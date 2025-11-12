لینک‌های قابل دسترسی

چهارشنبه ۲۱ عقرب ۱۴۰۴ کابل ۰۵:۲۶

جهان

اسرائیل می گوید، گذرگاه "زیکیم" بروی کمک بشردوستانه به نوار غزه باز شد

نوار غزه(آرشیف)
نوار غزه(آرشیف)

اسرائیل امروز چهارشنبه (۲۱ عقرب) اعلام کرد که یک گذرگاه شمالی به نوار غزه را برای کمک های بشردوستانه سازمان ملل متحد و سایر نهاد ها، باز کرده است.

ادارۀ که در وزارت دفاع اسرائیل بر امور مدنی در مناطق فلسطینی نظارت می کند، در شبکۀ اکس(تویتر سابق) نوشته که گذرگاه "زیکیم" برای ورود لاری های حامل کمک بشردوستانه به نوار غزه باز شده است.

خبرگزاری فرانس پرس، از قول سخنگوی همین اداره نوشته که گذرگاه"زیکیم" مانند گذرگاه"کرم ابوسالم" که تا بخش جنوبی غزه امتداد دارد، به طور دایمی باز خواهد ماند.

از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ که گروه حماس بر اسرائیل حمله کرد و سپس نیروهای اسرائیلی به غزه حمله کردند، اکثر گذرگاه‌های منتهی به غزه بسته شده‌است.

حماس از سوی ایالات متحدۀ امریکا و اتحادیۀ اروپا به حیث یک سازمان تروریستی شناخته می شود.

ادامه خبر ...

تازه‌ترین خبرهای روز را این‌جا دنبال کنید

ترکیه: همه ۲۰ سرنشین طیارۀ نظامی ساقط شدۀ این کشوردر گرجستان جان باخته اند

مقام های ترکیه امروز چهارشنبه (۲۱ عقرب) اعلام کردند که همه ۲۰ سرنشین یک طیارۀ نظامی باربری این کشور که در گرجستان سقوط کرد جان باخته اند.

یاشار گولر ، وزیر دفاع ترکیه در بیانیه ای در شبکۀ ایکس گفت که همکاران «قهرمان» شان در نتیجۀ سقوط طیارۀ نظامی باربری C-130 در نزدیک مرز بین گرجستان و آذربایجان جان باختند.

این طیاره عصر روز دوشنبه از آذربایجان پرواز کرده بود و به ترکیه می رفت.

علت این رویداد هنوز مشخص نشده است.

بسیاری رهبران جهان به شمول آذربایجان و گرجستان و مارک روته سرمنشی ناتو به خاطر این رویداد به ترکیه تسلیت گفته اند.

تام باراک سفیر ایالات متحده در ترکیه ، همبستگی کشورش را با ترکیه ابراز کرده است.

ادامه خبر ...

یونیسف: اسرائیل اجازه انتقال وسایل واکسین و شیر خشک کودکان غزه را نمی‌دهد

کودک فلسطینی در میان ویرانه یک ساختمان
کودک فلسطینی در میان ویرانه یک ساختمان

صندوق کمک‌های سازمان ملل برای کودکان می‌گوید اسرائیل مانع انتقال سرنگ‌های واکسین کودکان غزه و بوتل‌های شیر شده است.

یونیسف روز سه‌شنبه اعلام کرد در حالی‌ که آتش‌بس شکننده در غزه برقرار است، این اداره کمپاین گسترده واکسین کودکان غزه را آغاز کرده، اما اسرائیل اجازه نمی‌دهد ۱.۶ میلیون سرنگ و یخچال‌هایی که با انرژی خورشیدی کار می‌کنند، به غزه منتقل شوند.

ریکاردو پایریس سخنگوی یونیسف گفت این سرنگ‌ها از ماه آگست سال گذشته در گمرک مانده و منتظر اجازه اسرائیل هستند.

بخش مربوط به نظارت بر کمک‌ها در اردوی اسرائیل گفته است که مانع انتقال سرنگ‌های واکسین به غزه نمی‌شود، اما می‌خواهد اطمینان حاصل کند که گروه حماس از مواد کمک‌رسانی استفاده نکند.

ادامه خبر ...

همایون ارشادی بازیگر ایرانی در سن ۷۸ سالگی درگذشت

همایون ارشادی
همایون ارشادی

همایون ارشادی بازیگر ایرانی سه‌شنبه، ۲۱ عقرب در سن ۷۸ سالگی به دلیل بیماری سرطان درگذشت.

