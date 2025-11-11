در زلزلۀ ماه اگست در شرق افغانستان، به ویژه در کنر، بیش از ۲۲۰۰ تن کشته شدند

ناهید، مادر شش کودک و زلزله‌زده در ولایت سمنگان، به تاریخ ۱۱ نوامبر به رادیو آزادی گفت:

"خواهر شوهرم و طفل اش زیر خانه تخریب شده مانده بودند، پنج روز در شفاخانه بستر بودند، حالا به خانه برگشته‌اند و داکتران هنوز وضعیت‌شان را خوب نمی‌دانند. وضعیت من و دخترانم هم خوب نیست، اینجا هیچ داکتر یا روانشناس برای مشکلات روانی وجود ندارد ."

ناهید گفت که او و فرزندانش به‌خاطر تکان‌های زلزله دچار مشکلات روانی شده و گاه‌گاه ترس شدید را تجربه می‌کنند.

شیرخان، ساکن منطقه تنگی تاشقرغان ولایت سمنگان و زلزله‌زده نیز وضعیت مشابه را بیان کرد و گفت که به کمک نیاز دارند:

"وقتی زلزله شد، خانه‌مان فرو ریخت، اکنون در وضعیت بسیار بدی هستیم. کمک‌ها کافی نبود، خیمه آوردند و ما در همین خیمه‌ها زندگی می‌کنیم. حالا زمستان است و هوا سرد است، پول دوای فرزندان‌ خود را نداریم خواست ما این است که به ما کمک شود و سرپناه بسازند."

در سوم نوامبر، در شمال افغانستان به ویژه در ولایت‌های بلخ و سمنگان، زلزله‌ای به مقیاس ۶.۳ درجه ریشتر رخ داد که ۲۷ نفر کشته، بیش از ۹۰۰ نفر زخمی و بیش از ۱۳۰۰ خانه تخریب شد.

اما این تنها زلزله‌زدگان بلخ و سمنگان نیستند که می گویند در وضعیت نامناسب قرار دارند؛بلکه زلزله‌زدگان ولایت کنر نیز می‌گویند هنوز هم در خیمه‌ها بسر می برند و کودکان‌شان به دلیل سردی هوا بیمار شده‌اند.

در زلزلۀ سوم نوامبر، در شمال افغانستان به ویژه در بلخ و سمنگان ۲۷ تن کشته شدند

حدود دو ماه پیش، «۳۱ اگست»، در شرق افغانستان، به ویژه در ولایت کنر، زلزله‌ای رخ داد که بیش از ۲۲۰۰ نفر در نتیجه آن جان باختند، نزدیک به ۴۰۰۰ نفر زخمی و حدود ۷۰۰۰ خانه تخریب شد.

حسن جان، ساکن قریه اورک ولسوالی دیوه گل ولایت کنر، که در زلزله ۱۷ عضو خانواده‌اش کشته و خودش و چندین نواسه اش به شدت زخمی شده‌اند، در مورد مشکلات‌شان به رادیو آزادی گفت:

"گاه‌گاهی لرزه‌ های کم و زیاد رخ می دهد، هوا سرد است، آب وارد خیمه ‌ها می‌شود، خانه‌ها تخریب شده اند و ما مجبوریم در خیمه‌ها زندگی کنیم. همه کودکان دچار سرماخوردگی و مشکلات تنفسی هستند، به لباس گرم و ساخت خانه‌ها نیاز مبرم داریم."

حکومت طالبان بارها از ارائه کمک به زلزله‌زدگان سخن گفته است، اما شماری از زلزله‌زدگان می‌گویند این کمک‌ها کافی نیست.

برخی رضا کاران و کمک‌رسانان محلی نیز خواستار آن شده‌اند که هرچه زودتر به آسیب دیدگان از زلزله به ویژه در ساخت خانه‌ها کمک شود.

پیش از این سازمان‌ های مختلف ملل متحد و شماری از نهادهای بین‌المللی درخواست حمایت بودجه‌ای برای تأمین نیازهای زلزله‌زدگان مطرح کرده و تأکید کرده‌اند که هزاران نفر، از جمله زنان، کودکان و مادران باردار، با شرایط دشوار بشری مواجه هستند.