سه شنبه ۳۰ جدی ۱۴۰۴ کابل ۰۸:۱۹

افغانستان

جاپان از کمک ۱۹ اعشاریه ۵ ملیون دالر با افغانستان خبرداده است.

بیرق جاپان(آرشیف)
این را کینیچی ماساموتو، سفیر جاپان در ملاقات با مولوی عبدالکبیر، وزیر امور مهاجرین و عودت‌کنندگان حکومت طالبان در کابل روز‌دوشنبه(۱۹ جنوری) بیان کرده است.

خبرگزاری باختر در کنترل طالبان از قول سفیر جاپان گزارش داده که این کمک به سلسله مساعدت های جاپان با مردم افغانستان است.

در این حال ایتالیا نیز از کمک ۲.۵ میلیون یورو (معادل ۲.۸۹ میلیون دالر) نیز خبرداده است.

دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد در افغانستان (اوچا) روز‌دوشنبه(۱۹ جنوری) در شبکۀ اکس (تویتر سابق) از ایتالیا بخاطر این کمک به صندوق بشر دوستانه افغانستان سپاسگزاری کرده، گفته که تداوم حمایت از این صندوق آنها را برای پاسخ‌گویی به وضعیت‌های اضطراری و حفاظت از افرادی که در معرض بیشترین خطر قرار دارند، تقویت می‌کند.

این درحالیست که اوچا پیش از این گفته بود که در سال جاری میلادی حدود ۲۱.۹ میلیون تن در افغانستان به کمک ‌های بشردوستانه نیاز خواهند داشت.

اوچا در اواخر ماه دسمبر سال ۲۰۲۵ همچنان اعلام کرد که افغانستان در سال ۲۰۲۶ با یکی از بزرگ‌ترین بحران‌های بشری جهان روبه‌رو خواهد بود، بحرانی‌که مردم این کشور را با زمستان سرد، فقر گسترده و کمبود امکانات، روبرو کرده است.

افغانستان و ویست‌اندیز امروز در بازی بین‌المللی بیست‌آوره کرکت به میدان می‌روند

کپتان‌های افغانستان و ویست‌اندیز
تیم‌های ملی کرکت افغانستان و ویست‌اندیز امروز در یک بازی بین‌المللی بیست‌آوره با هم روبه‌رو می‌شوند.

این بازی هفت شام به وقت افغانستان در شهر دوبی آغاز خواهد شد.

افغانستان و ویست‌اندیز پیش از جام جهانی بیست‌آوره، سه بازی بین‌المللی بیست‌آوره انجام می‌دهند.

جاناتن تروت، سرمربی تیم ملی افغانستان در یک کنفرانس خبری گفت که بازیکنان افغان برای این بازی‌ها آماده‌اند و پیروز شدن در این مسابقات، پیش از جام جهانی از نگاه روحیه بسیار مهم است.

در یک تحول مربوط، تیم ملی کرکت زیر نوزده سال افغانستان دیروز در جام جهانی شکست سنگینی به ویست‌اندیز وارد کرد.

افغانستان هدف ۲۶۳ دوش را تعیین کرده بود، اما تمامی بازیکنان ویست‌اندیز با اجرای ۱۲۴ دوش حذف شدند.

افغانستان در نخستین بازی خود تیم افریقای جنوبی را شکست داد.

به این ترتیب، تیم ملی کرکت زیر نوزده سال افغانستان در حال حاضر در صدر جدول گروه دی جام جهانی قرار دارد.

جشنوارۀ فلم برلین، با فلمی از یک فلمساز زن افغان افتتاح می شود

شهر بانو سادات فلمساز افغان
جشنوارۀ فلم برلینالی، در اعلامیه ای گفته است که فلم «No Good Men » جشنوارۀ امسال فلم برلین را افتتاح خواهد کرد.

در اعلامیه به نقل از تریشیا توتیل، رییس این جشنواره آمده که «شهربانو سادات یکی از هیجان انگیزترین صدا ها در سینمای جهان است.»

شهربانو، با فلم‌های قبلی خود "گرگ و گوسفند" و "پرورشگاه" در جشنواره های معتبر دیگر در جهان نیز حضور یافته است.

