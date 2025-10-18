لینک‌های قابل دسترسی

خبر تازه
شنبه ۲۶ ميزان ۱۴۰۴ کابل ۰۷:۴۰

جهان

ترمپ: ارسال راکت‌های تاماهاوک به اوکراین هنوز زود است

زلنسکی و ترمپ
زلنسکی و ترمپ

رئیس‌جمهور امریکا دونالد ترمپ اعلام کرده است که تحویل راکت‌های تاماهاوک به اوکراین در حال حاضر زود است و ابراز امیدواری کرد که پیش از این اقدام، صلح با روسیه برقرار شود.

ترمپ روز جمعه ۲۵ میزان در قصر با ولودومیر زلنسکی رئیس‌جمهور اوکراین دیدار کرد و به پرسش‌های خبرنگاران پاسخ داد. او نگرانی‌هایی را در مورد آمادگی نظامی ایالات متحده پذیرفت و گفت که حمایت‌های نظامی مداوم از اوکراین می‌تواند بر توان دفاعی امریکا فشار وارد کند.

در هفته‌های اخیر، اوکراین از واشنگتن خواسته است تا راکت‌های تاماهاوک را در اختیارش قرار دهد و استدلال کرده که این اقدام می‌تواند روسیه را وادار به پایان دادن به تهاجم سه‌ونیم‌ساله‌اش کند.

ترمپ که پیش‌تر اعلام کرده بود قصد دارد با ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، در بوداپست دیدار کند، گفت این دیدار احتمالاً به صورت حضوری و بدون مشارکت مستقیم اوکراین برگزار خواهد شد.

تازه‌ترین خبرهای روز را این‌جا دنبال کنید

مرضیه جعفری از ایران، بهترین سرمربی فوتبال زنان قاره آسیا انتخاب شد

عکس آرشیف: تیم فوتبال زنان ایران در برابر استرالیا
عکس آرشیف: تیم فوتبال زنان ایران در برابر استرالیا

مرضیه جعفری، سرمربی تیم ملی فوتبال زنان ایران، از سوی کنفدراسیون فوتبال آسیا به عنوان بهترین سرمربی فوتبال زنان قاره در سال ۲۰۲۵ انتخاب شد.

این انتخاب روز پنج‌شنبه، ۲۴ میزان، در مراسم معرفی برترین‌های فوتبال آسیا در شهر ریاض عربستان سعودی انجام شد.

در این مراسم علیرضا فغانی، داور مرد ایرانی، نیز به عنوان بهترین داور سال فوتبال آسیا انتخاب شد.

بهترین سرمربی زن آسیا در حالی از ایران در مراسمی در عربستان سعودی انتخاب می شود که زنان در افغانستان در کنار سایر محدودیت ها از ورزش نیز محروم هستند.

اسرائیل: گذرگاه رفح تنها برای رفت‌وآمد افراد باز است

لاری های حامل کمک‌های بشردوستانه در سمت مصری گذرگاه رفح در انتظار باز شدن دروازه رفع
لاری های حامل کمک‌های بشردوستانه در سمت مصری گذرگاه رفح در انتظار باز شدن دروازه رفع

اسرائیل اعلام کرده است که تاریخ بازگشایی دروازه رفح در مرز مصر و غزه بعدا اعلام خواهد شد و در حال حاضر این گذرگاه تنها برای رفت‌و‌آمد مردم باز می‌شود.

اداره نظامی اسرائیل که امور غیرنظامیان در مناطق فلسطینی را زیر نظر دارد، امروز در بیانیه‌ای گفت پس از آن‌که اسرائیل و مصر آمادگی‌های لازم را برای بازگشایی رفح تکمیل کنند، این گذرگاه فقط برای عبور و مرور افراد باز خواهد شد.

در این بیانیه تأکید شده که اجازه انتقال کمک‌های بشردوستانه از طریق رفح داده نخواهد شد، زیرا در هیچ مرحله‌ای توافقی در این زمینه صورت نگرفته است.

اسرائیل افزوده که کمک‌های بشردوستانه از مسیرهای دیگر به نوار غزه ارسال خواهد شد.

گذرگاه رفح مهم‌ترین مسیر استراتژیک ورود به غزه برای جامعه بین‌المللی محسوب می‌شود و نهادهای خیریه جهانی امیدوارند که از این مسیر بتوانند کمک‌های بشردوستانه را به ساکنان غزه که در نتیجه عملیات نظامی اسرائیل آسیب دیده‌اند، برسانند.

پناهجوی افغان متهم به حمله با چاقو به کودکان در جرمنی امروز در محکمه حاضر می‌شود

حمله در شهر بایرن جرمن
حمله در شهر بایرن جرمن

قرار است امروز یک پناهجوی افغان که در جرمنی، به دلیل حمله با چاقو به چند کودک خردسال درمحکمه حاضر شود.

این حمله سبب افزایش واکنش‌ها و حساسیت‌ها در نسبت به پناهجویان در جرمنی شد.

