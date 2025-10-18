پاکستان بار دیگر بر اخراج مهاجران افغان بدون اسناد اقامت تأکید کرد

در حالی‌که روابط افغانستان و پاکستان اخیراً دچار تنش شده است، پاکستان بار دیگر تأکید کرده که اقامت پناهجویان افغان در این کشور تحت هیچ شرایطی تمدید نخواهد شد و تمام پناهجویان افغان بدون‌مدرک از این کشور اخراج خواهند شد.

بر بنیاد اعلامیه‌ی دفتر صدراعظم پاکستان که روز جمعه (۱۷ اکتوبر) منتشر شد، در نشست سطح‌بالا به ریاست شهباز شریف گزارش داده شده است که تا تاریخ ۱۶ اکتوبر، در مجموع یک‌میلیون‌ و ۴۷۷‌هزار و ۵۹۲ شهروند افغان از پاکستان بازگشت داده شده‌اند وپس از این تنها افغان‌هایی که ویزه‌ی معتبر پاکستان را دارند، اجازه‌ی اقامت در این کشور را خواهند داشت.

اما پیش از این، شماری از مهاجران افغان در صحبت با رادیو آزادی گفته بودند که از ماه جولای بدین‌سو، با وجود درخواست‌های مکرر، موفق به اخذ ویزه‌ی تازه نشده‌اند.

در این نشست همچنان گفته شده است که برای تسهیل و تسریع روند بازگشت مهاجران، شمار گذرگاه‌ها در جانب افغانستان افزایش خواهد یافت.

در اعلامیه افزوده شده است که شماری از مقام‌های پاکستان در نشست یادشده گفته‌اند پنهان‌کردن افغان‌هایی که به‌گونه‌ی غیرقانونی در پاکستان زنده‌گی می‌کنند یا فراهم‌سازی اقامت برای آنان در گِست‌هاوس‌ها، جرم پنداشته می‌شود.

این در حالی‌ست که شماری از مهاجران افغان که منتظر طی‌مراحل پرونده‌های‌شان به کشورهای سوم هستند، می‌گویند مقامات محلی پاکستان به هوتل‌ها و گِست‌هاوس‌هایی که در آن اقامت دارند هشدار داده‌اند تا هرچه زودتر آنان را بیرون کنند.

به بسیاری از هوتل‌ها و گِست‌هاوس‌ها هشدار داده‌اند که اگر افغان‌ها را پنهان کنید یا از حضورشان به ما اطلاع ندهید، در صورت شناسایی یا بازداشت آنان، با شما برخورد قانونی صورت می‌گیرد. ما بیرون نمی‌رویم.

یکی از مهاجران افغان در اسلام‌آباد که منتظر انتقالش به آلمان است و نخواست نامش فاش شود، به شرط تغییر صدا به رادیو آزادی گفت:

«به بسیاری از هوتل‌ها و گِست‌هاوس‌ها هشدار داده‌اند که اگر افغان‌ها را پنهان کنید یا از حضورشان به ما اطلاع ندهید، در صورت شناسایی یا بازداشت آنان، با شما برخورد قانونی صورت می‌گیرد. ما بیرون نمی‌رویم، نه به شهر و نه به بازار، در همین هوتل مانده‌ایم.»

یکی دیگر از مهاجران افغان در اتک که او نیز نخواست نامش در گزارش گرفته شود و پرونده‌ی اسکان‌مجددش در یکی از کشورهای اروپایی در جریان است، گفت:

«وقتی آمدیم، با ویزه‌ی قانونی آمدیم، اما ویزه‌ی ما تمام شد. صاحب‌خانه ما را جواب داد و حالا تقریباً در میدان مانده‌ایم. در وضعیت خیلی بد روحی به‌سر می‌بریم و همیشه نگرانیم که امروز یا فردا پولیس پاکستان ما را بازداشت و دوباره به افغانستان دیپورت کند.»

این مهاجران افغان از کشورهای مهاجرپذیر می‌خواهند تا با توجه به وضعیت کنونی مهاجران افغان در پاکستان، روند طی‌مراحل و انتقال آنان را سرعت بخشند.

پیش از این، طلال چودری، وزیر دولت در امور داخلی پاکستان، در یک نشست خبری گفته بود که هر شخص یا نهادی که به مهاجران افغان فاقد اسناد قانونی خانه، دکان یا شغل فراهم کند، بر بنیاد قوانین جدید مجرم شناخته خواهد شد.

پس از این اعلام، شمار زیادی از خانواده‌های افغان در شهرهای مختلف پاکستان در صحبت با رادیو آزادی گفته‌اند که با فشار و تهدید از سوی مالکان خانه‌ها روبه‌رو شده‌اند و از آنان خواسته شده تا خانه‌های‌شان را هرچه زودتر تخلیه کنند.

اقدامات حکومت پاکستان در برابر مهاجران افغان در حالی شدت یافته است که پس از درگیری‌های شدید مرزی میان نیروهای پاکستانی و حکومت طالبان، خواجه آصف، وزیر دفاع پاکستان، در ۱۳ اکتوبر در اعلامیه‌ای در صفحه‌ی ایکس خود نوشته بود که «وضعیت در افغانستان تغییر کرده و حضور مهاجران افغان در پاکستان باید پایان یابد.»

شمار زیادی از افغان‌ها پس از سقوط حکومت جمهوری در سال ۲۰۲۱ میلادی، به‌دلیل تهدیدهای امنیتی، نبود زمینه‌ی آموزش برای دختران، مشکلات اقتصادی و انتظار برای طی‌مراحل پرونده‌های مهاجرت به کشورهای غربی، به پاکستان و دیگر کشورهای همسایه پناه برده‌اند، اما اکنون در آن‌جا، به‌دلیل عدم تمدید ویزه‌ی اقامتی با خطر جدی اخراج اجباری روبه‌رو اند.