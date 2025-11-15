در حملات هوایی اخیر روسیه بر اوکراین چندین تن کشته و ده ها تن دیگر زحمی شده اند

نیروهای روسی در حملات ۱۴ نوامبر از ۴۳۰ طیارۀ بی پیلوت و ۱۸ راکت استفاده کرده اند

ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین در شبکۀ تلگرام گفته که نیروهای روسی در حملات ۱۴ نوامبر از ۴۳۰ طیارۀ بی پیلوت و ۱۸ راکت استفاده کرده اند که به گفتۀ او این حملات یکی از بزرگترین حملات روسیه در ماه های اخیر است.

زلنسکی اضافه کرده که اهدافی در شهر های سومی، اودسا و خارکیف نیز مورد هدف قرار گرفته اند.

به گفته زلنسکی، واحدهای دفاع هوایی اوکراین ۴۰۵ طیارۀ بی پیلوت و ۱۴ راکت از جمله دو راکت بالستیک نوع کینژال را رهگیری کردند و از سقوط پارچه ها و ضربات مستقیم در 13 نقطه پایتخت گزارش شده که خسارت اضافی را در 44 منطقه دیگر باعث شده است.

زلنسکی افزوده که ده ها بلندمنزل، شفاخانه ها و سفارت آذربایجان که توسط یک پارچه راکت اسکندر مورد حمله قرار گرفته بود، شدیداً متاثر شده اند، او این حملات را "گلوله باران بزدلانه" خوانده است.

وزارت خارجه آذربایجان نیز گفته که در این حمله بخشی از دیوار سفارت این کشور در شهر کیف تخریب شده و خسارات قابل توجهی به این محوطۀ دیپلوماتیک وارد شده است.

این حملات هوایی شهرک‌های مسکونی را در سراسر پایتخت هدف قرار داده است

ویتالی کلیچکو شاروال کیف نیز گفته که حدود 30 اپارتمان در کنار تسهیلات طبی، ترانسپورت عامه، دفاتر، فروشگاه ها و موترها تخریب شده اند.

تیمور تکاچنکو، رئیس اداره نظامی کیف گفته که در موج عظیم راکت ها و طیارات بی پیلوت که به پایتخت اوکراین و چندین منطقه دیگر اصابت کرد، شش تن کشته و حداقل ۳۵ تن دیگر زخمی شدند که دو تن آنها کودکان بودند.

این حملات هوایی شهرک‌های مسکونی را در سراسر پایتخت هدف قرار داده است.

روسیه همواره انکار کرده که زیربنا‌های ملکی را هدف قرار می‌دهد، در حالی که شواهد قاطع بر خلاف آن را نشان می‌دهد.

اوکراین برای دفاع در برابر تهاجم غیر موجه روسیه تلاش می کند که در فبروری 2022 آغاز شده و تا هنوز هم ادامه دارد.