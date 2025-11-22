رسانهها در چهار سال گذشته شاهد بیش از ۵۵۰ مورد نقض و خشونت از سوی طالبان بودهاند
ریچارد بنیت روز جمعه، ۲۱ نوامبر، در سخنرانی آنلاین در نشستی به نام آزادی مطبوعات افغانستان افزود: "این اقدامات بخشی از تلاش گستردهتر برای خاموش کردن تفکر مستقل و از بین بردن فضاهایی است که افغانها میتوانند در آن سؤال بپرسند، تخیل کنند یا حتی امید داشته باشند. تأثیر کلی عمیق است و تنها آزادیهایی که قبلاً به آنها اشاره کردم را متاثر نمیسازد. افغانستان با سرکوب طولانیمدت حافظه، هویت و امکانات آینده روبهرو است."
او با تأکید بر ضرورت حمایت از رسانههای تبعیدی و خبرنگاران افغان هشدار داد که اگر خبرنگاران، با وجود ارادهٔ جدی برای گزارشدهی آزادانه، به منابع و امکانات لازم دسترسی نداشته باشند، توانایی جهان برای درک واقعیتهای جاری در افغانستان بهشدت کاهش خواهد یافت
این نشست به تاریخ ۲۱ نوامبر در برلین آلمان از سوی سازمان حمایت از خبرنگاران افغان (امسو) برگزار شده بود.
نصیر احمد اندیشه، سرپرست نمایندگی دایمی افغانستان در سازمان ملل متحد در ژنو، نیز در سخنرانی خود در این نشست گفت:
"ژورنالیسم مستقل آخرین سنگر در برابر نابودی است و حقیقت را به گوش جهانیان میرساند."
او با اشاره به اهمیت رسانههای تبعیدی افزود که این رسانهها ۷۰ درصد پوشش مستقل از وضعیت کنونی افغانستان را فراهم میکنند و حمایت جهانی از آنها، معیار واقعی تعهد به حقوق بشر است.
در نشست آزادی مطبوعات افغانستان روی موضوعاتی چون آزادی بیان و وضعیت رسانهها در افغانستان، شرایط خبرنگاران افغان در کشورهای همسایه، فعالیت رسانههای تبعیدی و دیگر مسائل مرتبط بحث صورت گرفته است.
طالبان پس از بازگشت دوباره به قدرت، محدودیتهای شدیدی را بر رسانهها و فعالان رسانهای وضع کرده اند
ظاهر چراغ، رئیس کمیتهٔ ارتباطات رسانهایِ سازمان حمایت از رسانههای افغانستان، در صحبت با رادیو آزادی دربارهٔ این نشست گفت:
"خواست ما از پژوهشگران عرصۀ رسانه، کارشناسان و نمایندگان شماری از سازمانها و نهادها این بود که به نظام رسانهای کنونی افغانستان توجه جدی داشته باشند. همچنان از اشتراککنندگان و سازمانهای حامی رسانهها خواستیم که با خبرنگاران افغانِ مقیم ایران، پاکستان و دیگر کشورهایی که در وضعیت نامناسب قرار دارند، همکاری شود و به پروندهها و روند رسیدگی به درخواستهای پناهندگی آنان در کوتاهترین زمان ممکن توجه شود."
در حالی که طالبان همواره میگویند آزادی رسانهها و خبرنگاران در چارچوب «منافع ملی، شریعت اسلامی و فرهنگ افغانی» تأمین شده، اما بر اساس یافتههای سازمان حمایت از رسانههای افغانستان، رسانهها در چهار سال گذشته شاهد بیش از ۵۵۰ مورد نقض و خشونت و بیش از ۲۵ فرمان محدودکننده از سوی طالبان بودهاند.
همچنان در شاخص جهانی آزادی مطبوعات ۲۰۲۵ سازمان «خبرنگاران بدون مرز»، افغانستان در میان ۱۸۰ کشور و قلمرو، در جایگاه ۱۷۵ قرار گرفته است.