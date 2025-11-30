خبر ها
بنیامین نتانیاهو درخواست عفو خود را به اسحاق هرتزوگ پیشکش کرد
بنیامین نتانیاهو، صدراعظم اسرائیل، رسماً درخواست عفو خود را به اسحاق هرتزوگ، رئیس جمهور این کشور پیشکش کرده است.
دفتر هرتزوگ امروز در بیانیهای این درخواست را «فوقالعاده و با پیامدهای مهم» خواند.
در بیانیه آمده است: «پس از دریافت همهٔ نظرات حقوقی لازم، رئیسجمهور با مسئولیتپذیری و صداقت این درخواست را بررسی خواهد کرد.»
پیش از این دونالد ترمپ، رئیسجمهور ایالات متحده، در نامهای به هرتزوگ خواستار عفو نتانیاهو شده بود.
دفتر هرتزوگ گفته بود این تنها در صورتی ممکن است که نتانیاهو شخصاً درخواست رسمی دهد.
نتانیاهو از پنج سال پیش بهعنوان متهم در سه پروندهٔ خیانت در امانت، رشوهستانی و فساد، زیر محاکمه است.
دریافت هدایا و امتیازات مالی از تاجران، تلاش برای اعمال نفوذ بر رسانهها و سوءاستفاده از قدرت دولتی به نفع شرکتهای خصوصی، شامل اتهامات اصلی اوست.
مسابقات مقدماتی جام ملتهای فوتبال زیر ۱۷ سال آسیا؛ افغانستان امروز به مصاف عمان میرود
در ادامۀ مسابقات مقدماتی جام ملتهای فوتبال زیر ۱۷ سال آسیا، افغانستان در چهارمین بازیاش امروز یکشنبه به مصاف عمان خواهد رفت.
فدراسیون فوتبال افغانستان در فیسبوک نوشت که این بازی ساعت پنج عصر به وقت کابل در میانمار برگزار میشود.
تیم ملی فوتبال زیر ۱۷ سال افغانستان در گروه G مرحلۀ مقدماتی این رقابتها با میانمار، عمان، نیپال و سوریه همگروه است.
افغانستان در نخستین بازیاش با نتیجۀ سه – یک در برابر میانمار شکست خورد.
افغانستان در دومین بازیاش نیز با نتیجۀ سه – یک در برابر سوریه مغلوب شد، اما نیپال را دو- صفر شکست داد.
میانمار تا کنون با داشتن ۱۰ امتیاز در صدر جدول گروه G جا دارد و سوریه تا حالا ۶ امتیاز کسب کرده و در ردیف دوم است.
ریچارد بنیت برای بحث دربارهٔ وضعیت حقوق بشری مردم افغانستان به دوحه میرود
قرار است که ریچارد بنیت، گزارشگر ویژهٔ ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان دربارهٔ مسائل مربوط به حقوق بشر مردم افغانستان با افغانها و سایر طرفها در دوحه گفتوگو کند.
این سازمان در اعلامیهای گفته است که بنیت از اول تا چهارم دسمبر در دوحه خواهد بود.
سازمان ملل وضعیت حقوق بشر در افغانستان، بهویژه حقوق زنان و دختران را نگرانکننده میداند و حکومت طالبان را متهم کرده است که حقوق اساسی افغانها را نقض کرده است.
اما طالبان همواره این ادعا را رد کرده است.
بر اساس بیانیه، بنیت در دوحه با مقامهای قطر و نمایندگان جامعه جهانی دربارهٔ اینکه چگونه میتوان برای حمایت از حقوق بشر افغانها بهصورت مشترک کار کرد، گفتوگو خواهد کرد.
طالبان سفر بنیت به افغانستان را منع کردهاند. سازمان ملل ماه اکتوبر گذشته ماموریت او را تمدید کرد.
وزارت امنیت داخلی امریکا: دهها هزار افغان که بررسی لازم در موردشان انجام نشده بود، به مردم امریکا آسیب رساندهاند
وزارت امنیت داخلی ایالات متحده اعلام کرده است که دهها هزار شهروند افغانستان که بررسی لازم در موردشان انجام نشده بود، به مردم امریکا آسیب رسانده و آنها را ترساندهاند.