حادثه در ۲۲ جنوری در یکی از شهرک‌های ایالت بایرن رخ داد؛ زمانی که متهم در یک پارک و در حضور دو معلم، با چاقو به پنج کودک یک کودکستان حمله کرد.

نیروهای پولیس او را در همان محل بازداشت کردند.

طبق قوانین جرمنی هویت کامل این مرد ۲۸ ساله فاش نشده و تنها او با نام انعام‌الله یاد شده است.

گزارش‌ها حاکی است که وی سابقه طولانی بیماری روانی دارد و ارزیابی داکتران نشان می‌دهد که به دلیل وضعیت روانی‌اش از نظر حقوقی نمی‌توان او را مسئول جنایی دانست.

هشدار ترمپ به حماس؛ عدم پایبندی به توافق صلح ممکن است عملیات نظامی را از سر گیرد

دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور ایالات متحدهٔ امریکا
دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور ایالات متحدهٔ امریکا

دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور ایالات متحدهٔ امریکا، می‌گوید اگر گروه حماس به توافق آتش‌بس با اسرائیل پایبند نباشد، واشنگتن اجازهٔ از سرگیری عملیات نظامی در غزه را بررسی خواهد کرد.

حماس از سوی ایالات متحده و اتحادیهٔ اروپا به‌عنوان یک سازمان تروریستی شناخته می‌شود.

ترمپ روز چهارشنبه، ۱۵ اکتوبر، در گفت‌وگو با شبکهٔ تلویزیونی CNN گفت: «به محض این‌که من بگویم، نیروهای اسرائیلی می‌توانند جنگ را از سر گیرند.»

این اظهارات پس از آن مطرح می‌شود که اسرائیل، حماس را به عدم پایبندی به توافق آتش‌بس متهم کرده است. براساس این توافق، حماس باید تمامی گروگان‌های باقی‌مانده (چه زنده و چه کشته‌شده) را به اسرائیل تحویل دهد.

حماس تا صبح چهارشنبه، تمامی ۲۰ گروگان زندهٔ اسرائیلی را آزاد کرد، اما تنها اجساد هفت نفر از ۲۸ گروگان را تحویل داده است.

حماس گفته است که یافتن و بازیابی اجساد باقی‌ماندهٔ گروگان‌های اسرائیلی، به تلاش فراوان و تجهیزات ویژه نیاز دارد.

در عین حال، اسرائیل به سازمان ملل متحد اطلاع داده است که به همین دلیل، بازگشایی گذرگاه رفح برای ورود کمک‌های بشردوستانه به غزه با تأخیر روبه‌رو خواهد شد.

منابع گفته‌اند که پاکستان بار دیگر حملات هوایی را در کابل اجرا کرد

افغانستان - دود غلیظ به روز چهارشنبه در کابل به هوا بلند شد
افغانستان - دود غلیظ به روز چهارشنبه در کابل به هوا بلند شد

گزارش‌ شده است که پاکستان بار دیگر حملات هوایی را بر اهدافی در کابل، پایتخت افغانستان انجام داده است.

خبرگزاری فرانس پرس به نقل از منبع امنیتی پاکستان گزارش داده است که این کشور به روز چهارشنبه «حملات دقیق» را در کابل اجرا کرد.

تا هنوز در مورد تلفات احتمالی این حمله چیزی نگفته نشده است.

این در حالی است که امروز دود غلیظی در کابل، پایتخت افغانستان به هوا بلند شد.

خبرگزاری دی‌پی‌ای جرمنی به نقل از منابع استخبارات پاکستان گزارش داده است که این دود ناشی از حملۀ پهپاد از سوی اسلام آباد بوده است.

اما ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان اعلام کرد که این دود به دلیل آتش‌سوزی در یک تانکر نفت بوده است.

این در حالی است که چند ساعت پس از حملات پاکستان بر ولسوالی اسپین بولدک ولایت قندهار، آتش بس بین افغانستان و پاکستان امروز اعلام شد.

ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان و وزارت خارجۀ پاکستان اعلام کردند که سر از شام امروز آتش‌بس میان دو طرف برقرار شد.

وزارت خارجۀ پاکستان گفته است که آتش‌بس دو روزه خواهد بود.

درگیری مرزی میان دو طرف پس از آن آغاز شد که پاکستان اخیراً حملات هوایی را در کابل و شرق افغانستان اجرا کرد. پاکستان گفته است که هدفش رهبران تحریک طالبان پاکستان بوده است.

منبع: در سفر به مسکو، احمد الشرع «خواستار تحویل بشار اسد» می‌شود

آرشیف: احمد الشرع، رئیس‌جمهور موقت سوریه و ولادیمیر پوتین
آرشیف: احمد الشرع، رئیس‌جمهور موقت سوریه و ولادیمیر پوتین

قرار است احمد الشرع، رئیس‌جمهور موقت سوریه، در نخستین سفرش به مسکو، خواستار تحویل بشار اسد، رئیس‌جمهور مخلوع سوریه شود.