ارشادی متولد سال ۱۹۴۷ در مرکز اصفهان بود، تحصیلات خود را در رشتهٔ معماری به پایان رساند و سپس وارد صنعت سینما شد.

ارشادی با بازی در نقش اصلی فیلم «طعم گیلاس» (۱۹۹۷) ساختهٔ عباس کیارستمی، که برندهٔ نخل طلای کن شد، به شهرت بین‌المللی رسید.

این فیلم داستان مردی ناامید را روایت می‌کند که به دنبال کسی است تا پس از خودکشی برنامه‌ریزی شده او را دفن کند.

این اثر باعث شد ارشادی در سطح جهانی شناخته شود و آغازگر یک حرفهٔ بازیگری دیرهنگام اما بسیار مورد احترام بود.

کارهای او همچنین در سطح بین‌المللی دیده شد و در تولیدات هالیوودی از جمله «بادبادک‌باز» (۲۰۰۷) ایفای نقش کرد.

ادامه خبر ...

سنای امریکا لایحهٔ پایان تعطیلی دولت فدرال را تصویب کرد

۴۰ روز تعطیلی دولت فدرال
۴۰ روز تعطیلی دولت فدرال

سنای امریکا دوشنبه شب، ۱۹ عقرب لایحهٔ موقت تأمین بودجهٔ دولت این کشور را تصویب کرد، اقدامی که سبب از سرگیری فعالیت‌های دولتی می‌شود.

۶۰ سناتور به این لایحه که هزینه‌های دولت را تا پایان جنوری ۲۰۲۶ تأمین می‌کند، رأی مثبت دادند و ۴۰ نفر دیگر رأی منفی دادند.

این اقدام پس از بیش از ۴۰ روز تعطیلی بخش عمده‌ای از دستگاه‌های دولتی انجام شد، که در نتیجهٔ آن ده‌ها هزار کارمند فدرال از حقوق خود محروم و خدمات عمومی مختل شده بود.

این لایحه باید در مجلس نمایندگان نیز تصویب شود و سپس توسط رئیس‌جمهور دونالد ترمپ توشیح خواهد شد.

دونالد ترمپ رئیس‌جمهور امریکا، در قصر سفید گفت: «خیلی زود کشور را دوباره باز خواهیم کرد؛ این توافق بسیار خوبی است.»

انتظار می‌رود رأی‌گیری مجلس نمایندگان روز چهارشنبه انجام شود.

با تصویب این بودجه موقت، بودجه سالانه در نشست‌های بعدی کانگرس به بحث گذاشته خواهد شد.

ادامه خبر ...

صدرعظم هند می‌گوید که عاملان انفجار در دهلی به محکمه کشیده خواهند شد

پس از انفجار مرگبار دهلی خانواده قربانیان
پس از انفجار مرگبار دهلی خانواده قربانیان

نارندرا مودی صدراعظم هند می‌گوید عاملان انفجار موتر بم در دهلی نو را به عدالت خواهند کشاند.

به گزارش خبرگزاری «پرس ترست» هند، شمار قربانیان این انفجار شام دوشنبه ۱۹ عقرب در دهلی نو به ۱۲ تن رسیده، اما این آمار تاکنون به‌طور رسمی تأیید نشده است. در این رویداد دست‌کم ۱۹ نفر دیگر زخمی شده‌اند.

این انفجار در یک منطقهٔ پر رفت‌وآمد نزدیک لال قلعهٔ (رید فورت) رخ داده و به گفتهٔ مقام‌ها، بمب در یک موتر هیوندای جاسازی شده بود که به موترها و افراد اطراف نیز آسیب رسانده است.

پولیس هند اعلام کرده که تحقیقات این انفجار خونین را تحت قانون مبارزه با تروریزم آغاز کرده است.

ادامه خبر ...

انفجار در نزدیکی یک محکمه در اسلام‌آباد؛ ۱۲ تن کشته و ۱۲ تن زخمی شدند

پولیس اسلام آباد
پولیس اسلام آباد

وزیر داخله پاکستان می‌گوید که شمار تلفات حمله انتحاری در اسلام‌آباد به ۱۲ نفر رسیده است.

محسن نقوی، وزیر داخلهٔ پاکستان گفته که انتحارکننده تلاش داشت پیاده وارد ساختمان محکمه شود، اما پس از ۱۰ تا ۱۵ دقیقه انتظار مواد انفجاری را در بیرون و نزدیک یک موتر پولیس منفجر کرد.

