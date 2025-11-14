افغانستان
اقدامات پولیس پاکستان برضد مهاجرین افغان تشدید یافته است
پس از حملات اخیر در برخی مناطق پاکستان و اتهامات مقامات این کشور که افغانها را مقصر دانسته اند، اقدامات برضد مهاجرین افغان در پاکستان تشدید یافته است.
پولیس در ایالت پنجاب پاکستان، برای دریافت اطلاعات در مورد مهاجرین افغان جایزه تعیین کرده و بر اساس گزارش تلویزیون پاکستان"نیوز 24"، هر کسی که در مورد مهاجرین فاقد اسناد اطلاع بدهد، 10 هزار روپیه پاکستانی پاداش دریافت خواهد کرد.
حکومت ایالتی پنجاب پاکستان، تا هنوز در مورد این گزارش، رسماً چیزی نگفته است.
شماری از پناهجویان افغان در پاکستان میگویند که پولیس به مالکان خانه ها در اسلام آباد هشدار داده که پناهجویان و مهاجرین فاقد اسناد را از خانههایشان بیرون کنند.
این اقدامات بعد از آن صورت می گیرد که در حملۀ روز سهشنبه در شهر اسلام آباد پایتخت پاکستان ۱۲ تن کشته و ۲۷ تن دیگر زخمی شدند.
حکومت پاکستان چهار تن را به ارتباط حملۀ اخیر در اسلامآباد، دستگیر کرد
حکومت پاکستان میگوید، چهار عضو گروهی را دستگیر کرده که در حملۀ اخیر در اسلامآباد دست داشتند.
در حمله روز سهشنبه در خارج از یک محکمه در اسلامآباد که شاخهای از تحریک طالبان پاکستان (TTP) مسئولیت آن را بر عهده گرفت، ۱۲ تن کشته و ۲۷ تن دیگر زخمی شدند.
حکومت پاکستان امروز(14 نوامبر) در اعلامیهای گفت که این گروه در توقیف قرار دارند، اما محل دستگیری آنها را اعلام نکرده است.
در اعلامیه، فرد مهاجم قاری عثمان عارف، باشندۀ ولایت ننگرهار، معرفی و گفته شده که این گروه در جریان حمله، از رهبران شان در افغانستان به طور سیستماتیک راهنمایی دریافت میکرد.
در این اعلامیه گفته شده که تحقیقات در مورد این حمله ادامه دارد و انتظار میرود جزئیات بیشتر بعداً افشا و افراد بیشتری دستگیر شوند.
حکومت طالبان تا هنوز در این مورد چیزی نگفته است.
افزایش پرچاوی برق در کابل
با فرارسیدن زمستان پرچاوی های برق در شهر کابل بیشتر شده و مردم شکایت دارند که مسوءلین باید این مشکل را حل کنند.
در بعضی مناطق شهر کابل در ۲۴ ساعت صرف دو ساعت و در بعضی ساحات پنج ساعت برق است.
مقامات شرکت بریشنا می گویند نیازمندی برق شهر کابل بین ۶۵۰ تا ۷۰۰ میگاوات برق است و آنها بین ۳۵۰ تا ۴۰۰ میگاوات برق دارند.
هرچند محمد صادق حق پرست سخنگوی شرکت بریشنا در صحبت با رسانه های داخلی از باشنده گان کابل خواسته که حوصله داشته باشند ، اما باشنده گان شهر می گویند تجربه سالهای گذشته ثابت ساخته است که با فرارسیدن زمستان پرچاوی ها بیشتر میشود.
موافقه طالبان با ازبکستان در رابطه با صادرات
حکومت طالبان و ازبکستان یک موافقتنامه را امضا نمودند که طبق آن محصولات زراعتی افغانستان از طریق میدان های هوای ازبکستان به کشورهای دیگر صادر می گردد.
حاجی زید سخنگوی والی حکومت طالبان در ولایت بلخ روز پنجشنبه در صفحه ایکس نوشت که به اساس تفاهمنامه امضا شده با ازبکستان میوه و سبزیجات افغانستان از راه میدانهای هوائی ازبکستان به بازار های دیگر کشورهای آسیای میانه، آسیای جنوبی و اروپائی صادر میشود.