این وزارت در شبکه ایکس نوشته است: «این پس از آنست که ادارهٔ {جو} بایدن {رئیس جمهور پیشین ایالات متحده} جوامع ما را با مجرمان، تروریستان و سایر تهدیدها پر ساخت.»
وزارت امنیت داخلی ایالات متحده افزوده است، اینها تنها چند مجرمی اند که به سخاوتمندی امریکا با خشونت پاسخ دادهاند.
این در حالی است که اخیراً وزارت خارجه امريکا اعلام کرد که صدور ويزای امریکا برای دارندگان پاسپورت افغانستان «فورا» متوقف شده است.
این اقدام پس از آن اتخاذ شد که به گفتۀ حکومت ایالات متحده رحمان الله لکنوال، شهروند افغانستان به دو سرباز گارد ملی در واشنگتن دی سی، آتش گشود و یکی از این سربازان در شفاخانه جان باخت.
تیراندازی در کالیفرنیا؛ جان باختن ۴ تن تایید شد
در یک تیراندازی در ایالت کالیفرنیا دستکم ۴ تن کشته و ۱۰ تن دیگر زخمی شدهاند.
خبرگزاریهای غربی گزارش دادهاند که این تیراندازی شب گذشته در منطقه سانجواکین هنگام برگزاری جشن تولد کودکان صورت گرفت.
پولیس امریکا این را یک «رویداد هدفمند» خوانده و گفته است که در مورد انگیزه و علتش تحقیق میکند.
هیدر برینت، یکی از سخنگویان پولیس، گفته است که در میان کشتهشدگان و زخمیها نوجوانان و بزرگسالان شاملاند.
رسانههای امریکایی گزارش دادهاند که یکی از افراد مظنون عامل تیراندازی از محل فرار کرده است.
وزیر خارجۀ پاکستان میگوید که در تلاش بازگشایی گذرگاهها برای انتقال کمکهای بشردوستانه به افغانستان است
اسحاق دار، وزیر خارجۀ پاکستان که معاون صدر اعظم این کشور نیز است، روز شنبه در یک نشست خبری گفت که به خواست ملل متحد در تلاش است تا گذرگاهها میان افغانستان و پاکستان به روی کالاهای امدادی، از جمله مواد خوراکی و دیگر کمکهای بشردوستانۀ ضروری باز شود.
او افزود که در این باره تأیید فرماندۀ ارتش را گرفته و منتظر تأییدی شهباز شریف، صدر اعظم پاکستان است.
این موضوع را رسانههای پاکستانی از جمله روزنامۀ "دان" گزارش دادند.
این درحالیست که نزدیک به دو ماه است که به دلیل افزایش تنشها میان حکومت طالبان و حکومت پاکستان، تمام گذرگاهها میان افغانستان و پاکستان به روی هر گونه عبور و مرور به استثنای اخراج مهاجرین بسته است.
وزارت امنیت داخلی امریکا از بازداشت یک افغان به اتهام تهدید به انفجار یک ساختمان در تکزاس خبر داد
تریشیا مکلافلین، معاون وزیر امنیت داخلی ایالات متحده روز شنبه در پستی در صفحۀ ایکس هویت این فرد را محمد داوود الکوزی معرفی کرده و گفته که او در ویدیویی در تیک تاک تهدید کرده بود که با ساختن بمبی یک ساختمان را در منطقۀ فورت ورث تکزاس منفجر میسازد.
مک لافلین افزوده که این تبعۀ افغان سهشنبۀ هفتۀ گذشته و یک روز پیش از حملۀ یک تبعۀ افغان دیگر به دو عضو گارد ملی امریکا توسط نیروهای امنیت عمومی تکزاس و "اف بی آی" بازداشت شده بود.
او جزئیات بیشتری ارائه نکرده، اما افزوده که محمد داوود الکوزی در جریان عملیات "خوشآمدگویی به متحدان" به امریکا منتقل شده بود و حالا متهم به "تهدید تروریستی" است.
این درحالیست که چهارشنبۀ هفتۀ گذشته یک مهاجر افغان دیگر به نام رحمانالله لکنوال به اتهام شلیک به دو عضو گارد ملی امریکا در واشنگتن بازداشت شد.
رویدادی که سبب شد تا روند درخواست مهاجرتی افغانها به امریکا و صدور ویزه به دارندگان پاسپورت افغانستان متوقف شود.