انفجار در نزدیکی دروازهٔ محکمهٔ در اسلام‌آباد صورت گرفت؛ جایی که شمار زیادی از مراجعه‌کنندگان و مراجعین جمع می شوند.

شفاخانهٔ «پیمز» اسلام‌آباد اعلام کرده که تاکنون ۱۲ جسد و ۲۱ زخمی به این مرکز منتقل شده‌اند که وضعیت صحی چهار تن از زخمی‌ها وخیم گزارش شده است.

تا کنون هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته، اما پولیس می‌گوید تحقیقات دربارهٔ این رویداد آغاز شده است.

ادامه خبر ...

ترمپ از بی بی سی خواستار غرامت شد

آرشیف، دونالد ترمپ ریئس جمهور امریکا
آرشیف، دونالد ترمپ ریئس جمهور امریکا

دونالد ترامپ رئیس‌جمهور امریکا، به شبکه‌ی خبری بی‌بی‌سی هشدار داده است که برای اعاده‌ی حیثیت خود، خواستار یک میلیارد دالر غرامت از این شبکه است.

بی‌بی‌سی متهم شده است که سخنان دونالد ترامپ را پیش از رویداد یورش مردم به ساختمان کانگرس در جنوری سال ۲۰۲۱، به‌گونه‌ی نادرست ایدت کرده است.

وکیلان ترامپ تا روز جمعه به بی‌بی‌سی مهلت داده‌اند تا مستند منتشرشده، از جمله کلیپ ویرایش‌شده را حذف کند، پوزش بخواهد و به‌خاطر زیان حیثیتی واردشده به رئیس‌جمهور، غرامت مناسبی بپردازد.

در پی این جنجال، رئیس عمومی بی‌بی‌سی و رئیس بخش نشرات این شبکه روز گذشته استعفا داده‌اند.

ادامه خبر ...

در اثر انفجار ده تن در هند کشته شدند

تصویری از نزدیکی انفجار در هند
تصویری از نزدیکی انفجار در هند

در انفجار یک موتر در دهلی نو، ده تن کشته و بیش از سی تن دیگر به‌گونه‌ی مرگبار زخمی شدند.

این رویداد شام دوشنبه در منطقه‌ای پرجمعیت نزدیک به «قلعه سرخ» یا «رد فورت» رخ داده است.

بر اساس گزارش‌ها، یک موتر هیوندای منفجر شده و به موترها و مردم اطراف آن آسیب رسانده است.

مقام‌های هندی گفته‌اند که تحقیقات خود را در مورد این حادثه آغاز کرده‌اند.

ادامه خبر ...

عراقی‌ها امروز برای انتخاب پارلمان جدید به پای صندوق‌های رأی می‌روند

آرشیف
آرشیف

عراقی‌ها امروز سه‌شنبه ۱۱ نومبر برای انتخاب پارلمان جدید به پای صندوق‌های رأی می‌روند. این ششمین انتخابات از زمان سرنگونی صدام حسین دیکتاتور عراق در سال ۲۰۰۳ به‌ دست ائتلاف به‌رهبری امریکا است.

به گزارش خبرگزاری فرانس پرس، بیش از هفت هزار و ۷۴۰ نامزد، که تقریباً یک‌سوم آنان را زنان تشکیل می‌دهند، برای به‌دست آوردن ۳۲۹ کرسی پارلمان با هم رقابت می‌کنند.

بیش از ۲۱ میلیون نفر واجد شرایط رأی دادن هستند، اما بیم آن می‌رود که میزان مشارکت از رقم ۴۱ درصد در سال ۲۰۲۱ – که پایین‌ترین میزان تاکنون بوده – کمتر شود.

در این انتخابات، قانون انتخاباتی قدیمی دوباره به اجرا درمی‌آید؛ قانونی که بسیاری آن را به سود احزاب بزرگ می‌دانند.

پارلمان عراق در سال ۲۰۲۳ این قانون را بازگرداند و سیستم پیشین را که پس از اعتراضات ضد دولتی در سال ۲۰۱۹ به‌وجود آمده بود و به نفع نامزدان مستقل عمل می‌کرد، لغو کرد.

در حالی که حدود ۷۰ نامزد مستقل در انتخابات ۲۰۲۱ موفق به کسب کرسی شدند، تنها ۷۵ نامزد مستقل در انتخابات روز سه‌شنبه رقابت می‌کنند.

ناظران پیش‌بینی می‌کنند که رقابت اصلی میان نوری المالکی صدراعظم سابق و محمد شیاع السودانی صدراعظم فعلی عراق باشد.

ادامه خبر ...

