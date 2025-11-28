دونالد ترمپ: مهاجرت از تمام کشورهای "جهان سوم" برای همیشه متوقف خواهد شد

مقام‌های وزارت امنیت داخلی امریکا روز پنجشنبه نیز گفتند که ترمپ دستور بازنگری گسترده در روند پناهندگی و کارت‌های اقامت دایمی "گرین کارت" را صادر کرده است؛ روندی که در اداره جو بایدن تصویب شده بود و برای شهروندان ۱۹ کشور صادر می‌شد.

این تصمیم در حالی اعلام می‌شود که در نزدیکی قصر سفید حمله‌ای صورت گرفت و ترامپ دلیل آن را نتیجهٔ "بررسی امنیتی ضعیف" در اداره بایدن دانست

ترمپ در شبکهٔ اجتماعی خود "تروت سوشیال" نوشته است:

"من مهاجرت از تمام کشورهای جهان سوم را برای همیشه متوقف می‌کنم، تا سیستم امریکا کاملاً بازسازی شود. میلیون‌ها پروندهٔ غیرقانونی که در حکومت بایدن پذیرفته شده‌اند لغو خواهم کرد، و هر کسی را که برای امریکا منفعت خالص نداشته باشد، اخراج می‌کنم."

او نامی از هیچ کشوری نبرده و توضیح نداده است منظورش از "کشورهای جهان سوم" یا "توقف دائمی" چیست.

ترمپ اضافه می‌کند که تمام کمک‌ها و امتیازات فدرال از کسانی که شهروند امریکا نیستند قطع خواهد شد، و مهاجرانی که "نظم عمومی را مختل کنند" ممکن است تابعیت‌شان لغو شود.

همچنین هر خارجی که "بار مالی، خطر امنیتی، یا ناسازگار با تمدن غرب" شناخته شود، از امریکا اخراج خواهد شد.

تا کنون قصر سفید و ادارهٔ شهروندی و مهاجرت امریکا در این مورد واکنش رسمی نشان نداده‌اند.

حملهٔ در نزدیکی قصر سفید و واکنش دربارهٔ مهاجر افغان

ترمپ این سخنان را پس از آن مطرح کرد که یک سرباز زن گارد ملی، سارا بیکس تروم، در پی جراحات حملهٔ روز چهارشنبه جان باخت. یک سرباز دیگر همچنان در شفاخانه تحت درمان است.

شخص متهم در این حمله یک مهاجر افغان به نام رحمان‌الله لکڼوال، ۲۹ ساله، معرفی شده که گفته شده است در سال ۲۰۲۱ از طریق برنامهٔ ویژهٔ اسکان دوباره به امریکا رسیده بود.

گزارش‌ها می‌گویند که او ده سال در اردوی افغانستان خدمت کرده و با نیروهای ویژهٔ امریکایی عملیات مشترک انجام داده بود.

جان رتکلیف، رئیس سازمان سیا، تأیید کرده که لکڼوال در مدت حضورش با نهادهای استخباراتی و اردوی امریکا همکاری داشته است.

با آنکه برنامهٔ اسکان ویژه در اداره بایدن برای حفاظت از افغانهای آغاز شده بود که پس از بازگشت طالبان به قدرت در خطر بودند، اما رویترز نوشته که لکڼوال در سال ۲۰۲۵، در دورهٔ ریاست‌جمهوری ترمپ، درخواست پناهندگی داده است.

ادارهٔ شهروندی و مهاجرت امریکا روز چهارشنبه اعلام کرد که بررسی تمام درخواست‌های مهاجرتی شهروندان افغانستان "تا زمان نامعلوم" متوقف شده است.