکشنبه در سازمان یو اف سی آماده میشود
فرید بشارت، ورزشکار شکست نخورده مبارزات آزاد افغانستان، صبح یکشنبه در رویداد ۳۲۰ یو اف سی مبارزه خواهد کرد.
بشارت، که در معتبرترین سازمان هنرهای رزمی ترکیبی جهان یو اف سی رقابت میکند، رکورد حرفهای ۱۳ بُرد دارد و هیچگاهی نباخته است.
انتظار میرود او با کریس گویتیرز، که رکورد ۲۲ برد و ۶ باخت دارد، روبهرو شود.
بشارت چندین هفته است که برای این مبارزه پیش رو همراه با برادرش جاوید بشارت، که او نیز در UFC مبارزه میکند، تمرینات فشرده انجام داده است.
بشارت و کریس در ورزشگاه تی-موبایل در لاس ویگاس مبارزه خواهند کرد.
دو مسابقه اصلی در این رویداد UFC، مبارزه بر روی کمربند قهرمانی نیمه سنگین وزن جهان بین ماگومدوف انکالف، مبارز روسی-داغستانی و الکس پریرای برازیلی است.
در دومین مسابقه مهم، میراب دالیشویلی گرجستانی از کمربند قهرمانی خود در برابر کارنی ساندیگان دفاع خواهد کرد.
در نتیجه انفجار یک بمب کنار جاده در شهر پشاور ۹ نفر بهشمول ۴ سرباز پولیس زخمی شدند
در شهر پشاور روز پنجشنبه در نتیجهٔ انفجار یک بمب کنار جاده بر موتر پولیس ۹ نفر بهشمول ۴ سرباز پولیس زخمی شدند.
پولیس پشاور در یک اعلامیه گفته است که این انفجار ناشی از یک ماین کارگذاریشده در کنار جاده بود که در نتیجهٔ آن ۴ پولیس و ۵ غیرنظامی زخمی شدهاند.
روزنامه انگلیسیزبان «دان» پاکستان به نقل از داکتر میا سعید رئیس پولیس پشاور نوشته که هدف انفجار ماین موتر پولیس بوده که در منطقه در حال گزمه است.
او در گفتوگو با این روزنامه افزوده که وضعیت یکی از زخمیان وخیم است.
این مقام پولیس گفته است که تحقیقات در مورد این حمله آغاز شده است.
تاکنون هیچ گروهی مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفته است.
در روزهای اخیر، سلسلهای از انفجارهای بمبی در پاکستان رخ داده است.
بازداشت دو مظنون پس از حمله تروریستی در منچستر توسط پولیس بریتانیا
پولیس بریتانیا اعلام کرده است که مهاجم حمله روز پنجشبه در شهر منچستر شهروند بریتانیا و با اصل سوری بوده که هدف گلوله قرار گرفت و کشته شد و سه نفر دیگر در اتباط به این رویداد بازداشت شدند.
روز پنجشنبه در شهر منچستر بریتانیا و همزمان با تعطیلات یهودیان، یک مهاجم ابتدا با موتر به جمعیتی مقابل یک کنیسه که مردم برای مراسم مذهبی گردهم آمده بودند، زیر گرفت سپس با چاقو به آنان حمله کرد؛ در این حادثه دو نفر کشته و سه نفر دیگر زخمی شدند.
مأموران ضدتروریسم این حادثه را «حمله تروریستی» اعلام کردهاند.
صدراعظم بریتانیا، کی یر استارمر، از افزایش تدابیر امنیتی در کنیسههای سراسر کشور خبر داده و گفته است که همه تلاش خود را برای تضمین امنیت جامعه یهودی به کار خواهد گرفت.
حکومت جرمنی: نمایندگان قنسولی طالبان را برای هماهنگی در روند اخراج پذیرفتهایم
استیفن کورنیلیوس سخنگوی حکومت جرمنی میگوید این کشور دو نماینده قنسولی طالبان را برای هماهنگی در روند اخراج افغانهای محکوم به جرم پذیرفته است.
او روز پنجشنبه به خبرگزاری رویترز گفت این اظهارات پس از آن مطرح شد که دیپلماتهای قونسلگری افغانستان در بن روز دوشنبه ۷ میزان در واکنش به معرفی نماینده طالبان بهطور دستهجمعی استعفا دادند.
حکومت جرمنی در ماه جولای گذشته اعتبارنامههای دو نماینده قنسولی طالبان را صادر کرد؛ بر اساس برنامه، یکی در سفارت افغانستان در برلین و دیگری در قونسلگری بن مأموریت انجام میدهد.
جرمنی از ماه آگست ۲۰۲۴ روند اخراج پناهجویان افغان محکوم به جرم را از سر گرفت و تاکنون دو گروه را با پروازهای ویژه به کابل بازگردانده است.
به گفته رویترز هماکنون حدود ۴۵۰ هزار افغان در جرمنی زندگی میکنند.
