جاپان از کمک ۱۹ اعشاریه ۵ ملیون دالر با افغانستان خبرداده است.

این را کینیچی ماساموتو، سفیر جاپان در ملاقات با مولوی عبدالکبیر، وزیر امور مهاجرین و عودت‌کنندگان حکومت طالبان در کابل روز‌دوشنبه(۱۹ جنوری) بیان کرده است.

خبرگزاری باختر در کنترل طالبان از قول سفیر جاپان گزارش داده که این کمک به سلسله مساعدت های جاپان با مردم افغانستان است.

در این حال ایتالیا نیز از کمک ۲.۵ میلیون یورو (معادل ۲.۸۹ میلیون دالر) نیز خبرداده است.

دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد در افغانستان (اوچا) روز‌دوشنبه(۱۹ جنوری) در شبکۀ اکس (تویتر سابق) از ایتالیا بخاطر این کمک به صندوق بشر دوستانه افغانستان سپاسگزاری کرده، گفته که تداوم حمایت از این صندوق آنها را برای پاسخ‌گویی به وضعیت‌های اضطراری و حفاظت از افرادی که در معرض بیشترین خطر قرار دارند، تقویت می‌کند.

این درحالیست که اوچا پیش از این گفته بود که در سال جاری میلادی حدود ۲۱.۹ میلیون تن در افغانستان به کمک ‌های بشردوستانه نیاز خواهند داشت.

اوچا در اواخر ماه دسمبر سال ۲۰۲۵ همچنان اعلام کرد که افغانستان در سال ۲۰۲۶ با یکی از بزرگ‌ترین بحران‌های بشری جهان روبه‌رو خواهد بود، بحرانی‌که مردم این کشور را با زمستان سرد، فقر گسترده و کمبود امکانات، روبرو کرده است.