هفتاد و ششمین جشنوارۀ سالانۀ فلم برلین در ۱۲ ماه فبروری امسال، آغاز خواهد شد.

برلینالی، در کنار اوسکار و گولدن گلوب، از معتبرترین جشنواره های هنری فلم در جهان است که سالانه در شهر برلین، پایتخت جرمنی برگزار می‌شود.

تیم کریکت زیر نزده سال افغانستان در جام جهانی در برابر تیم ویست اندیز برنده شد

تیم ملی کریکت زیر نزده سال افغانستان
تیم ملی کریکت زیر نزده سال افغانستان در دومین بازی اش در رقابت های جام جهانی، تیم ویست اندیز را با تفاوت ۱۳۸ دوش شکست داد.

این بازی امروز یکشنبه (۲۸جدی) در شهر ویندهوک پایتخت نامیبیا برگزار شد.

تیم افغانستان بر اساس قرعه به توپ زنی آغاز و ۲۶۳ دوش به تیم مقابل هدف تعیین کرد.

تیم ویست اندیز در اوور سی و چهارم فقط ۱۲۴ دوش انجام داد و نتوانست که هدف تعیین شده را تکمیل کند.

پیش از این ، افغانستان روز جمعه در جام جهانی کریکت زیر ۱۹ سال، نخستین بازی خود را در برابر افریقای جنوبی با پیروزی به پایان رساند.

این جام با میزبانی مشترک زیمبابوه و نامیبیا راه اندازی شده است.

تیم های افغانستان ، ویست‌اندیز، افریقای جنوبی و تانزانیا در گروه دی بازی می کنند.

تیم ملی فوتسال افغانستان ۵-۳ تیم ویتنام را شکست داد

تیم ملی فوتسال افغانستان
تیم ملی فوتسال افغانستان در یک بازی دوستانه با نتیجۀ ۵-۳ در برابر تیم فوتسال ویتنام برنده شد.

این بازی در چارچوب آمادگی برای رقابت های جام آسیایی فوتسال امروز یکشنبه (۲۸جدی) برگزار شد.

ملی پوشان فوتسال افغانستان دومین بازی دوستانه را در برابر ویتنام روز سه شنبه انجام خواهند داد.

رقابت های جام آسیایی فوتسال ۲۰۲۶ از ۷ تا ۱۸ ماه دلو به میزبانی اندونیزیا برگزار می‌شود.

تیم ملی فوتسال افغانستان در گروه چهارم با ایران، عربستان سعودی و مالیزیا هم‌گروه است.

یک هیئت طالبان به بنگلادش رفت

بیرق ملی بنگلادش
یک هیئت حکومت طالبان به هدف گفت‌وگو دربارۀ روابط دوجانبۀ تجاری و افزایش سطح تجارت با بنگلادش امروز یکشنبه (۲۸جدی) عازم آن کشور شد.

وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان در خبرنامه ای گفت که در ترکیب هیئت به رهبری احمدالله زاهد، معین این وزارت تقریباً پنجاه تاجر شامل اند.

یافتن بازارهای جدید برای تاجران، افزایش فرصت‌های صادراتی برای تولیدات داخلی و تقویت همکاری‌های اقتصادی منطقه‌ای از دیگر اهداف این سفر خوانده شده است.

این در حالی است که مسدود ماندن گذرگاه ها بین افغانستان و پاکستان میلیون ها دالر زیان وارد کرده است.

این گذرگاه ها بیش از سه ماه قبل به دنبال افزایش تنش و درگیری بین طالبان و پاکستان مسدود شدند.

تیم های فوتسال افغانستان و ویتنام دریک بازی دوستانه امروز به مصاف هم می روند

اعضای تیم فوتسال افغانستان
قرار است تیم ملی فوتسال افغانستان در یک دیدار دوستانه امروز یکشنبه (۲۸ جدی) به مصاف تیم ویتنام برود. این بازی ساعت ۲:۳۰ پس از ظهر به وقت کابل به میزبانی ویتنام آغاز می‌شود.

بر اساس اعلام فدراسیون فوتبال افغانستان ، دومین بازی دوستانه میان این دو تیم روز سه شنبه انجام خواهد شد.

این بازی در چارچوب آمادگی برای رقابت های جام آسیایی فوتسال راه اندازی می‌شود.