مرکز خبرنگاران افغانستان: اعتراف اجباری مهدی انصاری نقض اصول قضایی و حقوق خبرنگاران است
مرکز خبرنگاران افغانستان گرفتن اعتراف اجباری از مهدی انصاری خبرنگار افغان و نشر آن را خلاف اصول قضایی و نقض حقوق خبرنگاران دانسته است.
این مرکز روز پنجشنبه ۱۰ میزان در یک خبرنامه اعلام کرد که گرفتن اعتراف از خبرنگار آژانس خبری افغان توسط اداره استخبارات طالبان، به گفتهٔ آنان تلاشی برای سرکوب رسانهها و محدود ساختن فعالیت فعالان رسانهای است.
روز گذشته ویدیویی از اعترافات این خبرنگار منتشر شد که در آن ادعا شده بود او با رسانههای «مغرض» خارجی همکاری داشته است.
نهادهای حامی خبرنگاران این اعترافات را «اجباری» خواندهاند.
مهدی انصاری سال گذشته در ماه میزان از منطقه دشت برچی بازداشت شد و بعداً محکمه ابتدایی طالبان او را به اتهام «تبلیغ علیه طالبان» به یکونیم سال زندان محکوم کرد.
مرکز خبرنگاران افغانستان میگوید در حال حاضر دستکم ۶ خبرنگار در ولایتهای کابل، غزنی و پروان در بند به سر میبرند.
افغانستان و بنگلهدیش امروز در دومین دیدار بیستآوره به مصاف هم میروند
تیمهای ملی کرکت افغانستان و بنگلهدیش روز جمعه در دومین دیدار از سری مسابقات بیست اوور به مصاف هم میروند.
این دیدار ساعت ۷ شام به وقت کابل در استدیوم کرکت شارجه برگزار میشود.
در نخستین بازی این سری که روز گذشته برگزار شد، افغانستان در برابر بنگلهدیش شکست خورد.
تیم افغانستان برای حریف هدف ۱۵۲ دوش تعیین کرد، اما تیم بنگلهدیش در نوزدهمین اوور هدف را تکمیل کرد و بازی را با ۴ ویکت و ۸ توپ باقیمانده به سود خود پایان داد.
سومین دیدار بیستاوور روز یکشنبه برگزار خواهد شد.
همچنین قرار است دو تیم سه مسابقه یکروزه نیز انجام دهند که این سری از هشتم اکتوبر آغاز میشود.
پولیس بریتانیا کشته شدن سه نفر از جمله مظنون حمله به کنیسه یهودیان را تایید کرد
در حملهای روز پنجشنبه (۱۰ میزان) در نزدیکی یک کنیسه یهودیان در منچستر بریتانیا، سه نفر کشته و چندین تن دیگر زخمی شدند.
خبرگزاری رویترز به نقل پولیس بریتانیا گزارش داده که مهاجم با موتر عابران را زیر گرفت و سپس یک نگهبان امنیتی را با چاقو زد.
فرد سوم که مظنون به ارتکاب این حمله بوده، هدف گلوله پولیس قرار گرفته است.
این حمله در روز «یوم کیپور»، مقدسترین روز تقویم یهودی، رخ داد.
کییر استارمر صدراعظم بریتانیا گفت نیروهای اضافی در کنیسههای سراسر بریتانیا مستقر میشوند و تأکید کرد که جامعه یهودی باید احساس امنیت کند.
سفارت اسرائیل در بیانیهای با ابراز نگرانی از این حمله اعلام کرد که با جامعه یهودی در منچستر و مقامهای بریتانیایی در تماس نزدیک است تا اوضاع را از نزدیک دنبال کند.
اسرائیل کشتیهای فعالان حامی فلسطین را در دریای مدیترانه توقیف کرد
نیروهای اسرائیلی در دریای مدیترانه مانع کشتیهای حامل کمک های بشردوستانه به سمت غزه شده اند.
سازمان خیریهای که این برنامه را بهمنظور همدردی با ساکنان غزه ترتیب داده، اقدام اسرائیل را غیرقانونی خوانده و از دولت یونان خواسته امنیت این کشتیها را تضمین کند.
دولت بریتانیا اعلام کرده که از این اقدام اسرائیل بسیار نگران است. وزارت امور خارجه بریتانیا در بیانیهای روز پنجشنبه گفته است که این موضوع را بهطور مستقیم با مقامات اسرائیل در میان گذاشته و خواستار حل مناسب آن شده است.
اسپانیا در واکنش سفیر اسرائیل را احضار کرد و استرالیا از تمامی طرفهای درگیر خواسته است که با مسئولیت و مطابق قوانین بینالمللی رفتار کنند.
اسرائیل نیز گفته است که این کشتیها را به اروپا باز خواهد فرستاد.
سازندگان این طرح که محمولههای کمک و دوا را به کشتیها بار کردهاند اعلام کردهاند که برخی دیگر از کشتیهای آنها هنوز در مسیر حرکت به سوی قلمرو فلسطینی هستند.
تنظیمکنندگان این طرح که کشتیها را با محمولههای کمکی و دوا بار کردهاند، گفتهاند شماری دیگر از کشتیهایشان هنوز در راه قلمرو فلسطین در حرکتاند.