از تقریبا یک ماه به این سو پاکستان راه های مواصلاتی خودرا با افغانستان بسته که در نتیجه آن به تجار افغان زیان بزرگ وارد شده است. ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان روز چهارشنبه در جریان صحبت در یک گردهمائی در کابل از تجار افغان خواست که راه های بدیل تجارتی را بر عوض پاکستان جستجو نمایند.
یک تعداد تاجران افغان به رادیو آزادی گفته اند، این شاید برای آنها آسان نباشد که به زودی راه بدیلی را بر عوض راه های پاکستان برای خود پیدا کنند زیرا پاکستان بازار بزرگ و نزدیک برای میوه و سبزیجات افغانستان میباشد.
متقی: اختلافات با پاکستان باید از طریق مذاکره حل شود
وزیر خارجه حکومت طالبان برای حل اختلافات با پاکستان بر مذاکرات تاکید نمود.
امیر خان متقی روز گذشته در ملاقات با معاون سازمان همکاری اسلامی و نماینده خاص این سازمان برای افغانستان طارق علی بخیت صلاح در وزارت خارجه در کابل در این مورد سخن گفت .
از سوی دیگر طارق بخیت از آتش بس بین افغانستان و پاکستان استقبال کرده و گفت که چنین اختلافات بین دو کشور مسلمان همجوار باید از طریق مذاکره حل شود.
روابط بین پاکستان و افغانستان در اواخر بعد از آن متشنج شد که ماه گذشته طیاره ها پاکستانی بر کابل حمله کردند و در جواب آن طالبان در امتداد خط دیورند بر پوسته های نظامی پاکستان هجوم بردند.
بعد از این برخوردها به میانجیگری قطر و ترکیه مذاکرات صلح در دوحه و استانبول برگذار شد که راه را برای آتش بس باز نمود ، اما روابط بین دو کشور هنوز هم وخیم است و راه های رفت آمد بین آنها مسدود میباشد.
وزیر دفاع پاکستان میگوید که کشورش آمادۀ جنگ در دو جبهه با افغانستان و هند است
خواجه آصف این اظهارات را امروز در یک نشست خبری در اسلام آباد بیان کرد.
پیش از این محسن نقوی، وزیر داخلۀ پاکستان به پارلمان این کشور گفت که دو حمله انتحاری در این کشور در این هفته توسط افغانها انجام شده است.
در یکی از این حملات روز سهشنبه در اسلام آباد ۱۲ نفر کشته و ۲۷ نفر دیگر زخمی شدند. به گفتۀ مقامات پاکستانی، انفجار دیگری روز دوشنبه در نزدیکی دروازۀ یک مکتب نظامی در وزیرستان جنوبی رخ داد که منجر به کشته شدن سه نفر شد.
وزیر دفاع پاکستان همچنین کابل را به تأمین مالی تروریسم و هند را به حمایت از آن برای جلوگیری از صلح در پاکستان متهم کرد.
پاکستان پیش از این ادعاهای مشابهی را مطرح کرده بود که کابل و دهلی نو آن را رد کردهاند.
برنامۀ توسعهای ملل متحد: ۸۸ درصد خانوادههای برگشتۀ افغان برای بهبود زندگی خود بدهکار شدند
این ادارۀ ملل متحد امروز در صفحۀ ایکس خود نوشته که حمایت از خدمات و بهبود اقتصادی در محلات سکونت خانوادههای بازگشته ضروری است.
بر اساس اطلاعات ادارۀ توسعهای ملل متحد، بیش از ۲.۳ میلیون نفر در سال ۲۰۲۵ به افغانستان برگشتند که بسیاری از آنها بدون پسانداز، مدرک یا مسکن بودند.
به گفتۀ این سازمان، ورود آنها فشار زیادی را بر جوامع میزبان وارد کرده است، جوامعی که از قبل با فقر، مشاغل محدود و خدمات اولیأ محدود دست و پنجه نرم میکردند.
این ادارۀ ملل متحد میگوید که در این میان زنان و دختران با بزرگترین چالشها از جمله محدودیتهای گشت و گذار، دسترسی محدود به خدمات و افزایش خطرات حفاظتی روبهرو هستند.
این سازمان میافزاید، با وجود این، بازگشتکنندگان مهارتها، تجربه و عزم راسخ برای بازسازی را به ارمغان میآورند و با حمایت مناسب، معیشت، سرپناه، دسترسی به خدمات و فضایی برای مشارکت زنان، بازگشت میتواند به فرصتی برای جوامع قویتر و مقاومتر تبدیل شود.
