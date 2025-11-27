حمله طیاره بی پیلوت، باعث تعلیق عملیات در حوزۀ استخراج گاز"خور مور" در عراق شده است

انتظار می‌رود پس از این حمله، تولید انرژی برق در کردستان عراق حدود 3000 مگاوات کاهش یابد

براساس خبرگزاری رویترز، وزارتخانه‌های منابع طبیعی و برق عراق در اعلامیه‌ای مشترک گفته اند که پس از این حمله، همۀ تأمین گاز نیروگاه‌های موجود در منطقه کردستان عراق متوقف شده است.

به گفتۀ مقامات محلی، قطع گستردۀ برق مناطق وسیعی از این منطقه را تحت تأثیر قرار داده است.

امید احمد، سخنگوی وزارت برق کردستان عراق، در اعلامیه‌ای گفته که انتظار می‌رود پس از این حمله، تولید انرژی برق در کردستان عراق حدود 3000 مگاوات کاهش یابد.

منابع امنیتی عراق گفته اند گفتند که این حمله مخازن ذخیره‌ گاز را هدف قرار داده و باعث آتش‌سوزی و زخمی شدن تعدادی از کارگران شده است.

یکی از کارگران حوزۀ استخراج گاز"خور مور"که از ترس از حملات بیشتر با شماری دیگر در یک محل پناه گرفته بودند، روز چهارشنبه به خبرگزاری رویترز گفت که "یک طیاره بی پیلوت یکی از تأسیسات کلیدی ذخیره‌ گاز را هدف قرار داد"، به گفتۀ او"خسارات گسترده‌ای به بار آورده و آتش همچنان ادامه دارد."

این حمله منجر به آتش‌سوزی مخزن اصلی ذخیره شده، اما تلفات جانی نداشته است

در ویدئو هایی که در شبکۀ اکس(تویتر سابق)منتشر شده، دود ناشی از آتش سوزی و خاموشی جزئی برق در شهر اربیل پس از حمله طیاره بی پیلوت دیده می شود.

در اعلامیه‌ای مشترک وزارتخانه‌های منابع طبیعی و برق عراق همچنین گفته شده که که تیم‌هایی از هر دو وزارت و شرکت انرژی "دانا گاز"( Dana Gas) امارات متحده عربی، که در حوزۀ استخراج گاز"خور مور" فعالیت دارد، در محل رویداد در حال بررسی این حادثه هستند.

شبکۀ رسانه‌ای امنیتی عراق که نهاد رسمی مسئول انتشار اطلاعات امنیتی این کشور است، اعلام کرده که این حوزۀ استخراج گاز در یک حمله «تروریستی» مورد هدف قرار گرفته که منجر به آتش‌سوزی مخزن اصلی ذخیره شده، اما تلفات جانی نداشته است.

این شبکه اعلام کرده که این حمله کمبود برق در مناطق اربیل و سلیمانیه را بدتر خواهد کرد و مقامات، افراد مسئول را تحت پیگرد قانونی قرار خواهند داد.

تا هنوز مشخص نیست که چه کسی در عقب این حمله قرار داشته است. در چند روز گذشته، این دومین حمله توسط طیارۀ بی پیلوت است که این حوزۀ استخراج گاز را هدف قرار می دهد. ناوقت یکشنبه گذشته نیروهای امنیتی کرد عراق بر یک طیاره بی پیلوت تیراندازی کردند تا از رسیدن آن به حوزۀ استخراج گاز"خور مور" جلوگیری کنند.