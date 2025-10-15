اسلام آباد و طالبان هر دو پذیرفتند که روی آتش بس توافق کردند

ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان و وزارت خارجۀ پاکستان اعلام کردند که سر از شام امروز آتش‌بس میان دو طرف برقرار شد.

وزارت خارجۀ پاکستان گفته است که آتش‌بس دو روزه خواهد بود.

وزارت خارجهٔ پاکستان از برقراری آتش‌بس ۴۸ ساعته میان افغانستان و پاکستان خبر داده است.

این وزارت امروز در بیانیه‌ای اعلام کرد که به درخواست طالبان، حکومت پاکستان و رژیم طالبان افغانستان هر دو توافق کرده‌اند که از شام امروز (چهارشنبه) برای ۴۸ ساعت آتش‌بس موقت برقرار شود.

ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، نیز برقراری این آتش‌بس را تأیید کرده و در بیانیه‌ای در ایکس نوشته است: «به درخواست و اصرار طرف پاکستانی، از ساعت پنج‌و نیم شام امروز میان دو کشور آتش‌بس برقرار خواهد شد.

او افزوده است به همهٔ نیروهای طالبان هدایت داده شده است که پس از ساعت پنج‌ونیم، تا زمانی که کسی تجاوز نکند، آتش‌بس را رعایت کنند.»

وزارت خارجهٔ پاکستان همچنین در بیانیه‌اش گفته است که در این مدت، هر دو طرف تلاش‌های صادقانه‌ را برای یافتن راه‌حل مثبت از طریق گفت‌وگوهای سازنده در خصوص این مسئلهٔ پیچیده اما قابل حل انجام خواهند داد.

اعلام آتش‌بس موقت از سوی حکومت پاکستان در حالی صورت گرفته که هر دو طرف یکدیگر را به آغاز درگیری‌های تازه در امتداد خط دیورند متهم می‌کنند.

ذبیح‌الله مجاهد، گفته است نیروهای پاکستانی صبح امروز در ولایت کندهار بار دیگر به خاک افغانستان حمله کردند که در نتیجهٔ آن ده‌ها تن از افغان‌ها کشته و زخمی شده‌اند.

آقای مجاهد روز چهارشنبه در صفحهٔ ایکس در بیانیه‌ای نوشته است که در حملات نیروهای پاکستانی بر ولسوالی اسپین‌بولدک، بیش از ۱۲ غیرنظامی کشته و بیش از صد تن دیگر زخمی شده‌اند.

او گفته است که نیروهای پاکستان در این حملات از سلاح‌های سبک و سنگین استفاده کرده‌اند و نیروهای افغان را وادار به پاسخ‌گویی کرده‌اند.

به گفتهٔ او، در پاسخ نیروهای افغان، شمار زیادی از نظامیان پاکستانی کشته شده‌اند، تعدادی از پاسگاه‌ها و تأسیسات آنان ویران شده و سلاح‌ها و تانک‌هایی از آنان به دست نیروهای افغان افتاده است.

در مقابل، ادارهٔ روابط عمومی اردوی پاکستان روز چهارشنبه در بیانیه‌ای مدعی شده است که نیروهای طالبان در چهار نقطه در اسپین‌بولدک حمله کردند، اما نیروهای پاکستانی به‌طور مؤثر آنان را عقب راندند. ارتش پاکستان همچنین ادعا کرده است که در پاسخ، بین ۱۵ تا ۲۰ جنگجوی طالبان کشته و شمار زیادی از آنان زخمی شده‌اند.

یکی از ساکنان بازار ویش سپین بولدک که به دلیل حساسیت موضوع خواست نامش افشا نشود به رادیو آزادی چنین گفت:

«جت‌های پاکستانی بازار ویش و ولسوالی سپین بولدک را بمباران کردند. آن‌ها موترها، مردم و خانه‌های غیرنظامیان را هدف قرار دادند. شمار زیادی از مردم ملکی کشته و زخمی شده‌اند. ما منطقه را ترک کرده‌ایم و به شهر قندهار آمده‌ایم.»

درگیری‌های مرگبار میان افغانستان و پاکستان در امتداد مرز پس از حملات هوایی هفتهٔ گذشته در کابل و پکتیکا آغاز شد؛ حملاتی که حکومت طالبان آن را تجاوز به حریم هوایی افغانستان خواند.

امروز نیز باشندگان کابل از وقوع یک انفجار نیرومند شوکه شده‌اند.

در تصاویر منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی دیده می‌شود که در محل انفجار آتش‌سوزی رخ داده و دود غلیظی به آسمان بلند شده است.

ذبیح‌الله مجاهد، گفته است که این انفجار بر اثر آتش‌سوزی در یک تانکر نفت در کابل رخ داده است.

در واکنش به درگیری‌های اخیر در مرز افغانستان و پاکستان، ریچارد بنت، گزارشگر ویژهٔ سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، نسبت به گزارش‌ها دربارهٔ تلفات غیرنظامیان و آوارگی شماری از مردم ابراز نگرانی عمیق کرده است.

بنت روز چهارشنبه در صفحهٔ ایکس خود از همهٔ طرف‌ها خواسته است تا بیشترین حد خویشتنداری را نشان دهند، از غیرنظامیان حفاظت کنند و به قوانین بین‌المللی احترام بگذارند.

فرحان حق، معاون سخنگوی سرمنشی سازمان ملل، نسبت به درگیری‌های اخیر میان نیروهای پاکستانی و طالبان افغان در مرز دو کشور ابراز نگرانی کرده و خواستار حل مسالمت‌آمیز این بحران شده است.