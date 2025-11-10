پس از بی‌نتیجه ماندن دور سوم گفت‌وگوهای طالبان و پاکستان، وزارت خارجهٔ پاکستان گفته است که این کشور هنوز هم برای حل مشکلات با افغانستان، به «گفت‌وگو و مذاکره» متعهد است.

به گزارش خبرگزاری فرانس پرس، در اعلامیهٔ وزارت خارجهٔ پاکستان آمده است: «اصلی‌ترین نگرانی پاکستان، تروریزمی است که از خاک افغانستان سرچشمه می‌گیرد، و جلوگیری از آن یک اولویت است.»

حکومت طالبان پیش از این چنین اتهام‌ها را به شدت رد کرده و گفته است که مسلهٔ تروریزم یا فعالیت گروه تحریک طالبان پاکستان، تی‌تی‌پی موضوع داخلی پاکستان است.

دور سوم گفت‌وگوهای صلح میان دو طرف، روزهای پنجشنبه و جمعهٔ گذشته در شهر استانبول برگزار شد اما بی‌نتیجه پایان یافت.