معاون سازمان همکاری اسلامی و متقی بر حل تنشها میان پاکستان و حکومت طالبان از طریق مذاکره تأکید کردند
وزارت خارجۀ حکومت طالبان میگوید، طارق علی بخیت که نمایندۀ ویژۀ این سازمان برای افغانستان هم است، در دیدار با امیرخان متقی، وزیر خارجۀ طالبان در کنار دیگر موضوعات روی تنشهای اخیر میان حکومت طالبان و پاکستان گفتوگو کردند.
این وزارت امروز (پنجشنبه، ۱۳ نوامبر) در صفحۀ ایکس خود به نقل از متقی نوشته که آنان به حل این تنشها از طریق گفتوگو باور دارند.
بر اساس اعلامیه، طارق علی بخیت هم از برقراری آتشبس موجود میان دو طرف استقبال کرده و بر حل مشکلات از طریق مذاکره تأکید کرده است.
به گفتۀ وزارت خارجۀ طالبان، در این دیدار در پیوند به وضعیت سیاسی، امنیتی و مهاجرین برگشتی، مبارزه با کشت کوکنار و تولید و قاچاق مواد مخدر، وضعیت منطقه و روابط حکومت طالبان با سازمان همکاری اسلامی هم گفتوگو شده است.
نزدیک به یک ماه است که تنشها میان حکومت طالبان و حکومت پاکستان ادامه دارد.
سه دور گفتوگو میان هیئتهای هر دو طرف در دوحه و استانبول بینتیجه پایان یافت، اما هر دو طرف بر ادامۀ آتشبس تأکید کرده اند.
دیدبان حقوق بشر: طالبان ممکن است با تحریمهای جدید استرالیا مواجه شوند
دیدبان حقوق بشر دیروز (چهارشنبه، ۱۲ نوامبر) با نشر اعلامیهای گفته که اصلاحات پیشنهادی دولت استرالیا در مقررات تحریمهایش گامی مهم در جهت پاسخگویی مقامات طالبان و سایر مسئولان نقضهای جدی در افغانستان است.
به گفتۀ این سازمان، مقررات اصلاحشدۀ دولت استرالیا را قادر میسازد تا تحریمهای هدفمند و ممنوعیتهای سفر را بر افراد و نهادهایی در افغانستان که در سرکوب زنان، دختران و گروههای اقلیت یا به گونۀ کلی خشونت مشارکت دارند، اعمال کند.
همچنین این مقررات، امکان اعمال تحریم علیۀ هر کسی را که حکومتداری خوب و حاکمیت قانون را در افغانستان تضعیف میکند، فراهم میکند.
دانیلا گاوشون، مسئول بخش استرالیای دیدبان حقوق بشر میگوید: "برای دولت استرالیا بسیار مهم است که علیۀ رهبران طالبان که مسئول حمله به حقوق زنان و دختران و سایر نقضهای فاحش در افغانستان هستند، اقدام کند."
او افزود که دولت استرالیا باید از تحریمهای هدفمند به عنوان یک ابزار مهم سیاست خارجی علیه طالبان استفاده کند تا آنها را برای پاسخگویی در مورد سوءاستفادههای جدی تحت فشار قرار دهد.
حکومت طالبان با وجود وضع محدودیتهای شدید به ویژه بر زنان و دختران، بارها مدعی شده که حقوق تمام افغانان به ویژه زنان و دختران در چارچوب شریعت اسلام در افغانستان تأمین است.
نمایندگان ویژۀ اتحادیه اروپا و کشورهای آسیای مرکزی در مورد وضعیت افغانستان گفتوگو کردند
نشست این نمایندگان ویژه دیروز (چهارشنبه، ۱۲ نوامبر) در بروکسبل، پایتخت بلجیم برگزار شد.
نمایندۀ ویژۀ اتحادیۀ اروپا در آسیای مرکزی در ویبسایت خود نوشت که این نشست به میزبانی اتحادیۀ اروپا برگزار شده است.
در این بیانیه آمده است که نمایندگان اسلوونی، تاجیکستان، قزاقستان، قرقیزستان و ترکمنستان در این نشست شرکت کردند.
شرکتکنندگان در این نشست تأکید کردند که دیدگاه مشترک منطقهای در مورد افغانستان مهم است و هماهنگی مشترک باید تقویت شود.