خبرگزاری فرانس‌پرس به نقل از یک مقام حکومتی سوریه که نامش فاش نشده، گزارش داده است که الشرع در سفر چهارشنبه ۱۵ اکتوبر به مسکو از روسیه خواهد خواست که تمامی افرادی را که «مرتکب جنایات جنگی» شده‌اند و در روسیه حضور دارند، به ویژه بشار اسد را تحویل دهد.

بشار اسد پس از سرنگونی رژیمش در دسمبر گذشته به مسکو پناهنده شد.

خبرگزاری رسمی سوریه، سانا، گزارش داده که الشرع طی یک سفر رسمی امروز به مسکو می‌رود و قرار است با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه در مورد مسائل دوجانبه، منطقه‌ای و بین‌المللی گفتگو کند.

اجساد چهار گروگان دیگر از غزه به اسرائیل منتقل شد

کاروان موتر های صلیب سرخ در غزه
کاروان موتر های صلیب سرخ در غزه

اردوی اسرائیل میگوید اجساد چهار گروگان دیگر دیروز از غزه به اسرائیل منتقل شد.

مقامهای اسرائیلی گفتند که اجساد این گروگانان به ادارۀ صلیب سرخ سپرده و سپس به اسرائیل انتقال داده شد.

اردوی اسرائیل در بیانیۀ دیروز گفت که اجساد این گروگانان برای تحقیق به طب عدلی سپرده شده اند.

به اساس توافق آتش بس میان حماس، و اسرائیل، پیش از این ۲۰ گروگان زندۀ اسرائیلی به اسرائیل سپرده شده بودند.

حماس از سوی ایالات متحدۀ امریکا و اتحادیۀ اروپا یک گروه تروریستی دانسته میشود.

توافق آتش بس بین دو طرف، جنگ دوساله در غزه را که ده ها هزار کشته به جا گذاشت پایان داد.

سیاستمدار بریتانیایی که توسط یک افغان به مرگ تهدید شده بود از اخراج "مهاجرین مجرم" حمایت کرد

نایجل فراژ، رهبر حزب ریفورم بریتانیا
نایجل فراژ، رهبر حزب ریفورم بریتانیا

نایجل فراژ، رهبر حزب ریفورم بریتانیا که توسط یک افغان به مرگ تهدید شده بود از سیاست اخراج "مهاجران مجرم" توسط جرمنی حمایت کرد.

فراژ دیروز سه شنبه به خبرنگاران گفت "جرمنی به ما نشان داد که این کار ممکن است".

دیروز یک محکمه در جنوب لندن، فیاض خان، یک مهاجر افغان را به جرم تهدید رهبر حزب ریفورم بریتانیا، در یک ویدیو در تیک تاک، مجرم شناخت و به پنج سال حبس محکوم کرد.

این ویدیوی فیاض خان در ماه اکتوبر سال ۲۰۲۴، یعنی یک سال پیش، نشر شده بود.

نایجل رهبر حزب ریفورم بریتانیا، پس از صدور حکم محکمه، گفت که فرد مجرم پس از رهایی بازهم در جاده های بریتانیا آزادانه گشت و گذار خواهد کرد.

او پیشنهاد کرد که یگانه راه جلوگیری از حضور فیاض خان در جاده های بریتانیا، این است که توافقی برای اخراج مجرمین با افغانستان، صورت گیرد.

پیش از این جرمنی ده ها افغان را که از سوی محاکم مجرم شناخته شده اند به افغانستان فرستاده است.

این اقدام سبب واکنش سازمانهای مدافع از حقوق مهاجران شد که باور دارند زندگی کسانی که دوباره به افغانستان تحت حاکمیت طالبان فرستاده میشوند، در خطر است.

یک مرد افغان در بریتانیا به جرم نشر ویدیوی تهدید آمیز در تیک تاک به پنج سال زندان محکوم شد

پولیس بریتانیا
پولیس بریتانیا

یک مرد افغان به نام فیاض خان امروز در بریتانیا به پنج سال زندان محکوم شد.

به گزارش رویترز او در یک ویدیوی تیک‌تاک نایجل فاراژ، رهبر حزب پوپولیست «رفرم یو‌کی» در بریتانیا را تهدید به مرگ کرده بود.

این ویدیو در اکتبر ۲۰۲۴ منتشر شده بود و خان در آن با حرکات دست شلیک تفنگ را نشان می‌داد و روی صورتش طرح تفنگ داشت.

فاراژ در محکمه گفته که از تهدید خان «واقعاً نگران» شده و ویدیو را «ترسناک» توصیف کرد.

قاضی کارن استین، خان را به پنج سال زندان محکوم کرد و او همچنین برای تلاش غیرقانونی به ورود به بریتانیا نیز مجرم شناخته شد.

