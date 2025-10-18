اسرائیل امروز شنبه اعلام کرد که صلیب سرخ جسد یکی دیگر از گروگانهای کشته شده در غزه را به اردوی اسرائیل تحویل داده است؛ این در حالی است که بر سر تأخیر در بازگرداندن اجساد طبق توافق آتشبس میان حماس و اسرائیل، اختلافاتی ایجاد شده است.
حماس روز جمعه گفته بود که قصد دارد جسد یک گروگان درگذشته را به صلیب سرخ تحویل دهد.
این دهمین جسد گروگان است که اسرائیل از میان ۲۸ جسد نگهداریشده در غزه دریافت میکند. حماس با اشاره به مشکلات فنی اعلام کرده بود که برای تسریع روند یافتن اجساد دفنشده زیر آوار، به ماشینآلات سنگین و تجهیزات حفاری نیاز دارد.
اسرائیل، که اصرار دارد حماس از محل اجساد گروگانها آگاه است، گفته بود این گروه زمان زیادی ندارد. حماس نیز تأکید کرده که به توافق آتشبس پایبند است و تمامی اجساد باقیمانده را تحویل خواهد داد.
حماس از سوی ایالات متحده و اتحادیه به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته می شود.
شاخه نظامی حماس در بیانیهای روز جمعه اعلام کرد که جسد جدیدی یافته شده و قرار است ساعت ۲۳:۰۰ به وقت محلی تحویل داده شود. یک منبع امنیتی اسرائیل گفت زمان تحویل جسد به صلیب سرخ ساعت ۱۲:۳۰ صبح به وقت اسرائیل تعیین شده است.
این مسئله سایهای بر توافق آتشبس افکنده است؛ توافقی که نخستین مرحله از طرح ۲۰ مادهای رئیسجمهور امریکا، دونالد ترمپ، برای پایان جنگ محسوب میشود.
هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه در یک نشست خبری در انقره گفت اظهارات اسرائیل نگرانکننده است. او گفت: «آیا اسرائیل میخواهد ناتوانی حماس در یافتن اجساد زیر آوار را بهانه کند و آتشبس را بشکند؟ جامعه بینالمللی در این مورد نگران است.»
پیشتر در روز جمعه، حماس از میانجیها خواست تا برای اجرای گامهای بعدی آتشبس تلاش کنند؛ از جمله بازگشایی مرزها، ورود کمکها، آغاز بازسازی، ایجاد اداره محلی و تکمیل عقبنشینی اسرائیل.
در چارچوب طرح ترمپ که با میانجیگری مصر، قطر و ترکیه تأیید شده، درگیریها در غزه تا حد زیادی متوقف شده است. با این حال، خدمات دفاع ملکی غزه روز جمعه اعلام کرد که ۱۱ نفر، از جمله هفت کودک و سه زن، زمانی کشته شدند که نیروهای اسرائیلی به سمت یک خودرو در جنوبشرقی شهر غزه تیراندازی کردند.
اردوی اسرائیل در مورد این حادثه اظهار نظری نکرد، اما حماس بار دیگر اسرائیل را به نقض آتشبس متهم کرد.
۲۰ گروگان زندهای که در حمله ۷ اکتبر ۲۰۲۳ توسط حماس به اسرائیل گرفته شده بودند، اوایل همین هفته از غزه بازگردانده شدند.
اسرائیل روز پنجشنبه اعلام کرد که در حال آمادهسازی برای بازگشایی گذرگاه رفح با مصر است تا به فلسطینیها اجازه ورود و خروج دهد، اما تاریخی برای این اقدام تعیین نکرد و طرفین یکدیگر را به نقض آتشبس متهم کردند.
از دیگر موارد حلنشده در طرح صلح، خلع سلاح شبهنظامیان و تعیین ساختار حاکمیتی آینده غزه است.