طالبان یک زن و مرد را در سمنگان به اتهام "فرار از منزل و فساد اخلاقی" دره زدند
ستره محکمۀ حکومت طالبان روز شنبه با بیان این موضوع گفته که این دو تن بر اساس فیصلۀ محکمۀ ابتداییشان در ولسوالی روی دوآب ولایت سمنگان از ۲۰ تا ۳۰ دره زده شدند.
بر اساس اعلامیۀ این محکمه، این دو تن به یک تا دو سال حبس تنفیذی نیز محکوم شده اند.
سترۀ محکمۀ طالبان در یک اعلامیۀ دیگر گفته که یک فرد دیگر در ولسوالی خماب جوزجان به اتهام سرقت به سه ماه حبس تنفیذی محکوم شده و در محضر عام ۳۹ دره زده شده است.
طالبان پس از حاکمیت دوبارهشان بر افغانستان مجازات در محضر عام را آغاز کردند که این موضوع با واکنشهای گستردۀ بینالمللی و نهادهای حامی حقوق بشری روبهرو شده است.
هر چند حکومت طالبان این اقدام را تطبیق شریعت اسلام میداند، اما منتقدان میگویند که این اقدام طالبان خلاف ارزشهای حقوق بشری است و متهمان در محاکم طالبان به وکیل مدافع دسترسی ندارند.
ترمپ حریم هوایی ونزویلا را "به گونۀ کامل بسته" اعلام کرد
دونالد ترمپ، رئیسجمهوری ایالات متحده، در ادامهٔ فشار واشینگتن بر ونزویلا، حریم هوایی این کشور و اطراف آن را "بهگونۀ کامل بسته" اعلام کرد.
هفتهٔ گذشته در پی هشدار ادارۀ هوانوردی امریکا دربارهٔ "وخامت وضعیت امنیتی" و افزایش فعالیت نظامی در اطراف ونزویلا، شش شرکت هوایی بینالمللی پروازهای خود به این کشور را بهگونۀ موقت لغو کردند.
ادارۀهوانوردی فدرال امریکا هشدار داده بود که تشدید فعالیتهای نظامی میتواند برای طیارههای غیرنظامی در تمام ارتفاعها، از عبور هوایی گرفته تا نشست و برخاست در میدانهای هوایی ونزویلا، خطر بالقوه ایجاد کند.
ترمپ روز شنبه، در شبکهٔ اجتماعی خود، تروث سوشل، نوشت: "به تمام خطوط هوایی، پیلوتها، قاچاقچیان مواد مخدر، و قاچاقچیان انسان، لطفاً حریم هوایی بر فراز و اطراف ونزویلا را بهطور کامل بسته در نظر بگیرید."
رئیسجمهوری امریکا توضیح بیشتری در این زمینه نداده است.
ساعتی بعد دولت ونزویلا روز شنبه در بیانیهای اظهارات رئیس جمهور امریکا را محکوم کرد و آن را "تهدیدی استعماری" علیه تمامیت ارضی ونزویلا و خلاف قوانین بینالمللی عنوان کرد.
در جزیرهٔ سوماترای اندونزیا شمار قربانیان سیلاب و رانش زمین از ۳۰۰ تن گذشته است
شمار قربانیان سیلاب و رانش زمین در جزیرهٔ سوماترای اندونزیا به بیش از ۳۰۰ تن رسیده استږ
کارکنان رسیدگی به وضعیتهای اضطراری تلاش دارند به مناطقی برسند که راهها و پلهای آن تخریب شده و در میان بارندگی شدید گیر ماندهاند.
ادارهٔ مدیریت بحران امروز شنبه ۸ قوس اعلام کرده است که مرگ ۳۰۳ نفر تأیید شده، اما افزوده که با رسیدن تیمهای نجات به مناطق آسیبدیده، احتمال افزایش این آمار وجود دارد.
سیلاب و رانش زمین سه ولایت جزیرهٔ سوماترا را دربر گرفته، اما بیشترین خسارت در ولایت سوماترای شمالی گزارش شده است.
دولت اعلام کرده که برای آسیبدیدگان کمک ارسال کرده است، اما گفته وضعیت خراب جوی و بسته بودن راهها روند کمکرسانی را با مشکل روبهرو کرده است.