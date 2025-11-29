معترضان در جرمنی تجمع جوانان حزب «اِی.اِف.دی» را مختل کردند

در شهر گیسن جرمنی ده‌ها هزار معترض گردهمایی‌ای را که با هدف ایجاد یک سازمان جوانان برگزار شده بود، بر هم زدند.

این نشست امروز شنبه ۸ قوس از سوی حزب راست‌گرای افراطی «اِی.اِف.دی» یا «آلترناتیو جرمنی» برنامه‌ریزی شده بود.

به گزارش خبرگزاری جرمنی تنها یک‌چهارم شرکت‌کنندگان توانستند وارد تالار مشخص‌شده شوند، اما ژان پاسکال هوم، چهره وابسته به سازمان جوانان، همراه با شمار زیادی از حاضران نتوانست وارد محل شود.

حزب«اِی.اِف.دی» قصد دارد به‌جای سازمان منحل‌شده سازمان تازه‌ای زیر نام «نسل نو جرمنی» ایجاد کند.

سازمان قبلی در ماه مارچ سال جاری پس از آن منحل شد که اداره فدرال اطلاعات آن را یک گروه افراطی تشخیص داد.

معترضان در تجمع امروز شعار می‌دادند: «همه با هم، علیه فاشیسم و آتش‌افروزان.»