در جزیرهٔ سوماترای اندونزیا شمار قربانیان سیلاب و رانش زمین از ۳۰۰ تن گذشته است

فنلند اعلام کرده که سفارت‌های خود در افغانستان، پاکستان و میانمار را می‌بندد.

وزارت خارجهٔ فنلاند در بیانیه‌ای که روز جمعه منتشر کرد، توضیح داده است که این اقدام به دلایل دیپلماتیک انجام می‌شود و در طول سال ۲۰۲۶ میلادی اجرایی خواهد شد.

در بخشی از این بیانیه آمده است: «سفارت‌ها به دلایل عملیاتی و راهبردی تعطیل خواهند بود، که این دلایل با تغییرات در وضعیت سیاسی این کشورها و روابط محدود تجاری و اقتصادی آن‌ها با فنلاند مرتبط است.»

این در حالی است که پس از روی کار آمدن حکومت طالبان، بسیاری از کشورهای اروپایی نیز سفارت‌ها و قنسولگری‌های خود را در افغانستان به گونه موقف و دایمی مسدود کردند.