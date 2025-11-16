خبرگزاری رویترز به نقل از کرملین خبر داد که رئیس جمهور روسیه با صدر اعظم اسرائیل در بارۀ وضعیت کلی منطقۀ شرق میانه و برنامه هسته‌ای ایران گفت‌وگو کرده است.

کرملین روز شنبه، ۱۵ نوامبر خبر داد که ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه با بنیامین نتانیاهو، صدر اعظم اسرائیل، گفت‌وگوی تلفنی داشته است.

در بیانیه کرملین بدون اشاره به جزئیات آمده است که این دو مقام در بارۀ وضعیت شرق‌میانه، از جمله تحولات در نوار غزه، برنامۀ هسته‌ای ایران و سوریه گفت‌وگو کرده‌اند.

به گزارش تایمز اسرائیل، دفتر صدر اعظم اسرائیل نیز تنها به اشاره به گفت‌وگوی دو طرف در بارۀ "مسائل منطقه‌ای" بسنده کرده، اما اضافه کرده است که این چندمین گفت‌وگوی آنهاست که اخیراً انجام شده‌ است.

گفت‌وگوی رهبران روسیه و اسرائیل تنها سه روز پس از آن رخ می‌دهد که ادارۀ بین‌المللی انرژی اتمی خبر داد ایران به بازرسان این نهاد اجازه نداده است تا به تأسیسات‌ هسته‌ایش، که اسرائیل و امریکا آن‌ها را بمباران کرده‌اند، دسترسی پیدا کند.