رقابت های جام آسیایی فوتسال ۲۰۲۶ با اشتراک تیم های شانزده کشور از ۷ تا ۱۸ ماه دلو به میزبانی اندونیزیا برگزار می‌شود.

تیم ملی فوتسال افغانستان در گروه چهارم با ایران، عربستان سعودی و مالیزیا هم‌گروه است.

افزایش فعالیت رسانه‌های دولتی چین در افغانستان زیر حاکمیت طالبان

امیرخان متقی، وزیر خارجۀ حکومت طالبان و وانگ یی، وزیر خارجۀ چین
پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، فعالیت رسانه‌های دولتی چین افزایش یافته است.

بر اساس یک گزارش تحقیقی/تحلیلی بخش مرکزی خبر رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی که روز شنبه منتشر شده، رسانه‌های چینی سرگرم بازتاب نقش مثبت پیکنگ در افغانستان هستند و از گزارش‌دهی دربارهٔ فقر، مشکلات، و موارد نقض حقوق بشر خودداری می‌کنند.

برخی خبرنگارانی که با خبرگزاری‌ها و رسانه‌های مورد حمایت چین کار می‌کنند، از صحبت با دیگر رسانه‌ها دربارهٔ کارهای‌شان منع شده‌اند و به آنان هشدار داده شده که در صورت انجام این کار، از وظایف‌شان برکنار خواهند شد.

بر اساس گزارش‌ها، چین از سال‌ها پیش برخی رسانه‌ها و خبرگزاری‌های خصوصی و دولتی را تمویل کرده است.

در حال حاضر نیز تلویزیون بین‌المللی چین (CGTN) و تلویزیون مرکزی چین (CCTV) در کابل دفتر دارند و با برخی رسانه‌های دولتی و خصوصی همکاری و روابط برقرار کرده‌اند.

شفیق مرید می‌گوید که طالبان پرورشگاه او به نام "رایان" را بستند

شفیق مرید، آوازخوان افغان
شفیق مرید آوز خوان شناخته‌شدۀ افغانستان شکایت کرده است که حکومت طالبان یک پرورشگاه کودکان به نام "رایان" را که مربوط او می‌شد، در شهر کابل بسته است.

آقای مرید روز شنبه در یک پیام ویدیویی که در صفحۀ فسبوکش نشر کرده، گفته که مقام‌های طالبان بدون هیچ‌گونه اطلاع قبلی دست به این اقدام زده و کودکان را به پرورشگاه‌های دولتی منتقل کرده‌اند.

شفیق مرید می‌گوید که در پرورشگاه رایان، ۲۱ تن از کارمندان و آموزگاران سرگرم آموزش و نگهداری شمار زیادی از کودکانی بودند که با فقر، گرسنگی و بی‌سرپرستی روبه‌رو بودند.

او افزوده است که آنان از طریق پرورشگاه رایان، برای این کودکان محل مناسب زندگی و محیط آموزشی سالم و خوبی فراهم کرده بودند.

ادامۀ بازی‌های جام جهانی کریکت زیر ۱۹ سال؛ امروز تیم‌های افغانستان و ویست‌اندیز به مصاف هم می‌روند

اعضای تیم کریکت زیر ۱۹ سال افغانستان (تصویر آرشیف)
این بازی در شهر ویندهوک نامیبیا برنامه‌ریزی شده و انتظار می‌رود ساعت دوازده ظهر به وقت افغانستان آغاز شود.

این دیدار در چارچوب گروه «دی» جام جهانی کریکت زیر ۱۹ سال برگزار می‌شود.

در این گروه، علاوه بر افغانستان و ویست‌اندیز، تیم‌های ملی افریقای جنوبی و تانزانیا نیز شامل هستند.

تیم های افغانستان و ویست‌اندیز هر دو در بازی های نخست خود برنده شده اند.

افغانستان روز جمعه در جام جهانی کریکت زیر ۱۹ سال، نخستین بازی خود را در برابر افریقای جنوبی با پیروزی به پایان رساند.

جام جهانی کریکت زیر ۱۹ سال با میزبانی مشترک زیمبابوه و نامیبیا و با اشتراک شانزده تیم آغاز شده است.

