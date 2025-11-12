این آتشسوزی از روز یکشنبه هفته جاری از جنگل های قریه کشتوز آغاز شد
آنان میگویند این آتشسوزی از روز یکشنبه هفته جاری از جنگل های قریه کشتوز آغاز شد و اکنون تلاشهای مردم محل و نیروهای حکومت طالبان، برای مهار کامل آن جریان دارد.
رحمان رحمانی، یکی از باشندگان قریهٔ کشتوز این ولسوالی چهارشنبه ۱۲ نوامبر به رادیو آزادی گفت:
"مردم در حال مهار آتش هستند، این آتش از سه روز به اینسو در جریان است، مردم به ساحه رسیدهاند و در حال کنترل هستند، انشاءالله کنترل شده، ولی چون آتش زیاد است، امکانش است که گسترش یابد، به همین دلیل مردم از ساحه بیرون نشده اند،علت آن معلوم نیست."
به گفتهٔ مردم محل، تاکنون علت این آتشسوزی روشن نیست؛ با این حال، در موارد مشابه پیش از این ، بیاحتیاطی افراد محل عامل اصلی آتشسوزیها در جنگلات نورستان دانسته شده است.
هنوز از میزان دقیق خسارات و گسترهٔ جنگلهای سوخته گزارشی در دست نیست، اما شماری از باشندگان به رادیو آزادی گفته اند که در پی این آتشسوزی دهها هکتار جنگل نابود شده است.
سعید خان، باشندهٔ ولسوالی کامدیش، میگوید برای مهار چنین رویدادها در این ولسوالی امکانات لازم وجود ندارد:
"در ولسوالی کامدیش یکی مشکل نبود سرک است و از طرف دیگر هیچ نوع خدمات اطفائیه در آنجا وجود ندارد، پس خواهش ما از حکومت این است که در این زمینه اقدامات لازم بردارد."
مقامهای محلی حکومت طالبان در نورستان نیز وقوع آتشسوزی در جنگلات این ولایت را تأیید میکنند.
سرتاجالدین ساپی، سرپرست ریاست حفاظت محیط زیست تحت کنترل طالبان در این ولایت، در صحبت با رادیو آزادی گفت:
"در جنگلات منطقهٔ کشتوز ولسوالی کامدیش ولایت نورستان آتشسوزی رخ داده است، در این مورد معلومات در دست نیست که چقدر جنگل سوخته باشد، اما مردم محل و نیروهای امارت اسلامی در تلاش بودند و انشاءالله آن را محو نموده باشند."
سمیعالله حقبیان، رئیس اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در ولایت نورستان، به پرسشهای رادیو آزادی در مورد خسارات احتمالی ناشی از آتشسوزی پاسخ نداد.
در ماه اسد سال روان، ولسوالی ناری ولایت کنر نیز شاهد آتشسوزی گستردهای بود
پیش از این، در ماه جوزای سال روان نیز در ولسوالی وامی ولایت نورستان آتشسوزی رخ داد که تا بیش از چهار روز ادامه یافت.
آتشسوزی های مشابه در سال های اخیر در جنگلات ولایت های کنر و نورستان رخ داده که به بخش زیادی از جنگلات آسیب رسانیده است.
در ماه اسد سال روان، ولسوالی ناری ولایت کنر نیز شاهد آتشسوزی گستردهای بود که بر اساس معلومات امینالله شهاب، ولسوال طالبان در ناری، ۱۲ هکتار جنگل را از بین برده است.
حدود سه ماه پیش نیز آتشسوزی در جنگلات ولسوالی چوکی ولایت کنر رخ داد که بخش قابلتوجهی از جنگلها را آسیب زد.
کنر و نورستان از سرسبزترین ولایات افغانستاناند که بخش وسیعی آنها با جنگلات پوشیده شده اند.