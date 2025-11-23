فصل پنجم لیگ قهرمانان فوتبال افغانستان روز شنبه در کابل آغاز شد

ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان این خبر را در صفحۀ ایکس خود منتشر کرد و به نقل از مقامات شرکت آریانا گفت که این طیاره‌ها به هدف تسهیل حمل و نقل صادراتی خریداری می‌شوند.

ریاست عمومی شرکت‌های حکومت طالبان هم با تأیید این موضوع به نقل ملا بخت‌الرحمن شرافت، رئیس شرکت هوایی آریانا افغان گفته که این طیاره‌ها از نوع بوئینگ یا ایربس خواهند بود و قیمت آن‌ها بین ۲۵ تا ۳۵ میلیون دالر امریکایی برآورد شده است.

او افزوده که با خرید این طیاره‌ها هزینه‌های حمل و نقل اقلام کاهش خواهد یافت و میزان انتقال صادرات افغانستان، به ویژه میوه‌های تازه و خشک، به بازارهای جهانی افزایش خواهد یافت.

پس از بسته شدن مسیرهای تجاری با پاکستان، حکومت طالبان و بازرگانان در افغانستان به حمل و نقل هوایی و مسیرهای تجاری جایگزین به آسیای میانه و ایران روی آورده‌اند.