وزارت خارجه حکومت طالبان گفته است که در گفت‌وگوهای استانبول پاکستان خواست هایی را مطرح کرد که غیر واقعی و غیر عملی بودند.

حافظ ضیا احمد تکل، معاون سخنگوی وزارت خارجه طالبان روز دوشنبه ۲۰ عقرب در صفحه اکس تویتر سابق نوشته است که اینرا داکتر محمد نعیم معین این وزارت در دیدارش با مقام های سفارت های مقیم در کابل بیان داشته است.

معین وزارت خارجه طالبان گفته است که نسبت دادن تمام مشکلات امنیتی پاکستان به افغانستان به این معناست که حلقات خاص در داخل اردوی پاکستان نمی‌خواهند مسائل میان دو کشور از راه مذاکره حل شود.

به گفته معین وزارت خارجه طالبان، برخورد غیرمسؤولانه و عدم همکاری هیأت پاکستانی باعث شد که همه تلاش‌های میانجی‌گران مذاکرات به نتیجه نرسد.

او تاکید کرده است هرگاه جانب پاکستان حسن نیت خود را در مذاکرات نشان دهد و در خواست‌های خود معقولیت و واقع‌بینی را در نظر گیرد، حکومت طالبان آماده است تا از راه دیپلماسی و تفاهم، مسئله را حل کند.

دور سوم گفتگو ها بین هیئت های طالبان و پاکستان که به تاریخ های ۶ و ۷ نوامبر در ترکیه برگزار شد بی نتیجه پایان یافت و دو طرف یک دیگر را مقصر دانستند.

پاکستان مدعی است که تحریک طالبان پاکستان (تی تی پی) در افغانستان تحت کنترل طالبان پناهگاه‌‌های امن دارد و از آنجا حملاتی را در پاکستان سازماندهی می‌کند. اما حکومت طالبان با رد این ادعا می‌گوید که تی تی پی "مسئلهٔ داخلی پاکستان" است و به آنان ربطی ندارد.